Донецк завершил отвод сил из Петровского

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) завершила вывод своих подразделений из участка возле населенного пункта Петровское, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Разведение провели также в Золотом и Станице Луганской. Отвод сил проводился в трех пунктах.

«Вывод личного состава народной милиции ДНР сегодня полностью был завершен в 15:00»,— сказал представитель ДНР об отводе сил из Петровского (цитата по «РИА Новости»). Украинская сторона сообщила о завершении на сегодня мероприятий по отводу сил из Петровского, заявило представительство ДНР в СЦКК. «Однако им потребуется еще два дня на устранение всех нарушений»,— уточнил представитель ДНР.

По данным штаба Операции объединенных сил, разведение сил в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское началось в 12:00. На разведение отводится трое суток.

Изначально разведение сил вблизи Петровского было запланировано на 4 ноября. Однако незадолго до этого, 1 ноября, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что отвод сил в районе Петровского откладывается из-за обстрелов. В ДНР при этом сообщили о готовности начать разведение сил 4 ноября, но Киев назвал это провокацией и объявил новую дату — 8 ноября. ДНР предложила начать разведение сил в районе Петровского 9 ноября.

О том, как провалилась очередная попытка развести силы в Петровском, читайте в материале “Ъ” «Разведение войск под Донецком сорвал выстрел».