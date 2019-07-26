Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации

Комиссия Мосгоризбиркома (МГИК) отказалась восстановить Любовь Соболь кандидатом на выборах в Мосгордуму, передает корреспондент “Ъ”. Это решение поддержали девять человек, один выступил против.

Госпожа Соболь подала жалобу в МГИК после того, как ей отказали в регистрации из-за недопустимого количества брака в собранных подписях. В знак протеста она объявила голодовку.

Накануне, вечером 25 июля, Любовь Соболь отказалась покидать здание Мосгоризбиркома, требуя встречи с главой ЦИК России Эллой Памфиловой. Она просила, чтобы у нее приняли заключение независимой экспертизы по собранным подписям. Госпожа Соболь находилась в здании МГИК более десяти часов. Затем охрана вынесла незарегистрированного кандидата из здания на диване, на котором она сидела. По словам члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, диван вынесли для того, чтобы якобы вытряхнуть из него паразитов.

У выхода из здания Любовь Соболь задержали и доставили в ОВД «Тверское», где ей вручили повестку на допрос. Сегодня, 26 июля, она отказалась отвечать на вопросы следователей.

В субботу, 27 июля, у здания мэрии пройдет несанкционированная акция из-за отказа в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в митинге. Против организаторов проводится административное расследование.

О том, как недопущенные кандидаты готовятся к акции, читайте в публикации “Ъ” «Никто не хотел выбывать».