Нюта Федермессер оставила противостояние Мосгордуме

Нюта Федермессер отказалась баллотироваться в Мосгордуму. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» должна была избираться в 43-м округе, где и юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и бывший лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Глава ФБК Алексей Навальный заявлял, что выдвижение Федермессер — это попытка московских властей помешать оппозиционным кандидатам.

Сама Федермессер написала в Facebook, что сняла свою кандидатуру из-за резкой критики и обвинений, с которыми ей пришлось столкнуться, и уступает место тем, кто сильнее. Основатель фонда «Вера» говорила, что хочет стать депутатом Мосгордумы, чтобы продвигать общественно значимые законы. Например, о контроле качества медицинской и социальной помощи и о волонтерстве. В целом она отмечала, что хотела бы сделать Думу более человечной. Член федерального политкомитета партии «Яблоко», участник в выборах в Мосгордуму Сергей Митрохин в разговоре с «Ъ FM» признался, что уважает Федермессер за ее решение:

«Это очень достойный шаг, я ее очень сильно зауважал. По всей видимости, ее хотели сделать некой пешкой в политической игре, оказывали давление, чтобы она выдвигалась. И она сумела этому противостоять, приняла самостоятельное, зрелое решение. Конечно, депутатская работа — это очень серьезна вещь, и ей пришлось бы ограничить то время, которое она посвящает своему основному делу — заботе о беспомощных людях. Что касается Любви Соболь, ее шансы снижаются, потому что ей нечего предъявить в качестве результата своей работы», — заявил Митрохин.

Главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов сожалеет о решении Нюты Федермессер и считает, что ее отказ от участия в выборах не поспособствует развитию гражданского общества: «Анна Федермессер — не просто глава полезной, гуманной общественной инициативы, она работала с терминальными больными и хосписами, а еще и некоторый мост между властью и критически настроенной по отношению к последней частью общества. С точки зрения одних, это хорошо — возможность иметь представителя во власти, который разделяет взгляды современных, образованных горожан, критически настроенных к авторитарным методам управления, которые есть в России. Есть те, кто считает, что никаких мостов быть не должно, и что чем меньше их будет, тем быстрее можно будет на пустом месте строить что-то новое и прекрасное.

Строго говоря, перед нами встает старая русская дилемма — общество, разделенное на эволюционистов и революционеров».

Ранее юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь поблагодарила Нюту Федермессер за отказ от участия в выборах — об этом она написала в Twitter. Соболь также пообещала оказывать помощь фонду «Вера», если станет депутатом Мосгордумы.

Анна Никитина