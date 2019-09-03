Осужденные и освобожденные

Во вторник, 3 сентября, Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование пятерых фигурантов уголовных дел, возбужденных в связи с несанкционированными акциями протеста в Москве. Еще двоим судом была изменена мера пресечения на домашний арест. В то же время два фигуранта — Иван Подкопаев и Данил Беглец — получили три и два года колонии общего режима. Также во вторник пять лет колонии общего режима за пост в Twitter о детях сотрудников силовых структур получил блогер Владислав Синица. Всего в московских судах сегодня рассматриваются дела пятерых фигурантов дел о массовых беспорядках.

СКР прекратил уголовное дело, возбужденное против четверых обвиняемых в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) — Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова. Также СКР подтвердил прекращение уголовного преследования режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева. Ранее о снятии подозрений с режиссера заявлял его адвокат.

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Напомним, Сергей Абаничев, 25-летний менеджер коммерческой фирмы, был задержан 3 августа: по версии следствия, он кинул в росгвардейца жестяную банку. Господин Абаничев был арестован Пресненским судом до 27 сентября. Владислава Барабанова задержали в Москве 27 июля: по версии следствия, нижегородец координировал действия толпы на несанкционированной акции. Он также был арестован до 27 сентября. Даниила Конона, 22-летнего студента МГТУ имени Баумана, арестовали 3 августа после обыска у него дома, однако конкретного обвинения, по словам его адвоката, следствие не сформулировало. Он также был арестован до 27 сентября. 20-летний волонтер партии «Яблоко» Валерий Костенок был задержан повторно 11 августа после обысков у него дома, дал признательные показания, что бросил в полицейских две пластиковые бутылки, и был арестован до 11 октября. Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан 9 августа в рамках дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). После задержания ему не дали взять в камеру необходимый из-за диабета инсулин. Из-за этого режиссера госпитализировали с подозрением на возможность развития отека мозга. 11 августа его выписали из стационара, а 12 августа он был освобожден из изолятора временного содержания по истечении срока задержания. На следующий день режиссера доставили в отделение эндокринологии городской клинической больницы №20.

По данным СКР, в действиях господ Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева «усматриваются признаки административного правонарушения», поэтому материалы переданы в МВД.

Еще двум фигурантам — студенту Высшей школы экономики Егору Жукову и Сергею Фомину (волонтеру штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь) — Следственный комитет попросил суд изменить меру пресечения на домашний арест. Вечером во вторник Басманный суд удовлетворил ходатайство СКР и отпустил господ Жукова и Фомина из СИЗО под домашний арест — до 27 сентября и 8 октября соответственно. Также СКР прекратил уголовное преследование Егора Жукова по делу о массовых беспорядках.

При этом господину Жукову Следственный комитет сегодня днем предъявил обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280, ч. 2 УК РФ), сообщил адвокат Леонид Соловьев. С Егором Жуковым были проведены следственные действия. Отметим, что после его ареста 2 августа у памятника Высоцкому на Страстном бульваре прошла серия одиночных пикетов в поддержку «первого вышкинского политзаключенного».

Московские суды во вторник рассматривали по существу сразу пять уголовных дел, связанных с несогласованными акциями протеста,— Евгения Коваленко, Данила Беглеца, Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева и депортированного из Минска Никиты Чирцова.

Первый приговор уже вынес Тверской суд Москвы: Иван Подкопаев, обвиненный в применении насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), получил три года колонии общего режима. По версии следствия, Иван Подкопаев на акции «распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии». Второй приговор Тверской суд вынес Даниле Беглецу. Господин Беглец приговорен к двум годам колонии общего режима также по обвинению в применении насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несогласованной акции 27 июля. До этого обвиняемый признал вину и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке (без исследования доказательств).

Кроме того, сегодня Пресненский суд признал виновным в экстремизме (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК) блогера Владислава Синицу — его приговорили к пяти годам колонии общего режима за пост в Twitter о деанонимизации сотрудников силовых структур, участвующих в разгоне акций протеста, и о последствиях, с которыми могут столкнуться их семьи, включая детей. По мнению следствия, после акции 27 июля господин Синица опубликовал в соцсети сообщение, где фактически призывал к насилию в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Сам блогер вины своей не признал и заявил, что фразы, на которых строилось обвинение, были «вырваны из контекста».

По мнению члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ильи Шаблинского, изначально целью СКР было создание оснований для максимально сурового наказания максимально большому количеству фигурантов. «Поэтому их действия квалифицировали по тяжкой 212-й статье (массовые беспорядки). Но я там был: это было несанкционированное шествие, нарушавшее статьи КоАП, но не УК,— отметил господин Шаблинский.—

Задержали "с запасом", не особо разбираясь. Сейчас выяснилось, что, кроме участия в несогласованном шествии, трудно инкриминировать что-то еще».





«Доказательная база тезиса о массовых беспорядках (27 июля.— “Ъ”) выглядит не более убедительной, чем после 6 мая 2012 года,— согласен политолог Михаил Виноградов.— Но тогда обвинительные приговоры по "Болотному делу" были продавлены без особых компромиссов. Можно было бы связать решения СК, как и отказы судов по искам о лишении родительских прав участников митинга, пришедших на него с детьми, с тенденцией к смягчению, но это обессмысливается очередными силовыми шагами типа дела Ильи Азара, поэтому на отношение к правоохранителям особо не влияет». Господин Виноградов отмечает «попытку перевода преследования в более правовое русло», но добавляет, что следственные органы стремятся выглядеть непредсказуемыми: «Непредсказуемость тоже один из способов отправления власти».

Напомним, поздно вечером в понедельник полицейские задержали журналиста, муниципального депутата (район Хамовники) Илью Азара, вышедшего покурить на общий балкон в подъезде. В отделении на него составили административный протокол о повторном нарушении правил организации митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). В незапертой квартире журналиста без присмотра осталась его дочь — полицейские отказались дожидаться возвращения домой жены Ильи Азара. В итоге девочка, которой меньше двух лет, около часа находилась одна. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович направил жалобу в столичную прокуратуру на действия полицейских: он отметил, что полицейские по инструкции должны в таких случаях дожидаться матери или связаться с органами соцзащиты, но этого сделано не было. Совет при президенте РФ по правам человека также обратился в московскую прокуратуру с требованием провести проверку обстоятельств задержания Ильи Азара: «По мнению правозащитников, в данных действиях сотрудников полиции есть признаки преступления, предусмотренные ст. 125 Уголовного кодекса РФ (оставление в опасности.— “Ъ”)».

В тот же вечер, 2 сентября, полицейские задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь и сотрудника фонда Николая Ляскина, им также вменяют повторное нарушение проведения публичных акций. Ночью всех троих задержанных отпустили из отделений полиции. Во вторник днем суд должен был рассмотреть дело Ильи Азара, но из-за ошибок при составлении протокола материалы вернули в полицию. Сегодня же Троицкий районный суд Москвы признал госпожу Соболь виновной в повторном нарушении законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и назначил очередной штраф в 300 тыс. руб.

Также во вторник днем был задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко. Как сообщил его адвокат Михаил Бирюков, господина Бойко «доставили в ОВД Троицкое и оформляют ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления.— “Ъ”)». Как рассказал Сергей Бойко «Новой газете», его задержали в 10:45 утра в магазине «Вкусвилл», следствие полагает, что он участвовал в организации несанкционированной акции, сделав перепост ролика со страницы Любови Соболь, в котором говорится о готовящемся шествии. Господина Бойко приговорили к 10 суткам административного ареста за призывы к участию в акции 31 августа..

Кроме того, в Москве на выходе из дома задержали активиста Марка Гальперина: он доставлен в ОВД «Замоскворечье», ему вменяют в вину участие в несанкционированном шествии 31 августа, сообщил «ОВД-Инфо» Николай Зборошенко. Помимо господина Бойко, 3 сентября задержали незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева, сообщил “Ъ” пресс-секретарь лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова Алексей Обухов. Предположительно, задержание связано с шествием 31 августа.

Елена Рожкова, Мария Старикова, Валерия Мишина