Марш несобравших

Сотрудники полиции и Росгвардии вечером в воскресенье прервали акцию 17 независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы у входа в здание Мосгоризбиркома (МГИК) на Моховой улице: по данным портала «ОВД-инфо» на вечер воскресенья, задержаны были более 35 человек, включая кандидатов Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова и Юлию Галямину. Акции во дворе МГИК предшествовала встреча независимых кандидатов со сторонниками в Новопушкинском сквере, откуда они затем прошли к зданию мэрии и далее на Моховую. Кандидаты требовали допустить их до выборов и принять подписи, которые избирком отказывается считать действительными. Полиция первоначально вела себя подчеркнуто доброжелательно, но после того, как во дворе МГИК появились первые палатки, сотрудники полиции и Росгвардии зачистили двор. Задержанные кандидаты призвали сторонников вновь собраться у здания МГИК в понедельник. МГИК напомнил, что решения о регистрации кандидатов будут приняты на заседаниях окружных комиссий 16 июля, после чего несогласные получат право обжаловать их в суде.

Забастовке во дворе МГИК предшествовала анонсированная в соцсетях акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» в Новопушкинском сквере: организаторы объявили, что речь идет о встрече кандидатов с избирателями, заявка на согласование не подавалась, да ее и не успели бы рассмотреть. К 14:00 в Новопушкинском сквере собрались, по оценке ГУ МВД по Москве, около 1 тыс. человек. Все 17 независимых кандидатов — Сергей Митрохин, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие — по очереди выступили перед толпой, заявляя примерно одно и то же: отказ в участии в выборах будет означать для их сторонников лишение права голосовать за своего кандидата.

Напомним, прием документов у кандидатов в депутаты Мосгордумы завершился 6 июля; всего документы сдали 292 кандидата, из которых 102 — самовыдвиженцы. За два дня до этого ряд независимых кандидатов обратились в Центризбирком с призывом взять выборы в Мосгордуму под особый контроль в связи с угрозой «браковки» собранных подписей под надуманными предлогами. Одновременно была опубликована петиция в адрес высших должностных лиц РФ с предложением допустить до выборов всех независимых кандидатов, которую подписали более четырех десятков общественников, журналистов и деятелей культуры. МГИК в ответ призвал воздержаться от попыток давления на комиссию и пообещал строго следовать процедуре, не оказывая предпочтений никому из кандидатов.

До 16 июля проверка достоверности сданных подписей должна быть завершена, в этот день окончательные решения о допуске или отказе кандидатам будут приняты на заседаниях окружных комиссий, затем их можно будет обжаловать в суде.

Как сообщил “Ъ” в воскресенье источник в Мосгоризбиркоме, часть организаторов встречи в Новопушкинском сквере может быть зарегистрирована.

Однако еще 10 июля независимые кандидаты начали сообщать в социальных сетях о том, что проверка подписей избирательной комиссией «не оставляет сомнений в предвзятом отношении». Как ранее сообщал “Ъ”, в этот день кандидат в депутаты МГД по 45-му избирательному округу Илья Яшин призвал своих сторонников прийти к зданию Красносельского избиркома на прием граждан, который он провел как действующий глава районного совета депутатов. В акции приняли участие несколько сотен человек. 13 июля господин Яшин сообщил, что избирком признал недействительными 562 подписи при допустимом браке в 429 (допускается брак не более 10% от общего количества сданных подписей в поддержку кандидата). В этот же день член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин написал на своей странице в Facebook, что комиссия «отбраковала 618 подписей»: «Это означает, что меня снимают с выборов» (господин Митрохин выдвигается в 43-м округе). За несколько часов до этого кандидат в депутаты Любовь Соболь (также 43-й округ) объявила голодовку в связи с тем, что «комиссия дала протокол: хотят забраковать почти 15% подписей избирателей, 725 шт., при допустимом браке в 10%». Госпожа Соболь сообщила своим сторонникам через аккаунты в Twitter и Facebook, что, согласно полученному ею заключению из комиссии, «387 подписей зарубили графологи с формулировкой “выполнено одним и тем же лицом”», отметив, что на заключении нет ни обоснования, ни печати избиркома. МГИК, в свою очередь, сообщил, что среди подписей в поддержку выдвижения госпожи Соболь есть «23 подписи несуществующих граждан, 4 подписи умерших людей, 71 подпись с недостоверными паспортными данными, 24 повторных подписи, 15 подписей граждан с истекшей временной регистрацией и 150 подписей граждан, чье указанное в подписном листе место проживания не соответствует фактическому». Всего брак составил, по оценке МГИК, 14,67%, «что является безусловным основанием для отказа кандидату в регистрации». Утром 14 июля о забракованных подписях сообщил также кандидат в депутаты Дмитрий Гудков (округ №5) — долю брака проверяющие оценили в 18,4%.

После серии коротких спичей в Новопушкинском сквере кандидаты призвали собравшихся идти к мэрии Москвы. Скандируя «За Любовь», «Регистрируй», «Допускай» и «Это наш город», люди медленно пошли к зданию на Тверской, 13. Полицейские сопровождали колонну, миролюбиво призывая не выходить на проезжую часть, и улыбались чаще обычного. Параллельно толпе вдоль тротуара двигались два автозака и четыре машины ДПС. К зданию мэрии, по оценкам корреспондента “Ъ”, подошли уже около 2 тыс. человек. Здесь толпа разделилась: несколько более активных граждан стучали в закрытые двери парадного подъезда мэрии, обвиняя в коррупции столичного градоначальника и президента России и требуя отставки обоих; другие наблюдали и аплодировали им с обеих сторон Тверской.

На площадь стягивались дополнительные силы полиции, на Тверскую выехали поливальные машины — сбить пыль с проезжей части, а заодно и энтузиазм с митингующих, стоящих ближе других к краю тротуара.

«На Моховую!» — крикнул кто-то, и стало ясно, что кандидаты зовут сторонников прогуляться до избиркома. И снова зазвучали обнадеживающие крики «За Любовь», над толпой взмыли российские флаги, сотни участников отправились за кандидатами вниз по Тверской. К этому моменту колонну сопровождали уже полицейские в бронежилетах, которые, впрочем, не перестали улыбаться. Правоохранители попытались скорректировать движение колонны, но митингующие рассыпались по дворам и переулкам перед Моховой и в итоге дошли до главной цели — двора дома №11. У дверей МГИК их ждали сотрудники полиции. В здании комиссии горел свет, но призывы «Горбунов, выходи!» (Валентин Горбунов — председатель МГИК) остались без ответа.

Корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко: Под вечер, конечно, количество людей сократилось, но, тем не менее, несколько сотен человек продолжали оставаться во дворе здания Мосгоризбиркома. Ближе к вечеру, когда Любовь Соболь заявила, что не намерена покидать ступени у входа в здание, на место событий активисты стали приносить не только воду и еду, но и палатки, и туристические коврики. Пару палаток даже успели установить, и люди стали располагаться в них и, собственно, на ковриках и на газонах по всей территории этого двора. Задержания начались не сразу после этого. Лишь спустя некоторое время внезапно появился полковник полиции, который заявил Любови Соболь, что это не согласованная с властями массовая акция. Вместе с тем, он отказался слушать ее аргументы по поводу того, что это не митинг и не акция, а встреча с кандидатами. Именно после этого начались задержания и достаточно жесткая зачистка двора. В числе первых был задержан Илья Яшин, его буквально за руки и за ноги полицейские отнесли в автозак. Спустя где-то полчаса, появилась информация, что в одном автозаке находятся все организаторы этой так называемой встречи с кандидатами в Мосгордуму. После того как полиция достаточно быстро зачистила этот двор и перекрыла вход в него, те люди, которых выдавили с территории, переместились в близлежащие переулки. Но количество активистов после этих событий заметно уменьшилось». Источник: “Ъ FM”

К 16:30 энтузиазм толпы уменьшился. Кандидат Иван Жданов (округ №8) устал держать флаг России и отдал его помощнику. Скандировать «Допускай!» к тому моменту осталось около 500 человек. Господин Яшин встал перед сторонниками и сообщил им, что ему разрешили подергать ручку дверей избиркома «и даже позвонить в звонок»: «Я позвонил, но мне никто не открыл. Таким образом, здание избиркома перешло в режим осажденной крепости,— сказал он.— Мне удалось поговорить с помощником Горбунова, и тот сообщил мне, цитирую: “Валентин Павлович на даче, у него огород”». «Осаждающие» ответили криками «Горбунов, копай сюда» и «Мы лучше картошки!». Господин Яшин уступил слово Любови Соболь, которая призвала к бессрочной акции:

Слева направо: кандидаты в депутаты Сергей Цукасов, Илья Яшин, Любовь Соболь и Дмитрий Гудков Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Я пришла сюда не чтобы уходить. Я останусь здесь и буду голодать, пока Горбунов не встретится со мной и с другими 16 независимыми кандидатами».

Этот призыв будто снова увеличил число участников: к пяти часам во двор подтянулись новые силы. Десятки людей садились на асфальт у закрытых дверей МГИК и призывали оставшихся присоединиться к сидячей забастовке. Дружные лозунги почти перестали звучать, полиция наблюдала за происходящим безучастно. На вопрос журналиста «Новой газеты», почему блюстители порядка сегодня ведут себя так доброжелательно и будет ли ОМОН разгонять собравшихся, один из полицейских ответил: «Такой команды не было».

Кандидат по округу №9 и одна из организаторов встречи Юлия Галямина рассказала, что из сданных ею 5713 подписей более тысячи забраковано: «Пожилой человек пропустил букву или написал не “2019”, а “19” — все, подпись недействительна,— объясняла кандидат.— Мы не сдадимся, мы тут будем долго, привозите пенки, еду, поддержим Любовь Соболь, добьемся того, чтобы с нами разговаривали». К 18:30 во дворе все еще было около 400 человек.

Сидящие на асфальте рассказывали друг другу, что скоро им привезут палатки и еду. Независимые кандидаты в городской парламент тоже сидели — у самых дверей здания комиссии.

Они постили в социальные сети фотографии и призывы прийти к избиркому прямо сейчас с кофе, пенками и теплой одеждой. Около семи полиция заблокировала входы во двор, но довольно скоро стало известно, что желающие по-прежнему могут и войти, и выйти.

Без двадцати восемь Любовь Соболь вернулась после короткого отсутствия с букетом красных роз в руках. Ее помощники несли мешки с продуктами и большие сумки с палатками. Участники снова оживились: одни принялись пить принесенную воду и открывать чипсы, другие ставили палатки. Снова зазвучало «Допускай!». Однако минут через 15 со стороны Моховой во двор вошли бойцы Росгвардии с дубинками, в бронежилетах и касках, по оценкам корреспондента “Ъ”, не менее 40 человек. «О-о-о-о, дождались»,— негромко сказал кто-то рядом. «Не позорьте свои погоны! — закричали участники гвардейцам.— За вас же стоим!» «Уважаемые граждане, ваша акция не согласована органами исполнительной власти, просьба — разойтись»,— предупредили росгвардейцы и начали наступать на толпу двумя плотными рядами. Толпа возмущенно закричала, начались давка и потасовка. Разгоняя и тесня протестующих, росгвардейцы выдергивали из толпы отдельных участников акции и уводили их в сторону Моховой, а остальных сдвигали в сторону Большой Никитской и Тверской, прибегая к дубинкам и повторяя призывы разойтись. Среди первых задержанных оказались Любовь Соболь и Илья Яшин.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В общей сложности на зачистку двора МГИК у росгвардейцев ушло 14 минут.

«Я в автозаке, со мной здесь Яшин, Соболь, Жданов и еще 20 человек, участники акции, нас везут в ОВД “Хамовники”»,— сказала Юлия Галямина по телефону корреспонденту “Ъ”. Задержанные кандидаты призвали сторонников вновь собраться во дворе МГИК в семь вечера в понедельник. По данным портала «ОВД-инфо», на акции «За допуск независимых кандидатов в Мосгордуму» полиция задержала более 35 человек, некоторые из них были избиты во время потасовки или в автобусах.

Мария Старикова, Иван Тяжлов