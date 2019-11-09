Зеленский поручил разработать стандарты новостей для СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров страны разработать законопроект о стандартах для новостей, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента. В частности, поручено разработать документ, согласно которому россиянам будет запрещено владеть украинскими СМИ.

«Предусмотрев (в законопроектах.— “Ъ”), в частности, положения о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине»,— говорится в документа. Кроме того, кабинету министров поручено предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

В октябре Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что нужно ввести уголовную ответственность за искажение общественного мнения. По его словам, такую меру нужно распространить на манипуляции, создание и управление «ботофермами» и на фейки в СМИ. Господин Зеленский за день до этого выступил за устранение возможности влияния предпринимателей на редакционную политику СМИ, которые им принадлежат. По его мнению, они должны оставаться бизнесменами, а не политиками.