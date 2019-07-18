Мосгоризбирком прибавил в безотказности

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва, выборы которых пройдут в единый день голосования 8 сентября. Всего зарегистрированы 233 кандидата, 57 получили отказ. В МГИК заявили, что отказов на этот раз почти вдвое меньше, чем на выборах 2014 года,— тогда в регистрации отказали 107 претендентам. Получившие отказ оппозиционные кандидаты продолжают настаивать на некорректной «выбраковке» части сданных ими подписей и намерены обжаловать решения окружных комиссий. На Трубной площади вечером в среду вновь собрались их сторонники.

Кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрированы 233 человека: 62 самовыдвиженца и 171 по партийным спискам. 57 человек получили отказ, сообщил в среду глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. После окончания регистрационной кампании на одно место в МГД претендуют, таким образом, 5,1 кандидата. Среди тех, кому отказано в регистрации — 18 партийных кандидатов и 39 самовыдвиженцев. Глава МГИК напомнил, что изначально на участие в выборах в 45 избирательных округах претендовали 426 человек. «Документы на регистрацию сдали 290 человек, остальные снялись с выборов»,— сказал Валентин Горбунов.

Член МГИК Дмитрий Реут сообщил, что отказ в регистрации получили почти в два раза меньше кандидатов, чем в 2014 году: тогда их оказалось 107. По его мнению, это свидетельствует о росте открытости московских выборов и «максимально дружелюбном настрое» по отношению ко всем кандидатам.

При этом есть округа, в которых в регистрации отказано всем претендентам, кроме кандидатов от партий, представленных в Госдуме,— например, 43-й округ, где в выборах продолжают участвовать лишь кандидаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Первоначально здесь выдвинулись 17 кандидатов. Еще на старте кампании от участия в ней отказалась учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Напомним, госпожа Федермессер взяла самоотвод, столкнувшись с публичными обвинениями в выдвижении с целью создать конкуренцию Любови Соболь, юристу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Кроме них в округе выдвигались, в частности, член федерального политического комитета «Яблока» Сергей Митрохин, бывший нападающий футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Булыкин, музыкант Сергей Паук Троицкий и актер Андрей Соколов. Все они получили отказ.

Основная причина отказов — «брак» в подписях, собранных кандидатами в поддержку выдвижения.

В МГИК основными нарушениями назвали дублирование записей, проставление подписей за умерших и несоответствие сведений об избирателях базам данных ГАС «Выборы» и МВД.

Окружные комиссии обнаружили подписи «целого батальона» умерших — в общей сложности 344, сообщил господин Горбунов. По его словам, специалисты выявили почти 10 тыс. подписей избирателей с несоотвествующими паспортными данными: больше всего — у кандидата по 11-му округу, члена президентского Совета по правам человека Андрея Бабушкина (2845). Среди лидеров также названы Илья Яшин, Любовь Соболь, Геннадий Гудков и Александр Соловьев. Валентин Горбунов заявил, что у всех незарегистрированных кандидатов есть право обжаловать отказ окружной комиссии в вышестоящих комиссиях либо через суд. Ранее заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев заявлял, что ЦИК не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах и оспорить их кандидаты могут только в суде.

Последние заседания окружных комиссий прошли 16 июля, после этого стало известно, что отказ в регистрации получили Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Елена Русакова, Кирилл Гончаров, Геннадий и Дмитрий Гудковы. В регистрации также отказали Сергею Митрохину, Александру Соловьеву и Анастасии Брюхановой. Ранее об отказе сообщил также Илья Яшин. Кандидаты, получившие отказ, в свою очередь заявили о нарушениях при проверке подписей — в частности, о том, что в комиссиях намеренно вводили искаженные данные для сверки подписных листов с полицейской базой данных и системой ГАС «Выборы». «Были удивлены даже люди, которые видели все наглейшие фальсификации 2011 года (на выборах Госдумы.— “Ъ”), потому что все думали, что комиссии придумают какую-нибудь махинацию, которую будет тяжело отбить в судах и во всех апелляционных инстанциях,— заявил “Ъ” Александр Соловьев.— Но они не придумали ничего, кроме топорной фальсификации, когда в ходе проверки вбивались намеренно искаженные данные». Господин Соловьев намерен обжаловать решение окружной комиссии сначала в МГИК, потом в ЦИКе, «а после этого, исчерпав возможности внутри избирательных комиссий,— в суде». Ранее Юлия Галямина также сообщила, что она и другие незарегистрированные кандидаты готовы «подавать жалобы и в ЦИК и МГИК, и в суд — но это ничего не решает, к сожалению: у нас в стране не работают правовые механизмы». По словам Елены Русаковой, окружная комиссия отклонила порядка 560 из сданных ею подписей, «потому что граждан якобы не существует. Но по ним подавали намеренно искаженные запросы. Еще порядка 200 забраковал графолог. Притом что все знают, что у нас реально люди ставили подписи, и готовы это подтвердить»,— сказала Елена Русакова корреспонденту “Ъ”.

Претензии к системе проверки подписей есть и у зарегистрированных кандидатов — например, у проректора ВШЭ Валерии Касамары, выдвигающейся в 45-м округе:

«Мне хотелось бы четко понимать, почему у меня не засчитаны 274 подписи, несмотря на то что это допустимые пять процентов,— сказала она “Ъ”.— У меня было собрано более 7 тыс. подписей, и мы очень тщательно сами их проверяли. Хочется, чтобы процедура была максимально прозрачной». Зарегистрированный кандидат по 6-му округу Евгений Бунимович считает систему сбора подписей неадекватной: «Это тяжелая и неповоротливая процедура. Абсурд еще и в том, что на самих выборах уже можно голосовать в электронном виде, а для допуска к ним все еще нужно бегать по улице за людьми и просить поставить подпись в твою поддержку. Это и приводит к такому результату, что муниципальные депутаты, главы муниципалитетов, то есть не люди с улицы, оказываются не допущенными к выборам».

Политолог Александр Пожалов считает, что как минимум часть получивших отказ оппозиционеров изначально имели шанс пройти подписной фильтр — например, главы советов муниципальных депутатов Илья Яшин и Елена Русакова или муниципальный депутат Юлия Галямина. Впрочем, господин Яшин столкнулся с обвинениями в использовании статуса главы совета депутатов при сборе подписей. При этом отказ политолог считает «больше следствием формалистских требований федерального закона к проверке подписных листов и заслугой технологов власти». Напомним, 20 июля на проспекте Сахарова согласован митинг за допуск незарегистрированных кандидатов. Господин Пожалов считает, что с разворачивающимся конфликтом вокруг выборов уже связаны «имиджевые риски для администрации президента и ЦИК», поэтому не исключает, что часть решений об отказе может быть пересмотрена — например, для кандидатов «Яблока». «Большее сигнальное значение для власти будет иметь численность акции 20 июля»,— сказал Александр Пожалов “Ъ”. Он считает, что митинг в субботу может оказаться многолюдным: «он носит согласованный характер, то есть более безопасен, а отказы в регистрации кандидатам и многочисленные свидетельства о том, как не были засчитаны подписи реальных людей, объективно работают на мобилизацию сторонников оппозиции».

Напомним, 14 июля после попытки начать постоянную «сидячую забастовку» у здания МГИК были задержаны более 35 человек, в том числе несколько кандидатов. 15 июля ряд оппозиционных кандидатов и московский штаб Алексея Навального призвали сторонников каждый вечер собираться на Трубной площади, требуя допуска к выборам. В среду акция на Трубной прошла в третий раз. Несмотря на дождь, она собрала около 300 участников. Илья Яшин сообщил, что ему, Юлии Галяминой и Елене Русаковой полицейские в среду пытались вручить предостережение о незаконном характере встреч с избирателями на Трубной. Господин Яшин сообщил сторонникам, что формально встречу с избирателями в среду проводит зарегистрированный кандидат Сергей Цукасов, таким образом, «мероприятие проходит в рамках предвыборного законодательства и не требует согласования мэрии».

Елена Рожкова