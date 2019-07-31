Тверскую разгоняют до Болотной

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал субботние протесты в центре столицы «заранее спланированными беспорядками». Спустя несколько часов Следственный комитет России по Москве (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), уточнив, что 27 июля участники несанкционированной акции «применили насилие в отношении представителей власти». Политологи отмечают в связи с этим «желание власти напугать тех, кто готов выйти на несогласованный митинг 3 августа», и указывают на сходство сегодняшнего сценария с событиями 2012 года. Тогда, напомним, столкновения на Болотной площади повлекли аресты десятков человек в рамках дела о массовых беспорядках и последующие судебные решения.

Впервые после субботних волнений мэр Москвы Сергей Собянин публично дал им оценку. «Эти граждане в течение нескольких дней проводили несанкционированные акции на Трубной, и полиция практически не реагировала, но организаторов такой сценарий не устраивал,— заявил он.— Они перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских. Они вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватным». Мэр назвал протесты в минувшую субботу «массовыми беспорядками, заранее спланированными и хорошо подготовленными».

Господин Собянин подчеркнул, что «многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму».

Затем последовало сообщение СКР о возбуждении уголовного дела о беспорядках в Москве 27 июля сразу по трем частям ст. 212 УК РФ. Следствие намерено установить как организаторов несогласованной акции, так и тех, кто призывал выходить на митинг и участвовал в нем. «27 июля участники несогласованной акции, игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве»,— прокомментировала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Власти подают сигналы протестующим: бойтесь выходить, мы за вами следим, мы к вам придем и будем привлекать к ответственности. Других инструментов снизить протестную активность у властей сейчас нет,— сказал “Ъ” глава юридической службы правозащитного проекта “Апология протеста” Алексей Глухов.— Цели властей ровно такие же, как и в 2012 году, когда возбуждение уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной площади повлекло десятки задержанных и посадки. Однако у протестующих сегодня есть внутренняя готовность к уголовным делам, а охлаждающего эффекта от возбуждения дела по 212-й статье ждать не стоит».

Как и за что судили фигурантов «болотного дела» Читать далее

«Власть мечется»,— квалифицирует настроения в московской мэрии политолог Аббас Галлямов. По его мнению, там принято решение реализовать сразу два сценария: и либеральный, и силовой. При первом оппозиционерам предлагается выйти на согласованную акцию протеста 3 августа на проспект Сахарова. При втором — достигается цель «запугать часть протестующих, желающих выходить на улицы» в качестве участников несанкционированных митингов. «Идти одновременно двумя путями приходится потому, что обычное запугивание пока не сработало: на неразрешенное мероприятие в прошлую субботу вышло столько же людей, что и на разрешенное неделей раньше»,— рассказал “Ъ” господин Галлямов. Эксперт также не исключает возможность «раскола» оппозиции: «умеренные захотят выйти на Сахарова, а радикальные — на Лубянку».

Напомним, во вторник провалились переговоры между Либертарианской партией России (ЛПР) и мэрией Москвы. Предполагалось, что ЛПР и правительство договорятся о месте для митинга 3 августа, однако мэрия не утвердила желаемую оппозицией Лубянскую площадь, а те, в свою очередь, не согласились на альтернативный проспект Сахарова. На выходе из мэрии полицией был задержан лидер ЛПР Михаил Светов, которому вменяется ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Задержание господина Светова связано с его участием во встрече незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу (МГД) с избирателями на Трубной площади 16 июля, считает Алексей Глухов. По его словам, это еще один «сигнал власти», который должен в том числе напугать тех, кто собирается принять участие в несогласованном митинге 3 августа.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин не считает тактику властей силовой и тем более направленной на запугивание. «Задача власти — обеспечить нормальную жизнь в городе, бесперебойное функционирование всей городской инфраструктуры, безопасность москвичей и нормальное проведение избирательной кампании,— пояснил он.— Все это регламентируется законодательством, которое, кстати, никем не было оспорено, например, в Конституционном суде. Когда организаторы протестных акций вышли за рамки закона, они понимали, что столкнутся с противодействием сил правопорядка». По его словам, «организаторы митинга 27 июля (пока не установленные СКР.— “Ъ”) понимали, что реальных оснований для восстановления регистрации в качестве кандидатов недостаточно, и решили продать свой провал подороже»: «Как еще может реагировать власть на противоправные действия? Бросать взрывпакеты, перекрывать дороги, нападать на полицейских нельзя».

В разговоре с “Ъ” адвокат Антон Пуляев также провел параллель между «делом 27 июля» и «делом Болотной площади». «После событий на Болотной площади также было возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ. Несколько лет после этого длилось расследование, и к уголовной ответственности в результате было привлечено несколько десятков человек. Основная часть из них была привлечена по ч. 2 ст. 212 УК РФ — за участие в массовых беспорядках,— напомнил господин Пуляев.— Как и тогда, сейчас возбуждение уголовного дела открывает возможность для проведения гораздо большего комплекса мероприятий, нежели в случае, когда уголовное дело не возбуждено».

Юристы проекта «Апология протеста» уже подготовили памятку для тех, кто участвовал в митинге 27 июля: «подготовьтесь к обыску», «отказывайтесь от дачи показаний», «не признавайте вину».

«Признание вины — прямая дорога в тюрьму. Оно не обеспечивает смягчения наказания,— объяснил автор памятки Алексей Глухов.— “Болотное дело” показало, что все, кто признавал вину и соглашался на сделку со следствием, шел по особому порядку (материалы дела суды рассматривали в особом порядке.— “Ъ”). Все в итоге сидели в СИЗО, получили реальные сроки».

Мария Старикова