«Дело не в Мосгордуме даже»

Субботний митинг «Вернем себе право на выборы» стал одним из самых массовых за последние несколько лет: в дождь на столичный проспект Сахарова вышли 50 тыс. человек — больше, например, чем на акциях против пенсионной реформы. При этом на сцене даже не было известных лидеров протеста: все они либо отбывают административный арест, либо были задержаны по дороге на митинг. Вместо них выступали родственники и коллеги, которые подчеркивали: не допуск к выборам в Мосгордуму — лишь частный случай куда более серьезных проблем в государстве. Кроме них, к протесту присоединились музыканты, писатели, видеоблогеры и телеведущие. Под аплодисменты толпы со сцены заявляли о недоверии мэру Сергею Собянину и президенту Владимиру Путину, ЦИКу и российской судебной системе, Следственному комитету (СКР) и полиции. Полиция в ответ заявила, что на акцию пришли лишь 20 тыс. человек, а затем, вытоптав газоны, задержала больше 100 протестующих в районе Чистых прудов и Китай-города.

С утра в Москве было пасмурно, накрапывал дождь, но уже за полчаса до начала митинга перед рамками выстроились длинные очереди людей с зонтами. Даже пройти к проспекту Сахарова оказалось нелегкой задачей: светофоры показывали красный свет пешеходам значительно дольше обычного — в результате под Каланчевским путепроводом набилось больше сотни человек, которые долго ждали зеленого сигнала, но в итоге просто перешли проезжую часть. В начале проспекта полицейские с мегафонами указывали, какие проходы «наименее загружены», их коллеги у рамок довольно небрежно досматривали пришедших, но очереди все равно еле двигались — так много людей пришло на митинг.

Периодически в толпе начинали скандировать «Пропускай!» — получилось неожиданное развитие основного лозунга акции «Допускай!».

Тех, кому удалось пройти, встречали волонтеры от организаторов: они раздавали плакаты «Я в бешенстве», «Отпускай!», а также фотографии арестованных на прошлых акциях. В центре проспекта поставили в ряд картонные фигуры арестованных незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму — Дмитрия Гудкова, Илью Яшина, Юлию Галямину и других. Люди вставали между ними и держали желтый баннер «Заложникам — свободу, людям — выбор».

Напомним, поводом для летних протестов стал отказ столичных избиркомов допустить на выборы в Мосгордуму практически всех кандидатов от оппозиции. В избиркомах разных уровней заявили, что обнаружили многочисленные нарушения в собранных подписях; оппозиционеры утверждали, что собрали подписи честно — в отличие от провластных кандидатов. С 14 июля сторонники недопущенных кандидатов проводили акции у мэрии, Мосгоризбиркома и на Трубной площади. 20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек. После этих акций большинство оппозиционных лидеров были арестованы за нарушение правил проведения митингов. Также СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках, в рамках которого арестованы как минимум 13 человек.

Митинг начался с небольшой задержкой — организаторы извинились перед собравшимися и рассказали, что радиомикрофоны почему-то не передают звук. Они предположили, что виной тому полицейские «глушилки» и попросили поскандировать лозунг «Не глуши!». Через несколько минут звук все-таки появился.

Первым выступил тележурналист Леонид Парфенов. «Мне, как и всем, дела не было до Мосгордумы,— сразу признался он.— Ну, есть она там где-то, еще более подконтрольная мэрии, чем Госдума — Кремлю. Но нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что дело уже стало не в Мосгордуме». По его словам, российская власть согласна участвовать только в тех выборах, где «сама устанавливает правила, сама следит за их соблюдением, сама становится их главным участником, и сама — о чудо! — эти выборы выигрывает». «И вот на выборах в Мосгордуму мы видим эти устаревшие трюки, эту катавасию с подписями,— продолжал господин Парфенов.— Мы видим, как кандидаты от ''Единой России'' идут на выборы как скромные самовыдвиженцы, а потом, когда пройдут, станут голосовать, как скажет ''Единая Россия''. Это уже в чистом виде наперсточничество!». «Никуда от этой лжи не деться,— резюмировал Леонид Парфенов.— А поскольку лгут уже давно, то ложь опирается на насилие, потому что иначе она не выстоит».

Господин Парфенов рассказал собравшимся, что рядом находится Высшая школа экономики, «такой весь из себя элитный вуз, с мировыми рейтингами и прогрессивной наукой». «А потом студент этой ''Вышки'' Егор Жуков выходит на акцию протеста отстаивать свои либеральные убеждения и его заметают. Значит, у нас студент должен верить в госидеологию?» — спросил телеведущий. А затем напомнил, как ректор РГГУ Александр Безбородов заявлял о проблемах, которые могут возникнуть у студентов, посещающих акции протеста: «До какого срама надо дойти в этой лжи, чтобы русский ректор вперед полиции бежал наказывать своих студентов?»

«А неделю назад нельзя было гулять по московским распрекраснейшим бульварам, потому что ОМОН — хозяин города, так похорошевшего при Собянине. ОМОН ходит где хочет, стоит где хочет, да еще и метелит кого хочет»,— заметил журналист.

«Дело не в Мосгордуме даже,— повторил телеведущий.— Мы должны сегодня сказать: это вранье, политическое вранье. И других убеждать: ну, не ведитесь, какие это нахрен выборы. И власти скажем: ну, изовралась ты вся, все твои приемы наперечет известны и уже надоели. «Манька-облигация, воровка на доверии» — ну, сколько можно уже! Может, это станет началом конца всероссийского политического вранья».

Стенограмма выступления Леонида Парфенова на митинге Читать далее

Следом выступила Валерия Гудкова — жена недопущенного к выборам и арестованного на 30 суток политика Дмитрия Гудкова. «Дима арестован только за то, что у него есть человеческое достоинство и совесть, которых нет у сегодняшней власти,— сказала она.— Дима сидит за то, что он хочет изменить страну к лучшему. Чтобы каждый из нас мог стать депутатом, министром, президентом — да кем хочет. Каждый из нас имеет право пойти во власть, и власть очень этого боится. Потому что у нас есть настоящая поддержка граждан, а у них только преступники в избиркомах».

«Посмотрите вокруг — повсюду рамки,— продолжила Валерия Гудкова.— Они мечтают загнать нас в рамки, всю нашу жизнь». Она поблагодарила пришедших за поддержку, а потом обратилась «к людям в бронежилетах и шлемах»:

«Мы вам не враги. Мы все хотим жить в нормальной стране. И когда вы избиваете мирных граждан дубинами, когда бросаете их в автозаки и за решетку, вы калечите жизни не только наших детей, но и своих детей».

Организаторы сообщили, что следующей должна была выступить сотрудница ФБК, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Но ее задержали незадолго до начала митинга — отряд ОМОНа ворвался в Центр сбора подписей. В автозак ее вели сотрудники с нашивками «Московская туристическая полиция». В знак поддержки собравшиеся на проспекте Сахарова долго скандировали «Отпускай!» и «За Любовь!».

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов устроил перекличку с митингующими.

— Нужны нам такие правоохранительные органы, которые избивают людей на улицах? Доверяем ли мы таким правоохранительным органам? — спрашивал он.

— Нет! — хором отвечала многотысячная толпа.

— А нужен ли нам такой мэр, который за этот месяц появился только чтобы зачитать пресс-релиз Следственного комитета?

— Нет!

— А почему глава государства молчит, несмотря на все эти репрессии? Доверяем мы такому президенту?

— Нет!

«Эти люди называют себя государевыми людьми. Но когда надо тушить пожары в Сибири, где это государство? Нет его. Когда надо помогать людям, пострадавшим от наводнения, где это государство? — спрашивал собравшихся господин Смирнов.— Государство появляется, только чтобы избивать женщин и подростков в центре Москвы. Нужно ли нам такое государство, как сейчас? Доверяем ли мы такому государству?» Он призвал к поддержке тех, «кто арестован по этому сфабрикованному делу о массовых беспорядках». «Отпускай! Отпускай! Свободу политзаключенным!» — долго скандировала толпа.

Организаторы заявили, что теперь на сцену выйдет «человек, который никогда не был равнодушен к происходящему» — и проспект Сахарова аплодисментами встретил Людмилу Улицкую. Очень тихим голосом она начала читать стихотворение, но на строчках «Мы ботаники и чайники/ Вы – гэбэшники и начальники/Но за нами страна огромная...» в колонки ворвался белый шум, который окончательно заглушил речь писательницы.

Пока организаторы разбирались со связью, протестующие скандировали «Не глуши!» и «Дайте звук!». Через несколько минут сквозь белый шум стали доноситься обрывки выступления какого-то мужчины со сцены. «Мы будем жить по закону... у нас будет право на выборы...». Люди возле колонок затихли, напряженно вслушиваясь — как будто слушали передачу по радио сквозь помехи. «Мы не остановимся и не сдадимся... За нами закон, за нами справедливость... Москве и стране нужны перемены...».

И от этого еле слышного выступления, как от спички, полыхнул весь проспект — десятки тысяч человек начали скандировать: «Пе-ре-мен! Пе-ре-мен!»

Несмотря на опасения организаторов, полиция не стала мешать выступлению трех музыкальных групп. По подсчетам «Белого счетчика», через основные рамки прошли 49 тыс. 900 человек. При этом «счетчики» указывают, что их волонтеры не стояли у проходов со стороны Орликового переулка, где также вошли несколько тысяч человек. Столичная полиция заявила, что на митинг пришло 20 тыс. человек.

В самом конце акции полиция задержала Бориса Золотаревского — начальника штаба незарегистрированного кандидата Ивана Жданова. Господин Золотаревский со сцены призвал собравшихся после митинга «сходить на прогулку» к администрации президента. Часть протестующих так и поступила, однако полиция была к этому готова. ОМОН и Росгвардия перекрыли Малый Черкасский переулок у метро «Лубянка», оцепления выстроились на Чистопрудном бульваре и возле станции «Китай-Город», причем попутно сотрудники полиции вытоптали газоны и клумбы. Участники «прогулки» изредка скандировали лозунг «Допускай!», некоторые из них достали плакаты с митинга — и после этого полиция начала задержания, причем показательно агрессивные.

Даже если люди стояли мирно, их выдергивали из толпы, жестко заламывали руки и так, в болезненной позе, тащили в автозаки.

Когда участники акции вышли на Маросейку, Росгвардия и ОМОН под звон церковных колоколов оцепила часть улицы.

Около входа в метро со стаканчиками кофе стояли два молодых парня и девушка: мимо них ОМОН проводил задержанного. Компания молча наблюдала за задержанием и, видимо, привлекла этим внимание ОМОНа. «Пойдем-ка с нами»,— сказал сотрудник, взяв под руки удивленного и не сопротивляющегося молодого человека.

На момент сдачи материала московская полиция не назвала количество задержанных. По данным «ОВД-инфо», задержано более 220 человек.

Александр Черных, Ольга Лукьянова