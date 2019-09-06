Суды, полиция, скандалы и прогулки

Накануне голосования 8 сентября 2019 года на выборах депутатов нового созыва Московской городской думы (МГД) “Ъ” напоминает основные вехи этой кампании — от решения «Единой России» не выдвигать партийных кандидатов до уголовных дел против участников несогласованных уличных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов.

Невидимая партия

О том, что «Единая Россия» (ЕР) продумывает стратегию этих выборов, стало известно еще в декабре 2018 года: тогда предполагалось, что столичный парламент обновят на 70–75%. Было заявлено, что партия определит кандидатов по итогам праймериз, но эксперты по опыту выборов 2018 года отмечали, что рейтинги партии власти больше не дают преимуществ кандидатам при старте кампании.

В итоге партийные кандидаты получили право идти на выборы как самостоятельные фигуры — в порядке самовыдвижения.

Несколько действующих депутатов МГД от ЕР, в том числе и многократно переизбиравшиеся, сменили округ выдвижения. В ряде округов выдвинулись кандидаты, заявившие, что идут на выборы как часть команды мэра Сергея Собянина, но никак не ассоциировавшие себя с партией. Лишь в конце августа «Единая Россия» объявила, что официально поддерживает кампании самовыдвиженцев, но коснулось это лишь кандидатов в 26 округах (из 45).

Подписная кампания

Старт избирательной кампании в МГД был объявлен 6 июня. Для регистрации кандидатам было необходимо собрать подписи 3% избирателей от округа. От этой процедуры были освобождены кандидаты, выдвинутые политическими партиями, представленными в Госдуме. Самовыдвиженцы от несистемной оппозиции развернули активные кампании по сбору подписей в своих округах. А самовыдвиженцы, до этого выигравшие праймериз ЕР или заявлявшие, что они часть команды мэра, были менее заметны, но в положенный срок аккуратно сдавали подписи в окружные избиркомы.

Первый самоотвод

Первым кандидатом, который самостоятельно снял свою кандидатуру с выборов в МГД, стала учредитель фонда помощи хосписам «Вера», глава Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер, выдвигавшаяся в 43-м округе. 7 июня она подала документы о выдвижении, но уже 15 июня отозвала их, заявив, что за два месяца, прошедших с момента принятия решения об участии в выборах, она обрела «совершенно невероятный жизненный опыт» и убедилась, что «любое приближение к политике — это грязь». Ранее госпожа Федермессер столкнулась с обвинениями в выдвижении на выборы в интересах власти в ущерб кампании юриста ФБК Любови Соболь, которая также выдвигалась в этом округе, но позже получила отказ в регистрации.

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера», глава Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мертвые души»

6 июля истек срок сдачи подписей в окружные комиссии. 13 июля окружные избирательные комиссии начали выдавать протоколы о результатах проверки собранных кандидатами подписей.

В регистрации отказали 57 кандидатам — 18 партийным и 39 самовыдвиженцам.

В случае самовыдвиженцев основной причиной отказов был назван высокий процент забракованных подписей: кандидатам было объявлено, что в части их подписных листов фигурируют умершие москвичи (всего таких нашли 344), а часть заполнена и оформлена с ошибками. 13 июля еще до принятия решения о регистрации или отказе в ней Любовь Соболь объявила голодовку (и прекратила ее только спустя месяц).

Незарегистрированный кандидат в депутаты, юрист ФБК Любовь Соболь Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Палатки у Мосгоризбиркома

Любовь Соболь и «актив независимых кандидатов в МГД» призвали москвичей 14 июля выйти на акцию протеста. В «активе» первоначально было 17 кандидатов:

Дарья Беседина (округ №8),

Анастасия Брюханова (округ №42),

Юлия Галямина (округ №9),

Кирилл Гончаров (округ №32),

Дмитрий Гудков (округ №5),

Геннадий Гудков (округ №2),

Иван Жданов (округ №8),

Дмитрий Клочков (округ №14),

Максим Круглов (округ №14),

Сергей Митрохин (округ №43),

Елена Русакова (округ №37),

Любовь Соболь (округ №43),

Александр Соловьев (округ №3),

Сергей Цукасов (округ №14),

Роман Юнеман (округ №30),

Константин Янкаускас (округ №31),

Илья Яшин (округ №45).

Часть из них в итоге зарегистрировали, регистрация господина Цукасова была успешно оспорена в суде, а господина Митрохина, наоборот, восстановили на выборах по решению Мосгорсуда. Незарегистрированные кандидаты составили ядро организаторов протестов, продолжавшихся с середины июля до конца августа. 14 июля прошли несогласованный марш «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» по Тверской улице и сидячая забастовка у Мосгоризбиркома. По оценке МВД, в них приняли участие около 1 тыс. человек. Манифестанты собирались поставить палатки у Мосгоризбиркома, после чего их разогнала полиция. В итоге кандидаты в Мосгордуму призвали своих сторонников каждый вечер приходить на Трубную площадь, что и происходило с 15 по 19 июля.

«Максимально дружелюбный настрой» МГИК

17 июля глава Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов подвел итоги регистрации кандидатов и предложил незарегистрированным обжаловать решения об отказах, вынесенные из-за бракованных подписей. Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что отказ в регистрации получили почти в два раза меньше кандидатов, чем в 2014 году: тогда их оказалось 107. Он заявил, что это свидетельствует о росте открытости московских выборов и «максимально дружелюбном настрое» по отношению к кандидатам.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Как возвращали право на выборы

20 июля прошел согласованный митинг «За допуск на выборы» на проспекте Сахарова. По оценке организации «Белый счетчик», он собрал 22,4 тыс. человек. По данным МВД, в акции участвовало 12 тыс. человек.

Однако не все акции оппозиции согласовывались. 27 июля прошла несогласованная акция «Вернем себе право на выборы», анонсированная в соцсетях как «встреча, право на которую гарантирует Конституция». По данным МВД, в ней приняли участие 3,5 тыс. человек. Демонстранты намеревались подойти к зданию московской мэрии, однако все бульвары в районе Тверской улицы и здание мэрии (Тверская, 13) были заранее оцеплены сотрудниками полиции. Было задержано более 1 тыс. участников акции.

Еще одна резонансная несанкционированная акция «Вернем себе право на выборы-2» прошла 3 августа — по разным данным, во время шествия по Бульварному кольцу было задержано от 600 до 1 тыс. человек, при этом, по оценке силовиков, участников было около 1,5 тыс.

10 августа состоялся самый массовый (но при этом уже согласованный) митинг с 2012 года «Вернем себе право на выборы-3», который собрал на проспекте Сахарова около 20 тыс. человек, по данным МВД, или около 60 тыс. человек, по оценке организации «Белый счетчик». Сторонники Алексея Навального сразу после этого призвали совершить уже несогласованную «мирную прогулку» до администрации президента, во время которой были задержаны более 250 человек.