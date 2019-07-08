Полное собрание выдвижений

В 18:00 в субботу Мосгоризбирком завершил прием документов у кандидатов в депутаты Московской городской думы. По данным “Ъ”, из 426 выдвинутых кандидатов документы на регистрацию сдали 292. Среди них 102 самовыдвиженца, и в их числе кандидаты-единороссы: партия, располагающая большинством в действующем составе Мосгордумы, рассчитывает сохранить его и в будущем, но на выборах свой бренд пока не использует. Кандидатов пока больше, чем на выборах Мосгордумы в 2014 году: на каждое место в городском парламенте претендует 6,4 человека против 5,7 четыре года назад. Политологи отмечают, что реальный уровень конкуренции можно будет оценить после завершения регистрации: многие самовыдвиженцы из тех, кому удалось собрать необходимое число подписей, могут отсеяться по итогу проверки подписных листов, причем независимые кандидаты опасаются, что их это затронет в большей мере, чем кандидатов «городской партии власти». Готовность столичных избирателей принять участие в выборах пока невысока: о планах прийти на участки социологам сообщили 44% опрошенных, но 89% при этом не испытывают интереса к кампании.

Как выяснил “Ъ”, всего на предстоящие выборы в Мосгордуму было выдвинуто 426 кандидатов, из них документы на регистрацию сдали 292. Из них 130 кандидатов выдвинуты парламентскими партиями («Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР), 8 — «Яблоком», 52 — иными партиями (всего их тринадцать, кроме вышеупомянутых), и 102 самовыдвиженца. Источник “Ъ” напоминает, что на выборах Мосгордумы в 2014 году были зарегистрированы 258 кандидатов, и делает вывод о сходном уровне активности выдвижения при большей доле самовыдвиженцев. Последнее обстоятельство связано с решением «Единой России» не выдвигать победителей партийных праймериз от партии. Напомним, выборы Мосгордумы пройдут в 45 одномандатных округах. Таким образом, на момент окончания приема документов на одно место в Мосгордуме претендует в среднем 6,4 кандидата — против 5,7 в 2014 году.

Напомним, за несколько дней до завершения кампании по выдвижению несколько независимых кандидатов опубликовали открытое обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с требованием «внешнего контроля за Мосгоризбиркомом и процедурой проверки подписей». Авторы обращения заявили, что у них есть основания опасаться «браковки» всех или части собранных подписей на этапе их проверки, и назвали ряд наиболее распространенных способов, применяемых «фальсификаторами»: данные подписных листов объявляют не совпадающими с данными паспортной базы МВД России; эксперты-графологи признают подписи на одном или нескольких листах выполненными одной рукой; в качестве ошибок фиксируются некорректно написанные адреса и сокращения; запрет на сбор подписей членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.

«Как минимум процедура проверки подписей и регистрации кандидатов должны пройти под полным контролем ЦИК, общественности и журналистов»,— считают авторы обращения.

Также была опубликована петиция с требованием допустить на выборы всех независимых кандидатов, адресованная председателю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, главе ЦИКа Элле Памфиловой, мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю администрации президента РФ Антону Вайно и его первому заместителю Сергею Кириенко.

Петицию подписали более 40 человек, в частности, Александр Гельман, Мариэтта Чудакова, Людмила Улицкая, Дмитрий Зимин, Лия Ахеджакова, Гарри Бардин, Михаил Гельфанд и другие.

Никакая петиция не может быть выше закона, сбор подписей для участия в выборах в Мосгордуму осуществляется согласно законодательству, заявил в связи с этим председатель МГД Алексей Шапошников.

Господин Шапошников ранее заявлял, что «не помнит более благоприятных для оппозиции условий за все предыдущие электоральные циклы». В свою очередь, в Мосгоризбиркоме заявили, что внимательно следят «за появлением претензий и предложений кандидатов касательно избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской Думы» и обращают внимание «на участившиеся случаи несостоятельных и необоснованных претензий со стороны ряда кандидатов». Мосгоризбирком призвал «воздержаться от попыток тенденциозной и некомпетентной трактовки законодательства» и заявил, что «со своей стороны гарантирует прозрачность и открытость процедуры проверки подписей».

Сергей Троицкий, также известный как Паук, сдал в Мосгоризбирком подписи избирателей в поддержку своего выдвижения на выборы Мосгордумы и готовится добавить кампании громкости Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Списки кандидатов парламентских партий — «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР — утверждены Мосгоризбиркомом, но первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин считает, что рубеж в 5–6 тыс. подписей (3% от числа избирателей в округе.— “Ъ”), необходимых для самовыдвижения,— «главный барьер для участия в выборах». При этом «москвичи не видят, чтобы к ним заходили представители кандидатов-самовыдвиженцев, которых поддерживает город». Господин Рашкин считает, что собранные «кандидатами от власти» подписи могут оказаться «нарисованными»:

«Мы будем смотреть, что даст сама регистрация кандидатов и кого будут искусственно отсеивать, кого рассматривать под увеличительным стеклом, а кого допускать спустя рукава и закрыв глаза».

Из несистемных партий подробный отчет о результатах подписной кампании представило «Яблоко»: из 17 выдвинутых кандидатов собрать нужное количество подписей и сдать документы в Мосгоризбирком удалось восьмерым, в том числе Евгению Бунимовичу, Сергею Митрохину и Елене Русаковой. На брифинге 6 июля кандидаты от партии заявили о «нечеловеческих усилиях» штабов по сбору подписей и пообещали добиваться снижения количества подписей, которые необходимо представить кандидатам-самовыдвиженцам.

Собирать подписи пришлось и кандидатам «партии власти»: напомним, 26 мая 2019 года «Единая Россия» провела предварительное голосование по отбору кандидатов от партии на выборы разных уровней, в том числе и в Москве, где 33 кандидата получили более 50% голосов выборщиков. Однако в итоге партия не стала выдвигать победителей, предложив им самовыдвижение: такой вариант, впрочем, рассматривался еще в декабре, когда партия подводила итоги своего участия в избирательной кампании 2018 года. Самовыдвижение позволяет понять, насколько кандидаты «востребованы у избирателей», пояснил “Ъ” руководитель исполкома московского отделения «Единой России» Олег Смолкин: «В конце июля, когда закончится процесс регистрации и будет сформирован финальный список, будет принято решение, кому из кандидатов партия окажет поддержку».

Среди самовыдвиженцев — 12 депутатов действующего созыва МГД, в том числе председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, его заместитель Андрей Метельский и руководитель фракции партии в Мосгордуме Степан Орлов. Кроме них на выборы вышли часть депутатов фракции «Моя Москва» в Мосгордуме и ряд муниципальных депутатов от «Единой России». В нескольких округах выдвинуты кандидаты «команды Собянина», формально никак не связанные с «Единой Россией».

Напомним, по данным апрельского опроса «Левада-центра», в Москве за «Единую Россию» готовы были голосовать около 25% респондентов. При этом, по словам Олега Смолкина, сохранение более 50% мандатов является одной из главных задач (сейчас у партии в Мосгордуме 28 мандатов из 45).

Текущий рейтинг «Единой России» «составляет в Москве 24–33% в зависимости от района, это неплохой стартовый показатель», говорит Олег Смолкин.

Социолог «Левада-центра» Денис Волков полагает, что сравнительно низкий рейтинг «Единой России», как и во время протестных кампаний семь лет назад, связан с общим снижением авторитета и доверия к власти: «После Крыма рейтинги выросли почти в два раза, но эффект прошел, на это, в частности, повлияла и пенсионная реформа». Господин Волков считает, что этим объясняется стратегия партии на выборах МГД: «Не пустить всех, кого можно не пустить, и не афишировать свою принадлежность к партии».

Доцент НИУ ВШЭ Александр Кынев в беседе с “Ъ” выразил сомнение, что стратегия сокрытия партийной принадлежности способна обеспечить партии прирост: в случае политизации и роста раздражения будет расти именно протестное голосование, а избиратели найдут «негативные маркеры» для кандидатов, не подчеркивающих связь с партией. Самовыдвижение — неплохой способ старта предвыборной кампании и формирования базы сторонников, говорит глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Высока вероятность, что если человек поставил свою подпись за кандидата, он проголосует за него в ходе выборов». Политолог Александр Пожалов считает, что отказ от бренда «Единой России» оправдан в «сложных округах» в центре, на севере и юго-западе Москвы, но не дает больших тактических преимуществ в спокойных округах и создает проблемы для «Единой России» в Москве к следующим выборам в Госдуму: партия упускает возможность «продемонстрировать избирателю новые лица». «Сейчас отношение общества к "Единой России" более нейтрально, хотя случаи освистывания спикеров после упоминания о партии действительно встречаются»,— говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, потенциал кандидатов больше зависит не от партийной идентичности, а от мобилизации оппозиционных избирателей, которые «пока отмобилизованы слабо»:

«Интерес к кампании по выборам в Мосгордуму традиционно невысок. Но, как показывает дело Ивана Голунова, всплеск политизации может случиться за считаные дни и даже часы».

Несмотря на серию скандалов при выдвижении, 89% москвичей заявили в начале июля социологам ВЦИОМа, что не испытывают интереса к теме выборов в Мосгордуму. В то же время прийти на избирательные участки собираются 44% опрошенных. С кандидатом уже определились лишь 8%.

По мнению политтехнолога Евгения Минченко, у «городской партии власти» высокие шансы на победу и большинство мандатов, поскольку оппозиция представлена не единым фронтом, а набором различных политических сил, которые конкурируют не только с партией власти, но и между собой. Оценить уровень конкурентности выборов и шансы оппозиции можно будет в зависимости от того, насколько успешно кандидаты справились со сбором подписей, считает Александр Пожалов: «Выборы во многих округах могут закончиться, едва начавшись».

Иван Тяжлов, Людмила Сергеева