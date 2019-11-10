Петербургский доцент реконструировал убийство

На выходных в Санкт-Петербурге стало известно об одном из самых жестоких убийств за последние годы: из реки Мойки достали кандидата исторических наук, доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, при котором оказался рюкзак с отрубленными женскими руками, а в его квартире — обезглавленное тело. Позднее он признался в убийстве своей сожительницы — аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Меру пресечения доценту изберут в понедельник.
Рано утром в субботу 63-летнего Олега Соколова достали из реки Мойки и доставили в Мариинскую больницу с переохлаждением. Спасателей вызвал проезжавший мимо таксист, услышавший крики о помощи. Вместе с историком из реки извлекли рюкзак, в котором лежали две женские руки и пистолет. Позднее в квартире подозреваемого на набережной реки Мойки, в пяти минутах ходьбы от места спасения доцента, правоохранители нашли женское тело с отрезанными конечностями и пилу. Убитой оказалась 24-летняя Анастасия Ещенко, бывшая студентка Института истории СПбГУ и сожительница ученого. Они вместе писали работы о Наполеоне и испанской истории. Уже вечером Олег Соколов оформил явку с повинной, в которой изложил, что 7 ноября поссорился с Анастасией Ещенко и застрелил ее. После он решил расчленить тело, чтобы по частям утопить его в Мойке. Поздно вечером в субботу в реке нашли нижние конечности убитой. Во время поисков водолазы также подняли со дна почти разложившиеся останки другого человека.
Адвокат историка Александр Почуев, президент Международной коллегии адвокатов Москвы «Почуев, Зельгин и партнеры», пояснил “Ъ”, что сейчас состояние Олега Соколова удовлетворительное. «Если говорить о моральном, он крайне подавлен, находится в состоянии раскаяния и шока от того, что произошло»,— пояснил он. Адвокат добавил, что психическое состояние подзащитного определит соответствующая экспертиза, которая, скорее всего, будет назначена уже после избрания меры пресечения. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте в понедельник. По состоянию на вечер воскресенья Олега Соколова допросили в Следственном комитете России, после чего доставили в изолятор временного содержания на Захарьевской улице. Обвинение ему еще не предъявлено.
Олег Соколов преподавал в СПбГУ на кафедре истории Нового и Новейшего времени с 2000 года. Несколько раз его приглашали читать лекции в Сорбоннский университет в Париже, а в 2003 году наградили французским орденом Почетного Легиона (указ подписывал тогдашний президент Французской Республики Жак Ширак). Олег Соколов неоднократно выступал на исторических мероприятиях как член Российского военно-исторического общества (РВИО), председателем которого является министр культуры Владимир Мединский. Так, в июне 2014 года Олег Соколов участвовал в открытии представительства РВИО в СЗФО вместе с господином Мединским в статусе заместителя руководителя Северо-Западной дирекции общества по военно-исторической реконструкции. Однако через несколько часов после появления сообщений о происшествии информацию об Олеге Соколове убрали с сайта РВИО, а руководитель департамента по информационной политике организации Надежда Усманова сказала, что они с историком «сотрудничали исключительно в силу профессиональных знаний». В 2008 году Олег Соколов прерывал свою работу в СПбГУ, некоторое время жил в Москве и консультировал по вопросам антиквариата бизнесмена Виктора Батурина, родственника бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.
Фото: vk.com/against_tartuffe
Сферой научных интересов Олега Соколова является военная история России и Франции на рубеже XVIII–XIX веков, в частности фигура Наполеона Бонапарта. Доцент много раз участвовал в реконструкциях сражений Отечественной войны 1812 года, а также ряда зарубежных сражений наполеоновской эпохи, в том числе битвы при Аустерлице и Ватерлоо. Более того, он был организатором первой в СССР группы военно-исторической реконструкции, которая стала основой этого движения в России.
По данным издания 47news, после убийства студентки Олег Соколов планировал покончить с собой в мундире Наполеона в Петропавловской крепости. «Мгновенную публикацию такой информации, известной только оперативным сотрудникам, мы считаем неэтичным поступком. Это нарушает презумпцию невиновности и тайну следствия. Обсуждать такие подробности можно только в первобытно-общинном строе, когда не было ни суда, ни следствия»,— заявил “Ъ” адвокат Александр Почуев, отвечая на вопрос о наличии таких показаний в материалах дела.
Студенты по-разному характеризуют Олега Соколова. Некоторые отмечают, что он был интересным рассказчиком и человеком, по-настоящему увлеченным своим делом. По словам выпускника истфака Василия Кунина, доцент нередко повышал голос и резко воспринимал критику. Кроме того, историк уже не раз оказывался в центре скандалов. Например, во время публичной лекции в марте прошлого года студент задал Олегу Соколову вопрос о конфликте с историком Евгением Понасенковым, который обвинял доцента СПбГУ в плагиате. «Реакцией Олега Валерьевича стало требование немедленно ''убираться отсюда'', после чего несколько человек, включая как минимум одного студента Института истории, с применением физической силы фактически выкинули молодого человека из аудитории»,— писал Василий Кунин в открытом обращении к директору Института истории Абдулле Даудову с просьбой дать публичную оценку ситуации. Через месяц произошедшее разбирала комиссия по этике СПбГУ в составе пяти человек — докторов и кандидатов наук. «В процессе подготовки к заседанию… у членов комиссии сложилось устойчивое представление о том, что это была заранее подготовленная акция, направленная не на научную дискуссию и постижение истины, а на дискредитацию доцента О.В. Соколова»,— говорится в решении. Несмотря на это, комиссия признала, что историк нарушил нормы этики, чем нанес ущерб имиджу Института истории СПбГУ.
Весной 2018 года издание «МК в Питере» рассказало о заявлении одной из студенток СПбГУ в правоохранительные органы с просьбой провести проверку в отношении Олега Соколова. Оно датировано ноябрем 2008 года. По словам студентки, она некоторое время сожительствовала с доцентом, а когда собралась от него уйти, он привязал ее к стулу, избил, а затем угрожал пытками раскаленным утюгом.
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