В аэропорту Сочи из-за упавших обломков БПЛА произошел пожар
11.10.2026, 07:54
Украинские беспилотники атаковали Сочи, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Обломки одного из дронов упали на территории аэропорта города. Там произошел пожар в одном из административных зданий, который, по данным ведомства, быстро потушили. При ударе никто не пострадал.
Под удар попали территории частного сектора и отелей. Были повреждены два частных дома. Один из них загорелся — пожар уже ликвидировали. Во втором задетом здании была повреждена кровля.
Во всех случаях пострадавших нет, утверждают в оперштабе. На местах работают оперативные и специальные службы, добавили там.