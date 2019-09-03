Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Чирцова

Басманный суд Москвы отправил под стражу на два месяца Никиту Чирцова, который обвиняется в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несанкционированном митинге 27 июля. Его задержали в Москве накануне. Ранее господин Чирцов был задержан милицией в Минске и выдворен с территории Белоруссии.

«Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании Чирцову меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 ноября»,— сообщили в суде «Интерфаксу».

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Ранее сегодня СКР прекратил уголовное дело, возбужденное против четверых обвиняемых в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) — Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова. Расследование также прекращено в отношении режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильев, который был задержан 9 августа. Накануне Басманный суд отправил под арест Эдуарда Малышевского.

В отношении других фигурантов дела о массовых беспорядках расследование продолжается. После протестов в Москве в рамках уголовных дел проходят также Данила Беглец, Иван Подкопаев, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Айдар Губайдулин, Алексей Миняйло, Сергей Фомин, Самариддин Раджабов и Эдуард Малышевский.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о более 1,3 тыс. задержанных.

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