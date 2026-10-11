Трамп: Путин высвобождает много нефти по очень низкой цене
11.10.2026, 06:44
Президент США Дональд Трамп прокомментировал сделку о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки. Он сказал, что президент России Владимир Путин «высвобождает много нефти для всего мира» и делает это «по очень низкой цене».
Кроме того, Дональд Трамп заявил о большом стремлении Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский «по той или иной причине» этого не желает, считает глава Белого дома. «Эту проблему можно было решить много раз... Если бы он заключил сделку два года назад, ему (господину Зеленскому.— "Ъ") было бы гораздо лучше»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами (трансляцию вел YouTube-канал Белого дома).
Владимир Путин и Дональд Трамп объявили о сделке по дизелю после телефонного разговора, состоявшегося 9 октября. Минфин США сразу после переговоров выдал временную лицензию, разрешающую поставки в обход американских санкций до 7 апреля следующего года. Правительство России вскоре тоже частично сняло запрет на экспорт топлива.