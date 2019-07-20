Оппозиция не хочет держать себя в рамках Митинг в поддержку снятых с выборов в Мосгодуму кандидатов собрал больше 20 тысяч участников

20 июля на проспекте Сахарова прошел митинг «За допуск на выборы». По оценке некоммерческой организации «Белый счетчик», он собрал 22,4 тыс человек. По данным МВД, в акции участвовало 12 тыс. человек. Выступившие перед собравшимися оппозиционеры Алексей Навальный, Любовь Соболь и Илья Яшин потребовали у Мосизбиркома зарегистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В противном случае оппозиция обещает выйти на акцию 27 июля, но уже к мэрии Москвы.

По данным организации «Белый счетчик», к 14:15 на Проспект Сахарова собралось уже около 7 тысяч человек. Полиция явно была не готова к такому наплыву публики. Организаторы мероприятия не спешили начинать выступления, дожидаясь, пока через рамки металлоискателей пройдет как можно больше участников акции.

Очередь на вход у рамок растянулась на полстотни метров.

Митинг начался в 14:30. Первым на сцену вышел сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов. Он начал с ожидаемого признания, заявив, что «ненавидит “Единую Россию”». Следом взял слово снятый с выборов в Мосгордуму кандидат в депутаты Константин Янкаускас: он призвал полицию пропускать людей через рамки металлоискателей быстрее. «Пропускай!» — несколько минут энергично скандировали собравшиеся.

«Вместо того, чтобы летом собирать грибы, я собирала подписи в свою поддержку, но графолог забраковал даже подпись моей матери,— тем временем рассказывала собравшимся еще один не прошедший сито отбора кандидат в депутаты по 42-му округу Анастасия Брюханова.— Они испугались проиграть 25-летней девушке, вам самим не стыдно?».

Митингующие засвистели в свистки, которые раздавали на входе. С этого момента свист стал главной реакцией толпы на реплики о несправедливости, которую претерпели от власти независимые кандидаты в Мосгродуму.

«Раз в Конституции сказано, что мы имеем право избирать органы власти, я хочу отстоять его,— растолковывала корреспонденту “Ъ” участница митинга Валентина в ответ на вопрос, почему она пришла на проспект Сахарова.— Сама я поставила подпись за господина Гудкова. Сейчас происходит нарушение Конституции. Власти прощупывают, насколько можно на нас наплевать».

В это время на сцене появился сам кандидат от пятого избирательного округа Дмитрий Гудков. «Ничего себе, как вас много,— слегка удивился он. Вся площадь заполнена до самых рамок, но тут ключевое слово — рамки». «Я не буду жаловаться на то, что у меня украли голоса,— продолжил он,— но я хочу сказать, что здесь всюду рамки. Они решают за нас, что нам говорить, что делать. Идите на выборы, идите на площади, потому что “они” уже идут за вами: чтобы отнять вашу квартиру, подбросить наркотики. Встаньте и докажите, что вы граждане, которым не нужны никакие рамки».

«Сегодня я первый раз на митинге. Специально приехал на выходные. Хотел посмотреть на оппозиционеров и послушать их выступления, хотел показать, что я есть, что мой голос важен. Но не ставил подпись ни за кого,— делится своими впечатлениями с корреспондентом “Ъ” Дмитрий.— Мне нравится, что здесь очень много народу. Нравится, что вот сейчас вокруг умные и позитивные лица».

Владислав Жуковский, член КПРФ и один из организаторов митинга 21 июля (акция должна была пройти завтра с той же повесткой, организаторы субботней акции назвали ее «рассеивающей»), был впечатлен количеством собравшихся в этот день. «Но пенсионную реформу мы им никогда не простим!» — воскликнул он. Ранее Владислав Жуковский в числе других организаторов отозвал заявку на проведение воскресного митинга.

«Я давно не был на таком большом митинге,— признался политик Алексей Навальный.— Для меня мирный компромисс заключается в следующем: либо вы до следующей субботы регистрируете всех, либо в следующую субботу мы митингуем у мэрии. Другого пути нет. Кандидатов мы нашли. Прошли чудовищную процедуру сбора подписей и получили плевок в лицо. Пусть идут на фиг со своим графологом. Я здесь вижу людей и не позволю игнорировать их права».

Вслед за лидером ФБК выступила его соратница и кандидат в депутаты по сорок третьему округу Любовь Соболь.

Госпожа Соболь уже седьмой день держит голодовку, объявленную после ее официального снятия с выборов, поэтому ее выступление было кратким:

«Сейчас мне говорят, что у меня брака в подписях больше, чем у Сергея Троицкого, что подпись моей сестры — это рисовка. Я хочу сказать от лица всех москвичей, что мы не сдадимся. Мы требуем допуска всех на выборы».

Краткой была и кандидат от девятого округа Юлия Галямина: «Я провела день в ОВД и мне там не понравилось. Это несправедливо. Мы будем бороться».

«Каждый день!» — ответили собравшиеся.

«У вас при себе паспорт? — поинтересовался у митингующ Иван Жданов, давайте покажем им, что мы существуем, поднимите повыше ваши паспорта!». Митингующие подняли над собой красные книжки, и этим напомнили корреспондентам “Ъ” картинку с другого митинга — «За свободу политзаключенных»: на нем участники показывали красные карточки статьям 228 и 282.

«Мы собрались на этой площади, потому что еще не все из вас понимают, что происходит,— объяснял, между тем, демонстрантам председатель «Либератарианской партии» Михаил Светов.— Я рассчитываю, что вы будете бороться за то, что вы любите, и ненавидеть тех, кто вас обижает»

После на сцену поднялся отстраненный от выборов кандидат от 43-го округа Илья Яшин, он сразу начал задавать вопросы:

— Чей это город?

— Это наш город.

— Я вообще вас не слышу. Думаете, Собянин вас услышит, если я не слышу?

— Это наш город!

«Многие уехали, но мы с вами здесь. Мы из другого теста. Мы стоим за свою страну, стоим друг за друга и за свои права. Мы никуда не убегаем, потому что мы в своём праве»,— заявил господин Яшин.

Оппозиционер повторил требование Алексея Навального зарегистрировать всех независимых кандидатов до субботы и призвал митингующих собраться у здания московской мэрии, если требование не будет выполнено.

В конце своего выступления Илья Яшин пригласил на сцену всех выступивших ранее независимых кандидатов. Они повторили свои требования и пообещали выполнить обещания. Митинг закончился в 15:50. Росгвардия вытеснила с проспекта Сахарова тех, кто не захотел уйти. По оценке «ОВД-Инфо», 7 митингующих было задержано. Причины задержания не уточняются; по словам собравшихся, одного из участников митинга забрали в отделение полиции за то, что он вышел за металлическое ограждение вокруг проспекта.

Напомним, что ранее отказы в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей получили независимые оппозиционные кандидаты Илья Яшин (45-округ), Любовь Соболь (43-й округ), Иван Жданов (8-й округ), Константин Янкаускас (32-й округ), Юлия Галямина (9-й округ), Елена Русакова (37-й округ), Кирилл Гончаров (32-й округ) и Дмитрий Гудков (5-й округ). В 43-м округе в регистрации также отказали члену федерального политического комитета «Яблока» Сергею Митрохину. Отказ получили Александр Соловьев (3-й округ) и Анастасия Брюханова (42-й округ).

14 июля полиция прервала «сидячую забастовку» оппозиционеров у здания Мосгоризбиркома, после чего независимые кандидаты приняли решение проводить ежедневные собрания с избирателями на Трубной площади. Политики призывали прийти на митинг 20 июля. Встречи посещали от 300 до 900 человек. Получившие отказ кандидаты рассчитывают на пересмотр решений избирательными комиссиями.

Александра Намятова, Дмитрий Кальченко