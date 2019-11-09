Путин предложил разработать правила взаимодействия человека и ИИ

Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека. ИИ действительно становится новым фактором общественного развития, оказывает все большее влияние на рынок труда, повседневную жизнь людей, отметил он.

«Сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта. Это очень важная тема»,— сказал господин Путин, выступая на конференции AI Journey (цитата по «РИА Новости»).

Ранее президент заявил, что считает необходимым увеличить объем подготовки специалистов в области ИИ. Он выразил уверенность, что Россия способна стать одним из глобальных лидеров в этой сфере.

В октябре президент РФ подписал указ об утверждении национальной «Стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года». Значительная часть документа посвящена созданию благоприятного правового режима для развития технологий, включая выработку этических норм взаимодействия человека и ИИ.

Подробнее — в материале “Ъ” «Моральный кодекс строителей интеллекта».