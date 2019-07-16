Вечер обещает быть Трубным

Вечером 15 июля на Трубной площади прошла первая акция «За свободу выбора», участники которой снова потребовали допустить до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, сталкивающихся с выбраковкой собранных подписей. Прямо во время митинга стало известно, что двое кандидатов, принимавших участие в акции протеста накануне — Сергей Цукасов и Максим Круглов,— были зарегистрированы. Илье Яшину отказали: по его словам, «из-за использования административного ресурса». Акция на Трубной площади закончилась без вмешательства полиции, но организаторы из московского штаба Алексея Навального обещали возобновить ее во вторник и делать это каждый вечер до 19 июля: на 20-е запланирован согласованный митинг на проспекте Сахарова.

Акция на Трубной площади стала продолжением событий 14 июля, когда полиция прервала «сидячую забастовку» нескольких кандидатов и их сторонников у здания Мосгоризбиркома. Сразу после задержания кандидатов Юлии Галяминой, Любови Соболь, Ильи Яшина и Ивана Жданова в соцсетях стали появляться призывы ежедневно выходить на акции в поддержку кандидатов, которым отказано или будет отказано в регистрации после «выбраковки» части подписей.

Днем 15 июля глава МГИК Валентин Горбунов заявил о готовности встретиться с участниками «забастовки» и действительно принял нескольких кандидатов, но они заявили , что встреча не состоялась, поскольку господин Горбунов отклонил требование о ее публичном характере и предложил побеседовать с каждым кандидатом отдельно.

Кандидат по 37-му округу Елена Русакова заявила, что МГИК отказалась принять ее жалобу на окружную комиссию, которая, по ее словам, не выдает ей документы, необходимые для подготовки обжалования «выбраковки» подписей. Часть оппозиционных кандидатов обратилась с просьбой о встрече к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой. В ЦИКе заявили, что встреча возможна после 22 июля, но оппозиционные кандидаты считают, что ее необходимо провести в 10 утра 16 июля. Как сообщил “Ъ” кандидат в депутаты МГД Сергей Митрохин, «независимые кандидаты выработали общую позицию в связи с массовой фальсификацией подписей в МГИК». Под обращением господина Митрохина на имя председателя ЦИКа поставили свои подписи Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Кирилл Гончаров, Иван Жданов, Анастасия Брюханова, Константин Янкаускас и Александр Соловьев. «Мы требуем допустить до выборов в Мосгордуму всех, кто сдал необходимое количество подписей, потому что процедура проверки себя дискредитировала,— сказал господин Митрохин корреспонденту “Ъ”.— Элла Памфилова сегодня единственный человек, кроме, пожалуй, президента, который может применить свой авторитет, чтобы развернуть ситуацию».

Об интересе к собранию на Трубной площади, которое днем анонсировал московский штаб Алексея Навального, почти сразу заявили более 2,5 тыс. пользователей соцсетей, а участие подтвердили около 1 тыс. человек. К началу акции в 19 часов на площади собралось около 500 человек. Независимый кандидат по 14-му округу Сергей Цукасов сообщил им, что кандидаты по-прежнему требуют диалога с председателем МГИК — «открытого и конструктивного». Кандидат по округу №31 Константин Янкаускас после этого потребовал личных извинений главы МГИК: «У меня есть 4808 подписей и заключение графологов о том, что все подписи поставлены, во-первых, живыми людьми, а во-вторых, разными». 1006 подписей за Константина Янкаускаса признаны недействительными, в связи с чем кандидат намерен обратиться в суд. «Ни одного кандидата не допустили к проверке подписных листов, хотя по закону мы имеем право присутствовать при этой проверке,— пожаловался господин Янкаускас.— Я подавал жалобу на прошлой неделе, но она до сих пор не рассмотрена».

«Допускай!» — ответила толпа и практически сразу сменила слоган на «Люба! Люба!»: приехала Любовь Соболь, выдвигающаяся в 43-м округе. Она рассказала, что готовится к заседанию окружной избирательной комиссии в 18 часов 16 июля. «У меня до сих пор большие претензии к почерковедам: они не приводят никаких доказательств того, что подписи, забракованные графологами в моем округе, являются недействительными. Я уверена в наших подписях, вся Москва видела, как мы их собираем»,— заявила госпожа Соболь. Напомним, 13 июля госпожа Соболь объявила голодовку после вручения ей протокола о «выбраковке» почти 15% представленных ею подписей избирателей. Пока госпожа Соболь общалась со сторонниками, в толпе появились активисты националистической политической группы SERB, которые выкрикивали оскорбления, не уточняя, впрочем, кому их адресуют.

Александр Соловьев, независимый кандидат по округу №3, представитель Партии перемен, охрипшим голосом рассказал о «выбраковке» 2400 подписей из 5737 из-за неверных отчеств и фамилий избирателей: «Они специально неправильно вбивали данные (для проверки по базе данных МВД.— “Ъ”). Нас, вероятно, специально провоцируют на какие-то жесткие меры. Сегодня единственное, что мы можем,— приходить на подобные встречи,— заявил господин Соловьев и как-то вполсилы крикнул: — Один за всех!» Толпа отозвалась дружным «И все за одного!» В этот момент кандидат Максим Круглов (округ №14) вышел к собравшимся и сообщил: «Нас с Сергеем зарегистрировали!» Стоящий рядом Сергей Цукасов шепнул: «Просили не афишировать!» Слышали многие, но толпа продолжала скандировать: «Даешь честные выборы!» Кандидат по 8-му округу Иван Жданов, вновь сообщив о «выбраковке» 1212 подписей, призвал собравшихся выйти на митинг 20 июля: днем Либертарианская партия сообщила о согласовании в мэрии ее заявки на акцию на проспекте Сахарова. «Это самое важное предстоящее событие, призываю прийти всех»,— сказал господин Жданов и тут же сорвал голос. По оценке корреспондента “Ъ”, к этому моменту — а длилась встреча уже более часа — на Трубной площади собралось около 700 человек. Они кричали: «Каждый день!» Крики прервала Любовь Соболь, которая сообщила собравшимся об отказе в регистрации Ильи Яшина.

В этот же момент за спиной выступающих кандидатов кто-то взорвал дымовую шашку, участники ринулись врассыпную, и только пикетчик с плакатом фильма «Апокалипсис сегодня» остался невозмутим.

Кандидаты переместились на 50 м вглубь Цветного бульвара, взобрались на скамейки и стали аплодировать и скандировать: «Мы придем опять!» За четверть часа до этого на странице Ильи Яшина в Facebook появился пост: «Все, меня официально снимают с выборов. Основание: превышение брака в подписных листах. Все наши аргументы были просто проигнорированы». Сам господин Яшин на бульвар прибыл через несколько минут. «Они сняли меня за применение административного ресурса!» — прокричал глава Красносельского совета депутатов. «Позор!» — отвечала толпа. «Когда "Единая Россия" в лице Касамары (проректор ВШЭ Валерия Касамара выдвинулась в том же округе, что и господин Яшин, в порядке самовыдвижения.— “Ъ”) расклеивает листовки с логотипом партии, это ничего. А ссылки на мой YouTube-канал, которые они нашли на каких-то страницах в соцсетях,— это использование админресурса. Это позор, Валерия Касамара и Сергей Собянин, вам мы говорим: "Позор!" Вы главный выгодополучатель этих выборов, и именно вы сняли меня с выборов! — заводил толпу Илья Яшин.— Снимая меня, они снимают вас всех!» Он призвал «напугать их, потому что нас они не боятся», и добавил, что «без боя не сдастся и будет стоять здесь до конца, каждый день».

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Участники акции тем временем объясняли корреспонденту “Ъ”, что заставило их прийти. «Меня возмутило, каким образом их не допустили на выборы»,— рассказал сотрудник сферы IT Дмитрий. «Я пришла, чтобы у меня была возможность контролировать свое будущее,— сказала студентка Анастасия.— У меня есть в районе кандидат, которого я бы поддержала, но на выборы его не пускают».

Полиция не вмешивалась. Единицы полицейских издали слушали выкрики «Мы здесь власть!» и «Позор!». Константин Янкаускас напомнил, что задержанная накануне кандидат Юлия Галямина «до сих пор ждет суда». После этого слово взял Владимир Милов, выдвигавшийся в округе №35, но не набравший необходимого минимума подписей. Он предложил участникам собираться на Трубной каждый вечер до 19 июля. После этого Иван Жданов объявил, что кандидаты остаются на площади общаться со всеми «в свободном формате». Уже спустя несколько минут большая часть участников покинула место встречи, а среди оставшихся начались потасовки: активисты SERB подошли к полицейскому, который просил в мегафон «не мешать работе полиции». Рядом с полицейским сразу собрались несколько десятков росгвардейцев в бронежилетах и касках, после этого активистов SERB взяли в плотное кольцо и вывели за ограждения. Двое из них были задержаны. К 21.00 акция закончилась. К тому моменту кандидат по округу №9 Юлия Галямина все еще находилась в Хамовническом суде: «Я порвала протокол, который был составлен с ошибками, сначала я этого не заметила. По статье 20.2 меня могут оштрафовать на 30 тыс. руб., хотя я встречалась со своими избирателями, а не организовывала митинг. Сейчас каждый день будем собираться на Трубной, подавать жалобы во ВЦИК, и 20-го будет митинг на Сахарова, на который всех приглашаем»,— сообщила госпожа Галямина “Ъ”. В 21.30 стало известно, что Хамовнический суд оштрафовал Юлию Галямину за организацию митинга и неповиновение полиции в общей сложности на 31 тыс. руб.

В Мосгоризбиркоме заявили, что «часть кандидатов, вместо того чтобы изучить предоставленные протоколы и материалы и подготовиться к заседанию комиссии, открыто и умышленно занимаются манипуляцией общественным мнением».

«У нас все избирательные комиссии работают в соответствии с законом, хватит устраивать истерику,— заявил “Ъ” член МГИК Дмитрий Реут.— Решения окружные комиссии в большинстве своем не приняли, они будут приниматься 16 июля, но истерика у ряда кандидатов уже началась: начали кричать, устраивать несогласованные акции протеста. Решения об отказе в регистрации по большинству кандидатов еще не приняты, в частности, по Любови Соболь, например. 15 июля решение было принято по Илье Яшину. Для отказа было две причины: недействительные подписи и использование преимуществ должностного положения для агитации». Господин Реут предположил, что часть кандидатов заинтересована скорее в информационном шуме, чем в участии в выборах, и заранее знала о плохом качестве сданных подписей.

Мария Старикова, Дмитрий Кальченко