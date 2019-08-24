Борисыч, ты не прав

Алексей Навальный призвал пользователей Facebook прийти на выборы Мосгордумы 8 сентября и проголосовать за оппозиционных кандидатов, которых подскажет система «Умное голосование», требующая передачи персональных данных при регистрации. На призыв ответил Михаил Ходорковский, который предложил избирателям не руководствоваться «политтехнологическими резонами» и при отсутствии «достойных» кандидатов портить бюллетени. Господин Ходорковский подчеркнул, что он не просит никого записываться в списки, «которые могут помочь ФСБ портить вам жизнь». После этого сторонники Михаила Ходорковского и Алексея Навального обвинили оппонентов в действиях в интересах власти.

За два дня до освобождения Алексея Навального от административного ареста на его странице в Facebook вновь появился призыв на выборах Мосгордумы 8 сентября руководствоваться рекомендациями сайта «Умное голосование»: после регистрации там пользователь может узнать, кто из кандидатов в его округе, по мнению создателей проекта, является наиболее сильным оппонентом выдвиженцев «Единой России». Таким, по мнению господина Навального, может быть наиболее популярный кандидат от КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» или несистемной партии. Словно в ответ, 22 августа появилась публикация господина Ходорковского, в которой он делится «планом действий на 8 сентября» и называет «предательством» голосование за кандидатов, которые не осуждают «репрессии» против митингующих. Отметим, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов недавно в очередной раз назвал протесты несистемной оппозиции «оранжевой проказой», тем не менее кандидаты партии включены в систему «Умное голосование». Господин Ходорковский призвал избирателей голосовать за «достойных» кандидатов, а если таковых нет — «писать на бюллетене "Свободу политзаключенным!" или "Долой самодержавие!"«. Он также подчеркнул, что не просит «никого записываться в списки, которые могут помочь ФСБ портить вам жизнь».

Ряд пользователей сделали из этого вывод, что Михаил Ходорковский таким образом уличил Алексея Навального в работе на спецслужбы, подчеркивая необходимость передачи личных данных для «Умного голосования». Сторонники господина Навального, в свою очередь, обвинили в действиях в интересах власти господина Ходорковского.

“Ъ” попросил ближайшего соратника господина Навального Леонида Волкова прокомментировать ситуацию, но тот заявил, что ему это «неинтересно». В свою очередь, пресс-секретарь Михаила Ходорковского Максим Дбар заявил, что по-настоящему оппозиционных кандидатов, за исключением пары человек, на выборах в Мосгордуму сегодня нет, «поэтому никакое голосование не повышает шансы оппозиционных кандидатов»: «Кандидат, который четко не обозначил позицию неприятия репрессий и уголовного политического преследования, ничем не лучше единоросса». Голосование за таких кандидатов не может быть оправдано стремлением снизить результат «Единой России», считает господин Дбар.

Напомним, в 2014 году в выборах Мосгордумы собирались участвовать 13 сторонников господина Навального, создавшие коалицию «За Москву!». Но лишь двое — Мария Гайдар и Ольга Романова — собрали подписи для регистрации в качестве самовыдвиженцев. Выборы обе проиграли. Юлия Галямина, Варвара Грязнова и Александр Попов были выдвинуты «Яблоком», но также одержать победу не смогли. Остальные, включая Любовь Соболь, Илью Яшина и Николая Ляскина, сняли кандидатуры в связи с недостаточным количеством подписей избирателей за их выдвижение. Что касается господина Ходорковского, то он в то время лишь начал изучать политический рынок страны после освобождения из колонии в 2013 году. Первых кандидатов он поддерживал во время выборов в Госдуму в 2016 году, напомнил “Ъ” бывший исполнительный директор организации «Открытая Россия» Тимур Валеев, ныне представитель «Партии перемен» Дмитрия Гудкова. Господин Валеев считает плохими обе предложенные тактики: «Порча бюллетеней может повлиять на распределение лишь около 1% голосов, а система "Умное голосование" все равно не позволит победить кандидатам от оппозиции, если их победу не согласует власть».

Спор Навального с Ходорковским — «классическое противостояние реалиста и идеалиста», считает политтехнолог Аббас Галлямов: «Если Навальный придумывает, что можно сделать в имеющихся условиях, чтобы создать хоть какие-то сложности в отношениях мэрии с Мосгордумой, то для его оппонента Ходорковского эти цели представляются слишком мелкими, и он просто выступает в роли "совести нации". С точки зрения политической целесообразности правы оба: борьба за власть предполагает и решение краткосрочных задач по созданию мелких проблем режиму, и более долгосрочные цели по делегитимизации системы в целом». Спор Ходорковского и Навального может запутать оппозиционный электорат, возражает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его мнению, обе стратегии неэффективны: они практиковались и ранее, но не приводили к серьезным последствиям для партии власти.

Владимир Хейфец