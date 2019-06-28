В Москве пройдет фестиваль поддержки независимых кандидатов

В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму. Акция, которую организаторы также называют Московским днем подписей, согласована мэрией и предполагает, что претенденты будут общаться с избирателями и собирать их подписи для выдвижения. Сбор заканчивается через неделю, соискателям мест в столичный парламент необходимо представить в избирком не менее 3% подписей от общего числа избирателей в округе.

Организаторы Московского дня подписей — Юлия Галямина (округ №9), Дмитрий Гудков (округ №5) и Илья Яшин (округ №45) — говорят, что акция должна решить главную проблему каждого независимого кандидата (то есть кандидата, который выдвигается не от партии, а самостоятельно): помочь в сборе необходимого количества подписей. Свое участие в фестивале уже подтвердили десять претендентов.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Они пройдут в 45 одномандатных округах.

«На фестивале будут работать сборщики подписей (мероприятие согласовано с мэрией с 15 до 20 часов.— “Ъ”),— рассказала “Ъ” Юлия Галямина.— Кандидаты будут общаться с людьми и выступать. Мы должны показать таким образом, что нас, кандидатов, поддерживают москвичи и что к выборам нужно относиться честно и непредвзято». Прогнозы относительно численности мероприятия организаторы не делают.

Госпожа Галямина также рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются независимые кандидаты при сборе подписей.

В избирательном округе, жалуется госпожа Галямина, поквартирный обход уже сделали так называемые «фейковые сборщики».

До сих пор неизвестно, кто были те люди и что стало с собранными подписями.

Другой претендент на выдвижение в Мосгордуму Виктор Хамраев (округ №13) называет главной трудностью нежелание людей указывать в подписных листах свои паспортные данные, что является обязательным условием для заполнения: «Люди ставят в подписных листах подпись и называют свой домашний адрес, но как только заходит речь о паспорте, каждый третий отказывается».

Кандидат в округе №5 Владимир Кузнецов, известный как пранкер Вован, рассказал “Ъ”, что накануне из-под носа сборщиков неизвестные украли часть агитационной конструкции.

«Вчера у одного из пунктов по сбору подписей унесли лицевую часть куба с моей фотографией,— сообщил господин Кузнецов.— Не знаю, украли ли ее конкуренты или поклонники».





Он также отметил, что в настоящий момент его команде удалось собрать более 3 тыс. подписей из необходимых 5,4 тыс. Владимир Кузнецов не намерен участвовать в фестивале 30 июня, так как считает, что у сборщиков в его округе гораздо больше шансов собрать оставшееся количество благодаря поквартирным обходам.

Отметим, сборщики подписей — специально нанятые кандидатом работники, функционал которых обозначен трудовым договором. В 45 избирательных округах Москвы сегодня работают тысячи таких людей, которые нередко сталкиваются в прямом смысле с физическим противостоянием. В частности, СМИ сообщали, что сборщики подписей Любови Соболь (округ №43) подверглись нападению.

Политолог Екатерина Шульман считает саму процедуру сбора подписей запретительной. «Ее цель — это недопуск (кандидата до выборов.— “Ъ”),— заявила госпожа Шульман “Ъ”.— Буду очень рада, если какими-то способами: фестивалями, обходами, кубами и единым центром подписей — кандидатам-самовыдвиженцам удастся собрать подписи. Если кто-то из них окажется в Мосгордуме, первое, с чего нужно будет начать,— требовать отмены этой нормы, она коррупциогенная, она провоцирует использование административного ресурса, она нарушает права избирателей. Нельзя таким образом требовать от кандидатов права на участие, это активное избирательное право им дается Конституцией. Поэтому сбор подписей должен быть заменен избирательным залогом (денежная сумма, вносимая кандидатом из средств избирательного фонда.— “Ъ”), который не возвращается в случае, если кандидат набрал меньше определенного количества голосов. Это отсечет псевдокандидатов и поставит всех в равное положение».

Мария Старикова