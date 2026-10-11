Главные анонсы 12–18 октября
Важные и интересные события предстоящей недели
11.10.2026, 08:10
12 октября, понедельник
В Бангкоке начнется ежегодное заседание Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
В КНР начнется деловой визит специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова.
В Париже пройдет Глобальный форум ОЭСР по укреплению доверия и демократии.
В Стокгольме будет объявлено имя лауреата премии Государственного банка Швеции по экономике.
В Ахмадабаде (Индия) начнутся Игры БРИКС по традиционным и национальным видам спорта.
13 октября, вторник
В Таджикистане начнутся учения спасательных служб стран ОДКБ «Скала-2026».
В Лас-Вегасе окружной суд огласит приговор по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура в отношении признанного присяжными виновным Дуэйна Кэффи Ди Дэвиса.
14 октября, среда
В Москве и Санкт-Петербурге планируется визит директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя.
В Москве откроется международный форум «Российская энергетическая неделя».
В Казани начнется российско-индийский бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность».
В Дублине пройдет международный саммит по искусственному интеллекту.
15 октября, четверг
В Москве запланировано проведение совместной конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по ситуации в Центральной Азии и Афганистане.
В Риме начнется Европейская конференция председателей парламентов.
В Бангкоке состоятся встречи министров финансов и глав центральных банков стран G7 и G20 на полях ежегодных заседаний МВФ и Группы Всемирного банка.
16 октября, пятница
Во Франции запланированы финальные праймериз социал-демократических левых сил по определению кандидата на предстоящих выборах президента страны.
17 октября, суббота
В Роттердаме (Нидерланды) начнется чемпионат мира по спортивной гимнастике.
В Шанхае (КНР) начнется основная программа 25-го Китайского Шанхайского международного фестиваля искусств.
18 октября, воскресенье
В Таджикистане начнутся специальные учения ОДКБ «Кобальт-2026».