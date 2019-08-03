Бульварному кольцу положили конец

В субботу москвичи вновь стали гостями полиции. Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак. Многим с этой задачей справиться не удалось. Правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо» сообщает о более 800 задержанных. Адвокаты проекта «Апология протеста» утверждают, что перед силовиками поставили задачу жестко зачистить улицы.

Акцию «Прогулки по бульварам» 3 августа первым анонсировал незарегистрированный в МГД кандидат Илья Яшин. В настоящий момент он вместе с другими кандидатами-отказниками (среди которых Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Александр Соловьев) находится в СИЗО за несоблюдение ст. 20.2 КОАП РФ. После того, как еще в начале недели кандидаты-оппозиционеры получили административные аресты, наиболее активно анонсировать в соцсетях акцию «Прогулки по бульварам» стал штаб Алексея Навального. Сам господин Навальный в настоящий момент также находится под административным арестом.

В анонсах акции говорилось, в частности, о том, что «Прогулки по бульварам» — это маршрут Бульварного кольца с шестью главными точками: Пречистенские ворота, Никитские ворота, Новопушкинский сквер, Трубная Площадь, Тургеневская площадь и Покровские ворота. «Приходите и гуляйте»,— говорилось в созданной в Facebook встрече. «Вернем себе право на выборы»,— гласил призыв, интерес к которому до начала акции проявили более 20 тыс. человек. В итоге, по оценкам МВД, на акцию в столице вышли 1,5 тыс. человек, 600 из которых были задержаны. «ОВД-Инфо» сообщил о 828 задержанных.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей движения «Голос» Григорий Мельконьянц, с которым “Ъ” встретился между двумя самыми людными локациями — Трубной и Пушкинской площадями,— оценил количество участников «не менее чем в 4 тыс. человек». «Мирный протест восторжествовал! Сегодня здесь множество интеллигентных людей, гораздо меньшее количество задержаний и больше возможностей для выражения своего права на протест»,— описал сегодняшнюю акцию господин Мельконьянц.

К мирному протесту заранее готовились не только общественники и организаторы, но и, конечно, полиция.

С раннего утра все шесть локаций сегодняшнего главного прогулочного маршрута Москвы были оцеплены сотрудниками Росгвардии и ОМОНа. Заграждения выставляли вдоль бульваров, по периметру площадей и Тверской. Так как начало массовой прогулки в соцсетях анонсировалось с 14:00 часов, примерно с 13:00 часов сотрудники полиции у ближайших к локациям станций метро стали приглашать прохожих на разъяснительные беседы. Кому-то даже повезло получить от правоохранителей «предупреждение о незаконной акции и ответственности за организацию» таковой. Тем, кому вручали предупреждения, было сложно отказать полицейским в подписи документа — на этой процедуре правоохранители настаивали особенно.

За несколько минут до начала акции полиция задержала Любовь Соболь — незарегистрированный кандидат в МГД выходила из штаба по сбору подписей на Рождественском бульваре. До окончания «Прогулки по бульварам» госпожа Соболь находилась в ОВД поселка Московский.

Несогласованная акция оппозиции в Москве. Главное Читать далее

К 14:10 на Трубной площади собралось около 300 человек. Желавших гулять приветствовал не только моросящий дождь, но и крепко сцепленные шеренги бойцов Росгвардии, а также предупреждения из громкоговорителя: «Уважаемые граждане, вы мешаете проходу других граждан, просьба разойтись». Люди стали аплодировать и смеяться. Над площадью кружили два полицейских вертолета. К 14:20 шеренга росгвардейцев двинулась на людей, за ними шла шеренга ОМОНа со словами: «Давай-давай, проходим отсюда, чо стоим?» Людей с площади оттеснили на Цветной бульвар.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если бы вы голосовали за меня на выборах президента, то сейчас здесь не было бы столько полиции и вам не надо было бы спрашивать разрешения пройти по бульвару»,— пожилой человек с бородой втолковывал это даме его же лет, обведя рукой площадь Петровских ворот. На пятачке столпились люди, которых не пускали дальше памятника Высоцкому. Среди них стоял Григорий Явлинский. Если бы не его голос и характерные интонации, пожалуй, его бы мало кто узнал. Репортеры Reuters спрашивали бывшего кандидата в президенты России про ход столичных выборов, а он называл Мосгордуму «консультативным органом», который не принимает важных решений.

А почему же люди тогда протестуют, спрашивали журналисты Reuters. Григорий Явлинский сделал жест — мол, достали уже всех выборы без выбора.

Вдоль Рождественского бульвара, по которому к Трубной шли сотни людей, дежурили эвакуаторы, КамАЗы и автозаки. На них матерился водитель Audi Александр. «Я их фиксирую, буду в прокуратуру жаловаться,— сфотографировав эвакуаторы, заявил он корреспонденту “Ъ”. — Это нарушение: они должны парковаться так же, как и все, почему они перекрыли движение, почему рядом сотрудники ДПС стоят и просто смотрят, не предпринимая ничего?"

ОМОН прибывал на Трубную пропорционально гуляющим, которых за считанные минуты подошло сюда несколько сотен, а может быть, и больше,— поток людей не заканчивался ни на минуту. На площади, разбиваясь о шеренги оцепления, гуляющие делились: одни сворачивали на Цветной, другие (большинство) продолжали идти прямо, к Петровскому бульвару. В поток то и дело вклинивались омоновцы, выхватывали кого-нибудь и обыскивали. Некоторых задерживали и уводили в автозаки, заломив руки. Так как люди не сопротивлялись, складывалось ощущение, что это делается для устрашения.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Но люди все шли и шли: с детьми и колясками, с мороженым и кофе, обходя задержанных и двигаясь дальше. Казалось, москвичи проходят социально-культурный квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до какой-то финальной точки, минуя автозак.

«Уважаемые граждане, проход через сквер закрыт»,— лениво сообщал полицейский на Страстном бульваре. Пришлось сворачивать на Петровку. За спинами оцепивших бульвар полицейских, прямо у подножия памятнику Высоцкому, стоял с табличкой седобородый пикетчик: «На "Разойтись!" я сразу ж согласился. Ну и разошелся. То есть расходился». Толпа пошла по Петровке и стала сворачивать в Успенский переулок. Там гуляющие начали аплодировать и скандировать «Россия будет свободной!»

На Малой Дмитровке стало очевидно, что сотни превратились в тысячи.

С Пушкинской площади до дверей Ленкома доносилось дружное «Допускай!» Гуляющие отвечали слаженным «Долой власть чекистов!» Дождь кончился, вышло солнце, и прогулка еще больше стала похожа на мирную.

Мобильная связь не ловила совсем. Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков к 15:30 написал в Telegram инструкцию, как предъявить претензию своему оператору мобильной связи. Тем временем Пушкинская площадь оказалась перекрыта росгвардейцами, заграждениями, автобусами и автозаками. Но пройти к зданию «Известий» все же разрешалось: через кордон сотрудников ДПС и православных активистов, собиравших пожертвования на возрождение Страстного монастыря.

«Уважаемые граждане, не мешайте отдыхать гражданам и гостям столицы. Не создавайте опасность для жизни окружающих. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии несут службу с целью обеспечения вашей безопасности. Среди них большая часть –военнослужащие срочной службы. Это ваши сыновья. Будьте благоразумны. Не нарушайте общественный порядок и закон»,— зачитывал сообщение полиции женский голос по громкоговорителю на всю Тверскую в районе Новопушкинского сквера.

«Уважаемые граждане, мероприятие не согласовано, вы можете быть привлечены к административной ответственности»,— вторил мужской голос из системы оповещения. Здесь, у здания «Известий», росгвардейцы и омоновцы задерживали одного гуляющего за другим — примерно раз в пять минут.

После 16:00 задержания участились. Фоном к ним продолжало звучать «Это ваши сыновья» из громкоговорителей.

У метро «Пушкинская» стояла семья Платоновых: папа держал за руки сыновей 6 и 9 лет. Все трое внимательно наблюдали за задержаниями. «Я не знаю, как это объяснить детям, вырастут — сами прочитают в книжках. Только вот в каких? Кто будет книжки писать эти? — вздохнул отец-очевидец. — Если спросят, скажу, что люди просто хотели погулять».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Среди участников шествия было много юных. «Я родился при Путине, я живу при Путине и умру, видимо, тоже при Путине,— сказал “Ъ” девятнадцатилетний москвич, не назвавший свое имя. — Оппозиция митингует, и я с ней». Две девушки признались, что еще не достигли «возраста голосования», и сообщили, что пришли на акцию, поскольку считают, что их права ущемляют, как минимум в возможности свободно гулять. Что же касается ситуации вокруг выборов в Мосгордуму, то, по их мнению, «все тяжело, все голоса перерасчитываются, как им удобно».

На Тверской задерживали преимущественно мужчин, в основном молодых и спокойных. Некоторые из них, увидев быстро приближающийся ОМОН, решали бежать. Таких догоняли и волокли в автозаки. Семья Платоновых, насмотревшись, поехала гулять в другое место. У «Известий» оставалось около 500 человек. Примерно столько же гуляло в Новопушкинском сквере. Среди гуляющих оказалась актриса Яна Троянова. «Я здесь в качестве гражданина Российской Федерации,— заявила она. – Поддерживаю народ, который мирно протестует».

Трубная площадь напоминала полицейский котел. Еще с Рождественского бульвара прогуливающиеся москвичи и гости столицы могли оценить широкие серо-синие ряды. В 15:00 шеренги силовиков стали перекрывать пешеходные переходы, частично разорвав сообщение между Сретенским и Рождественским бульваром. «Я имею право перейти по переходу?» — возмущенно спрашивала дама у майора Росгвардии, который, видимо, командовал здесь шеренгой срочников, сцепивших руки и перегородивших дорогу у светофора. «Имеете»,— отвечал тот. «Тогда пустите меня»,— наседала дама. «Не могу»,— майор был подчеркнуто терпелив. Их диалог продолжался несколько минут. Первой не выдержала дама. Она посоветовала майору отправляться вместе с подчиненными в Сибирь тушить пожары. Собравшиеся у светофора прохожие поддержали ее аплодисментами.

Впрочем, скоро подчеркнутое терпение силовиков стало уступать место привычным жестким действиям.

Команды по шесть-десять полицейских рыскали по Трубной площади как охотники, а сидящие на лавочках или газонах люди были легкой добычей. Граждане не выкрикивали лозунги, не несли транспарантов, но их хватали и несли в автозаки. Люди понимали, что через несколько минут полицейские вернутся за очередной порцией, но не уходили. «Молодой человек, не садитесь сюда»,— не пускала немолодая женщина на освободившееся место на лавке парня в фиолетовых штанах с вытянутыми коленками. «Только что отсюда человека забрали,— говорила она. — А вы, сразу видно, неформал — они вас первым возьмут». Тут подошли полицейские и действительно забрали с собой молодого человека. За полчаса только на этом месте были задержаны несколько десятков человек.

После 17:00 началась масштабная зачистка сквера за Трубной площадью. Несколько цепей полицейских в полном боевом облачении и шлемах с опущенными забралами, перекрывая всю ширину сквера, двинулись от метро в сторону Цветного бульвара. Туристы из проезжавшего мимо красного автобуса Moscow Sightseeing снимали происходящее со второго этажа. На другой стороне, на перекрестке у Садового кольца, выстроились автозаки. Задержанных становилось все больше по мере наступления полиции.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Задержания сегодня, очевидно, проходят абсолютно незаконно,— заявил “Ъ” в телефонном разговоре начальник юридической службы проекта "Апология протеста" Алексей Глухов. — Во всех ОВД Москвы, куда доставляют задержанных, адвокаты сообщают о недопуске. То есть юристов не пускают к задержанным, а задержанным не дают протоколы. Среди задержанных почти все — случайные прохожие. Очевидно, что дана установка зачистить улицы».

За полчаса до анонсированного в соцсетях финала «Прогулок по бульварам» кандидат в городскую думу Ступино Константин Фокин устроил на Тверской собственную акцию. Он сел посреди улицы в позу лотоса. На его белой футболке черными буквами значилось «Марафон Достоинства». «Меня два года назад точно также не допустили до выборов, и сегодня я приехал поддержать москвичей»,— рассказал господин Фокин обступившим его гуляющим. Росгвардейцы задержали его через полчаса.

Внезапно появился интернет, а с ним и сообщения о задержании незарегистрированного кандидата в депутаты МГД Константина Янкаускаса.

Отбыв положенные семь суток административного ареста, господин Янкаускас надеялся успеть на прогулку со своими избирателями. Однако на выходе из спецприемника в Мытищах его снова задержали.

«Мне два часа не давали пользоваться телефоном, я нахожусь в ОВД "Южное Бутово", мне говорят, что я снова задержан по ст. 20.2 КОАП РФ, но протокол я до сих пор не видел. Сейчас ко мне едет адвокат. Думаю, меня не хотят допускать до рассмотрения моей жалобы, которую я направил в ЦИК по почте»,— рассказал “Ъ” господин Янкаускас.

К вечеру в усиление были стянуты дополнительные силы ОМОН и Росгвардии, которые к 17:30 численно явно превышали гуляющих. Вдоль Тверской выставили дополнительные полицейские кордоны, не давая прохожим ни гулять, ни уходить. Выходов у людей оставалось два: через метро или подземный переход к Большой Бронной. «Уважаемые граждане, просьба разойтись»,— снова зазвучали громкие предупреждения.

Из подземного перехода на улицу вышла молодая учительница Анна. Она встала перед шеренгой правоохранителей и подняла вверх правую руку, в которой держала книгу Джорджа Оруэлла «1984». Начался ливень.

Мария Старикова, Елена Рожкова, Иван Тяжлов