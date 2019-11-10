Крупные российские компании создают альянс в сфере ИИ

Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создают Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Компании объявили об этом решении на форуме по ИИ Artificial Intelligence Journey, говорится в совместном пресс-релизе.

В рамках Альянса фирмы будут создавать технические компоненты для стимулирования развития ИИ, они намерены объединить усилия для «ускорения технологического развития и достижения участниками альянса лидерских позиций на глобальных технологических рынках в сфере ИИ». Также они хотят координировать бизнес-сообщества и научные организации для реализации национальной стратегии ИИ. Альянс будет проводить научные и экспертно-аналитические исследования, организовывать международное сотрудничество, содействовать при организации необходимой инфраструктуры и готовить исследовательские полигоны для апробации применения технологий.

РФПИ договорился о привлечении от глобальных инвесторов $2 млрд инвестиций в российские компании, которые занимаются проектами ИИ, говорится в сообщении. «Создание альянса позволит поддержать развитие передовых отечественных разработок в области ИИ, обеспечить их вывод на глобальный рынок и укрепить позиции российских компаний в одной из наиболее конкурентных высокотехнологичных областей»,— сказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее президент России Владимир Путин предложил сформировать свод этических правил взаимодействия ИИ и человека. По его мнению, необходимо увеличить объем подготовки специалистов в этой области.

В октябре Владимир Путин утвердил национальную «Стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года».

Подробнее о документе читайте в материале “Ъ” «Моральный кодекс строителей интеллекта».