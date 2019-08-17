«Не хватает общей воли»

Суббота, 17 августа, обещала стать продолжением ряда выходных в прямом смысле этого слова: на согласованную акцию на проспекте Сахарова собирались выйти коммунисты; несколько заявителей со стороны несистемной оппозиции спорили с мэрией о формате новых акций протеста в центре; организаторы марша в поддержку сестер Хачатурян изначально рассчитывали, что в этот день акцию наконец удастся провести. Но марш оказался вновь отложен, а коммунистический митинг — значительно менее многочисленным, чем сход в поддержку регистрации кандидатов в Мосгордуму от несистемной оппозиции неделю назад. К тому же его участники никак не могли прийти к единому мнению: нужен ли КПРФ альянс с несистемной оппозицией. А на пикеты и шествие в центре вышли всего два десятка человек. Корреспонденты “Ъ” наблюдали за демонстрациями на проспекте Сахарова и в районе Арбата.

«Мы же не предлагаем их запрещать!»

Коммунистический митинг начался около полудня. На проспекте Сахарова, который, как сообщал “Ъ”, некоторые депутаты и сенаторы предлагают сделать постоянным местом сбора всех митингующих, КПРФ собрала сторонников и попутчиков на согласованную мэрией акцию «За честные и свободные выборы». Под яркими алыми флагами собралось заметно меньше людей, чем неделю назад. 10 августа на проспект вышло от 20 тыс. (по оценке ГУ МВД по Москве) до более 50 тыс. человек (по оценке «Белого счетчика»), что дало основания говорить о самом масштабном митинге протеста в Москве с 2012 года. На этот раз полиция сообщила о 4 тыс. участников, а «Белый счетчик» на 13:00 давал цифру в 4,1 тыс. человек.

На линии металлоискателей две худенькие девушки встречали пришедших и раздавали им красные буклеты с лозунгами. Над ними реяли два огромных флага со сжатым кулаком на фоне пятиконечной звезды: «Революционная рабочая партия». На вопрос о том, что привело их на митинг, Яна и Саша отвечают со всей четкостью революционной дисциплины: «Нам вручили повестки». «Мы придерживаемся тактики единого рабочего фронта и поэтому поддерживаем митинги, организованные КПРФ,— объясняют они.— Все левые приходят на эти митинги».

Представители региональных отделений КПРФ на проспекте Сахарова Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Напротив девушек хмурит кустистые брови статный пожилой мужчина в капитанской фуражке. Над ним — черно-желто-белый гербовый флаг Российской империи. «Мы должны быть едины,— объясняет Виктор.— Чтобы остановить катастрофу, к которой идет наше государство». Он настоятельно просит представить его патриотом.

Сравнительно большая и плотная группа мужчин и женщин в белом —работники совхоза им. Ленина, директором которого остается Павел Грудинин, кандидат в президенты на выборах 2018 года и несостоявшийся депутат Госдумы. Совхоз делегировал на проспект Сахарова 250 человек: «Не за зарплату!» — подчеркивает электрик Алексей Бельцов.

Корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов с проспекта Сахарова: Интересный момент, если можно так оценивать — и это, кстати, подтвердили со сцены в самом начале митинга, — на него очень многие приехали из регионов. Были видны плакаты, где написано, что приехали представители, например, Курской области, Костромы, Липецка, то есть регионалы были представлены на акции в поддержку выборов в Мосгордуму здесь довольно в ощутимом количестве. Источник: О митинге КПРФ в столице

Несмотря на отраженное на стягах и в символике фракционное разнообразие, людей на проспекте в течение всего митинга было немного. Одинокие бабушки с портретами различных партийных деятелей, включая неизменного Сталина, растерянно бродили между группами участников разных возрастов. Среди красных курток, шарфов, повязок и береток из толпы черным пятном выделялся протоиерей Всеволод Чаплин. «Здесь собрались люди, которые в основной своей части являются традиционалистами,— объяснил он корреспонденту “Ъ”.— С Геннадием Зюгановым я встречаюсь уже четверть века, периодически общаюсь с Левым фронтом. Очень важно, чтобы настоящие патриоты не были сервильны по отношению к власти и одновременно не были с теми, кто хочет разрушить страну». Господин Чаплин совершенно отчетливо поддерживал таким образом главу КПРФ, который уже несколько раз дал понять, что объединение коммунистов с несистемной оппозицией невозможно, хотя они сами намекают на его желательность. Сам господин Чаплин считает, что «назрело время менять Конституцию»: «Нужно, чтобы понятие ''социальное государство'' стало не формальным, нужно восстановить идеалы справедливости».

Со сцены сын Игоря Талькова Игорь Тальков-младший хрипло пел: «Единый народ, просыпайся». Под дождем своей очереди выступить ждали кандидаты в депутаты Мосгордумы от КПРФ. Кандидат Анастасия Удальцова напомнила корреспонденту “Ъ”, что коммунисты готовы предоставить 10 тыс. мандатов наблюдателей на московских выборах 8 сентября всем желающим, независимо от их политических симпатий. «Мы можем обеспечить всех правами наблюдателей на выборах. Объединение при желании возможно, но нам сложно общаться с лидерами либеральной оппозиции, которые призывают к декоммунизации,— объяснила госпожа Удальцова и добавила: — Мы же не предлагаем их запрещать».

Певец Игорь Тальков-младший Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кандидат Вадим Кумин, участник прошлогодних выборов мэра Москвы, вновь вернулся к идее отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Как уже сообщал “Ъ”, кандидаты-коммунисты выдвинули требование отставки главы МГИК еще 7 августа, позже его поддержал Геннадий Зюганов, подчеркнув, что господин Горбунов работает в комиссии уже с 1993 года. Заочно отвечая господину Зюганову, Валентин Горбунов напомнил о стаже самого Геннадия Зюганова. Вадим Кумин считает, что сравнение в данном случае некорректно: «Геннадий Зюганов занимает партийную должность, а не государственную, а Горбунов на государственной должности, и он уже рекордсмен мира. Это пора прекращать, мы за сменяемость в госорганах и всегда на этом настаиваем».

Со сцены в этот момент раздается призыв «В отставку Горбунова!». Толпа поддерживает, а потом сразу начинает петь «Интернационал».

Под конец полуторачасового митинга Геннадий Зюганов со сцены заявил, что выбор сегодня один — это «выбор в пользу союза государственно-патриотических сил. Все готово — не хватает общей воли, общего поступка и организованности в ходе выборной кампании». Он, таким образом, решительно отмежевался от всех, кто в союз государственно-патриотических сил войти не готов. Сойдя со сцены, он ушел к автомобилю в окружении помощников.

Слева направо: зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, протоиерей Всеволод Чаплин, предприниматель Павел Грудинин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время акции на проспекте Сахарова Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следом за ним, в белом, словно кинозвезда, спускался Павел Грудинин. Его сразу же окружила толпа: фотографии, селфи, рукопожатия. «Сказать, что ничего не происходит, власти уже не могут,— говорил он окружающим.— Главный революционер — правительство: оно делает все, чтобы люди вышли на улицы». Похоже, господин Грудинин смотрит на возможный оппозиционный альянс шире, чем партийный лидер. Он заявил “Ъ”, что объединение левых сил с внесистемной оппозицией «в любом случае произойдет, другое дело когда и как». «Общие идеи — развитие страны, честные выборы, чтобы люди жили лучше. Это объединяет, власть этого боится. В России реформы всегда происходили сверху или были революции. Власть не проводит реформы сверху, поэтому она ведет страну к революции. А это самое страшное, ведь нет ничего страшнее бессмысленного беспощадного русского бунта. Этого нельзя допустить»,— считает господин Грудинин.

Бунта в этот пасмурный день точно ничто не предвещало: сворачивая флаги, участники митинга дисциплинировано покидали площадь.

«Вы не одна были!»

В субботу планировали провести «мирное шествие» активисты «Бессрочного пикета» (децентрализованная протестная группа, образованная в 2018 году, объединяет преимущественно молодежь). В своих Telegram-каналах они сообщили, что потребуют «освобождения всех политзаключенных по делам, связанным с выборами в Мосгордуму», «регистрации всех независимых кандидатов или отмену выборов», а также «суда над всеми полицейскими, превысившими полномочия».

Несогласованное мирное шествие активистов «Бессрочного пикета» по Старому Арбату Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Местом сбора «бессрочники» назначили начало Старого Арбата. Но уже в 14:00, за полчаса до акции, улицу патрулировали усиленные наряды полицейских, а возле метро «Арбатская» стояли несколько автобусов с ОМОНом. Протестующие обсудили ситуацию в Telegram-чате и решили изменить формат акции на цепь одиночных пикетов. «Бессрочники» рассредоточились по Старому Арбату с плакатами в поддержку арестованных по делу о так называемых массовых беспорядках 27 июля. Около часа они стояли в пикетах, сменяя друг друга, но потом решили собраться и все-таки провести шествие.

Двадцать человек прошлись по всему Старому Арбату — от метро «Арбатская» до «Смоленской»,— скандируя лозунги «Полиция с народом, не служи уродам», «Собянина в отставку!». Встречавшиеся на их пути сотрудники полиции лишь улыбались. Дойдя до конца улицы, протестующие остановились, подумали, развернулись и пошли обратно. Лозунги немного изменились: «Стыдно стоять в стороне!», «Москва, выходи!». Москвичи и гости столицы снимали «бессрочников» на телефоны с той самой стороны, но выходить не торопились.

Полицейские, стоявшие у стены Цоя, сообщили по рации: «Сейчас они дойдут до начала Арбата, развернутся и обратно пойдут». Так и произошло.

«Бессрочники» еще пару раз беспрепятственно прошлись по Арбату, но в 17:00 на пересечении с Гоголевским бульваром их все-таки встретили полицейские. Одна из протестующих зашла в «Кофе Хауз» в туалет — и неожиданно полицейские бросились за ней. Несколько правоохранителей закрыли дверь кафе изнутри, не впуская и не выпуская посетителей (среди которых случайно оказались и корреспонденты “Ъ”). Трое полицейских зашли в туалет и буквально вытащили оттуда девушку. Тут же, у дверей туалета, начали опрос, который снимали на видеокамеру: «Документы ваши, пожалуйста. Как вы объясните нарушение закона о проведении митингов?» Девушка ответила, что проводила одиночный пикет, но полицейский не согласился: «Вы не одна были».

Участница одиночных пикетов у памятника Надежде Крупской на Сретенском бульваре Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Через несколько минут девушку вывели из кафе. Протестующие начали кричать «Отпускай!». Образовалась некоторая заминка, во время которой девушка вырвалась и убежала в арку на противоположной стороне улицы. Полицейские не смогли ее догнать и забрали в автозак другого протестующего. Больше задержаний не было.

Корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко из центра Москвы: Сегодня полицейских с рулеткой, которые мерили бы расстояние между протестующими, как в случае с акцией в поддержку Ивана Голунова, я не встречал. Но правоохранителей здесь очень много, и у каждого из них пристегнуты к бронежилету специальные шлемы из спецэкипировки. Кроме того, подавляющее большинство из них, видимо, пристегнуло нагрудные жетоны, по которым их можно идентифицировать, под бронежилеты, так как увидеть их нельзя. Впрочем, зато могу отметить, что мне сегодня не встретилось ни одного представителя правоохранительных органов в маске. Источник: Об одиночных пикетах в Москве

Корреспондент “Ъ” поинтересовался у командира ОМОНовцев, почему у его подчиненных нет жетонов с номером. «Жетоны есть, они носятся под спецобмундированием, то есть под бронежилетом,— ответил офицер.— Вам не видно? Ну и что, почитайте закон, нарушения закона в этом нет. Сначала перепишите закон, а потом предъявляйте претензии». После чего потребовал «отойти на три метра, пояснив, что этого требует «закон о гарантиях безопасности сотрудников полиции».

Николай Борисов, Александр Черных, Ольга Лукьянова