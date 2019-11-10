Петербургский доцент реконструировал убийство

На выходных в Санкт-Петербурге стало известно об одном из самых жестоких убийств за последние годы: из реки Мойки достали кандидата исторических наук, доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, при котором оказался рюкзак с отрубленными женскими руками, а в его квартире — обезглавленное тело. Позднее он признался в убийстве своей сожительницы — аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Меру пресечения доценту изберут в понедельник.

Рано утром в субботу 63-летнего Олега Соколова достали из реки Мойки и доставили в Мариинскую больницу с переохлаждением. Спасателей вызвал проезжавший мимо таксист, услышавший крики о помощи. Вместе с историком из реки извлекли рюкзак, в котором лежали две женские руки и пистолет. Позднее в квартире подозреваемого на набережной реки Мойки, в пяти минутах ходьбы от места спасения доцента, правоохранители нашли женское тело с отрезанными конечностями и пилу. Убитой оказалась 24-летняя Анастасия Ещенко, бывшая студентка Института истории СПбГУ и сожительница ученого. Они вместе писали работы о Наполеоне и испанской истории. Уже вечером Олег Соколов оформил явку с повинной, в которой изложил, что 7 ноября поссорился с Анастасией Ещенко и застрелил ее. После он решил расчленить тело, чтобы по частям утопить его в Мойке. Поздно вечером в субботу в реке нашли нижние конечности убитой. Во время поисков водолазы также подняли со дна почти разложившиеся останки другого человека.

Что известно по делу преподавателя СПбГУ Читать далее

Адвокат историка Александр Почуев, президент Международной коллегии адвокатов Москвы «Почуев, Зельгин и партнеры», пояснил “Ъ”, что сейчас состояние Олега Соколова удовлетворительное. «Если говорить о моральном, он крайне подавлен, находится в состоянии раскаяния и шока от того, что произошло»,— пояснил он. Адвокат добавил, что психическое состояние подзащитного определит соответствующая экспертиза, которая, скорее всего, будет назначена уже после избрания меры пресечения. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте в понедельник. По состоянию на вечер воскресенья Олега Соколова допросили в Следственном комитете России, после чего доставили в изолятор временного содержания на Захарьевской улице. Обвинение ему еще не предъявлено.

Олег Соколов преподавал в СПбГУ на кафедре истории Нового и Новейшего времени с 2000 года. Несколько раз его приглашали читать лекции в Сорбоннский университет в Париже, а в 2003 году наградили французским орденом Почетного Легиона (указ подписывал тогдашний президент Французской Республики Жак Ширак). Олег Соколов неоднократно выступал на исторических мероприятиях как член Российского военно-исторического общества (РВИО), председателем которого является министр культуры Владимир Мединский. Так, в июне 2014 года Олег Соколов участвовал в открытии представительства РВИО в СЗФО вместе с господином Мединским в статусе заместителя руководителя Северо-Западной дирекции общества по военно-исторической реконструкции. Однако через несколько часов после появления сообщений о происшествии информацию об Олеге Соколове убрали с сайта РВИО, а руководитель департамента по информационной политике организации Надежда Усманова сказала, что они с историком «сотрудничали исключительно в силу профессиональных знаний». В 2008 году Олег Соколов прерывал свою работу в СПбГУ, некоторое время жил в Москве и консультировал по вопросам антиквариата бизнесмена Виктора Батурина, родственника бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.

Аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко и доцент СПбГУ Олег Соколов Фото: vk.com/against_tartuffe

Сферой научных интересов Олега Соколова является военная история России и Франции на рубеже XVIII–XIX веков, в частности фигура Наполеона Бонапарта. Доцент много раз участвовал в реконструкциях сражений Отечественной войны 1812 года, а также ряда зарубежных сражений наполеоновской эпохи, в том числе битвы при Аустерлице и Ватерлоо. Более того, он был организатором первой в СССР группы военно-исторической реконструкции, которая стала основой этого движения в России.

Чем еще известен историк Олег Соколов Читать далее

По данным издания 47news, после убийства студентки Олег Соколов планировал покончить с собой в мундире Наполеона в Петропавловской крепости. «Мгновенную публикацию такой информации, известной только оперативным сотрудникам, мы считаем неэтичным поступком. Это нарушает презумпцию невиновности и тайну следствия. Обсуждать такие подробности можно только в первобытно-общинном строе, когда не было ни суда, ни следствия»,— заявил “Ъ” адвокат Александр Почуев, отвечая на вопрос о наличии таких показаний в материалах дела.

Студенты по-разному характеризуют Олега Соколова. Некоторые отмечают, что он был интересным рассказчиком и человеком, по-настоящему увлеченным своим делом. По словам выпускника истфака Василия Кунина, доцент нередко повышал голос и резко воспринимал критику. Кроме того, историк уже не раз оказывался в центре скандалов. Например, во время публичной лекции в марте прошлого года студент задал Олегу Соколову вопрос о конфликте с историком Евгением Понасенковым, который обвинял доцента СПбГУ в плагиате. «Реакцией Олега Валерьевича стало требование немедленно ''убираться отсюда'', после чего несколько человек, включая как минимум одного студента Института истории, с применением физической силы фактически выкинули молодого человека из аудитории»,— писал Василий Кунин в открытом обращении к директору Института истории Абдулле Даудову с просьбой дать публичную оценку ситуации. Через месяц произошедшее разбирала комиссия по этике СПбГУ в составе пяти человек — докторов и кандидатов наук. «В процессе подготовки к заседанию… у членов комиссии сложилось устойчивое представление о том, что это была заранее подготовленная акция, направленная не на научную дискуссию и постижение истины, а на дискредитацию доцента О.В. Соколова»,— говорится в решении. Несмотря на это, комиссия признала, что историк нарушил нормы этики, чем нанес ущерб имиджу Института истории СПбГУ.

В СПбГУ “Ъ” заявили, что в шоке от новостей об убийстве. В учебном заведении принесли соболезнования близким, отказавшись от других комментариев до проведения ректорского совещания в понедельник.

Весной 2018 года издание «МК в Питере» рассказало о заявлении одной из студенток СПбГУ в правоохранительные органы с просьбой провести проверку в отношении Олега Соколова. Оно датировано ноябрем 2008 года. По словам студентки, она некоторое время сожительствовала с доцентом, а когда собралась от него уйти, он привязал ее к стулу, избил, а затем угрожал пытками раскаленным утюгом.

Марина Царева, Санкт-Петербург