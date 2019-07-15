Независимые оказались неразлучными

Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы, пришедшие сегодня днем в Мосгоризбирком для встречи с его председателем Валентином Горбуновым, заявили, что встреча не состоялась: об этом, выйдя из МГИКа, заявил кандидат Илья Яшин. За несколько часов до этого «РИА Новости» со ссылкой на Мосгоризбирком сообщило, что пока в регистрации отказано девяти кандидатам, причем участников воскресной акции протеста в центре Москвы среди них нет. Тем не менее несколько кандидатов ранее опубликовали результаты проверки сданных ими подписей, формально означающие отказ в регистрации. На 20 июля намечен согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов на проспекте Сахарова, но уже сегодня вечером московский штаб Алексея Навального намерен провести акцию на Трубной площади.

На встречу с председателем МГИКа Валентином Горбуновым к 15 часам в понедельник пришли шестеро кандидатов: Дмитрий Гудков (округ №5), Иван Жданов (округ №8), Сергей Митрохин (округ №43), Александр Соловьев (округ №3), Константин Янкаускас (округ №31) и Илья Яшин (округ №45). Напомним, накануне Илья Яшин и Иван Жданов были задержаны сотрудниками Росгвардии на несанкционированной акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» во дворе МГИКа, начавшейся как встреча кандидатов со сторонниками. Среди задержанных были также кандидаты Любовь Соболь (округ №43) и Юлия Галямина (округ №9). Госпожа Галямина на момент начала встречи с господином Горбуновым все еще находилась в ОВД «Хамовники», ожидая доставки в суд. Всего, по данным портала «ОВД-Инфо», вечером воскресенья во дворе МГИКа были задержаны 39 участников «встречи с кандидатами».

В понедельник журналистов на территорию МГИКа не пустили полицейские, оцепившие периметр (вход и въезд на территорию осуществляется по спискам сотрудников и пропускам).

В прямой трансляции, которую в своих соцсетях вел господин Янкаускас, кандидаты сообщили, что вынуждены прервать эфир из-за несогласия Валентина Горбунова проводить прием кандидатов «под запись камер».

Также из трансляции стало ясно, что господин Горбунов предлагает каждому кандидату заходить к нему в кабинет по одному, чтобы председатель комиссии «мог осуществлять личный прием». Примерно через полчаса господин Яшин вышел из здания МГИКа и заявил, что встречу нельзя считать состоявшейся, поскольку глава МГИКа предложил кандидатам заходить по одному, а кандидаты такой формат сочли неприемлемым. Сам господин Горбунов объяснил предложный формат нежеланием превращать встречу в митинг.

Глава МГИКа сообщил кандидатам, что на все заседания окружных комиссий 15 и 16 июля, где будут приниматься решения о регистрации кандидатов либо отказе в регистрации, направлены представители городского избиркома.

Кандидаты в депутаты МГД Илья Яшин (в центре), Константин Янкаускас Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно списку, опубликованному «РИА Новости» за несколько часов до встречи во МГИКе со ссылкой на источник в комиссии, отказано на тот момент было девяти кандидатам в 8-м, 13-м, 28-м, 30-м, 41-м и 42-м округах. Наибольшее количество отказов в 8-м округе: их получили кандидаты Михаил Орлов, выдвигавшийся от партии «Коммунисты России», Владимир Путь (выдвигался от партии «Возрождение аграрной России»), самовыдвиженцы Виталий Серуканов и Иван Чинаров. Отметим, что в округе №8 есть два независимых кандидата — Дарья Беседина и Иван Жданов. Иван Жданов сообщил, что комиссия забраковала 1212 подписей из 5781 представленной в поддержку его выдвижения, что формально означает отказ в регистрации. Оба кандидата накануне приняли участие в воскресной акции. Известно также, что избирательная комиссия отказала в регистрации кандидату в округе №13 Михаилу Корнееву от «Национального курса», самовыдвиженцу Ирине Собяниной в округе №28, Вере Дегтяревой в округе №30 (в нем также выдвигается независимый кандидат Роман Юнеман), самовыдвиженцам Алексею Алексееву в округе №41 и Александру Руденко в округе №42.

Таким образом, никто из 17 независимых кандидатов, инициировавших воскресную встречу со сторонниками, в списке девяти отказников не фигурировал.

Тем не менее многие из них сообщили о получении протоколов с числом забракованных подписей, которое превышает 10% от сданных, что составляет основание для отказа в регистрации. Так, у Ильи Яшина избирком признал недействительными 562 подписи при допустимом браке в 429, у Сергея Митрохина недействительными признаны 618 подписей, у Любови Соболь 725 подписей (более 14%). Госпожа Соболь 13 июля объявила голодовку с требованием допустить ее до выборов и пересмотреть результат экспертизы подписей. У муниципального депутата и кандидата в МГД по округу №9 избирком забраковал более тысячи подписей из сданных 5713. 14 июля о 18,4% забракованных подписей сообщил кандидат Дмитрий Гудков (округ №5).

Вскоре после окончания встречи шести кандидатов с главой МГИКа к зданию комиссии приехали Любовь Соболь и Елена Русакова (округ №37). Елена Русакова сообщила, что она также встретилась с Валентином Горбуновым. По ее словам, окружные комиссии не выдают кандидатам документы, «необходимые для подготовки возражений на выбраковку подписей». В Мосгоризбиркоме на ее жалобу реагировать отказались, сказала госпожа Русакова.

Днем в понедельник стало известно, что мэрия Москвы согласовала заявку Либертарианской партии на митинг с требованием их допуска на выборы на проспекте Сахарова 20 июля.

До этого кандидаты намерены ежедневно выходить на Трубную площадь, чтобы «защищать наши избирательные права». В социальных сетях днем в понедельник было создано мероприятие на Трубной на 19 часов 15 июля. На момент сдачи материала более 2,5 тыс. пользователей отметили свой интерес к акции и более 900 заявили, что присоединятся к ней. Организует мероприятие московский штаб Алексея Навального.

Напомним, прием документов у кандидатов в депутаты Мосгордумы завершился 6 июля; всего документы сдали 292 кандидата, из которых 102 — самовыдвиженцы. За два дня до этого ряд независимых кандидатов обратились в Центризбирком с призывом взять выборы в Мосгордуму под особый контроль в связи с угрозой «браковки» собранных подписей под надуманными предлогами.

Одновременно была опубликована петиция в адрес высших должностных лиц РФ с предложением допустить до выборов всех независимых кандидатов, которую подписали более четырех десятков общественников, журналистов и деятелей культуры. МГИК в ответ призвал воздержаться от попыток давления на комиссию и пообещал строго следовать процедуре, не оказывая предпочтений никому из кандидатов. Во вторник, 16 июля, проверка достоверности сданных подписей должна быть завершена, это последний день, когда могут быть приняты окончательные решения о допуске или отказе, затем их можно будет обжаловать в суде. В понедельник о своей готовности встретиться с кандидатами, «принимающими участие в избирательной кампании по выборам в Мосгордуму, которые считают себя независимыми», заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Пресс-служба ЦИКа уточнила, что встреча может состояться после 22 июля.

Мария Старикова