Коммунисты получили «умное» большинство

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал во вторник список кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых он предлагает поддержать в рамках проекта «Умное голосование». Идея господина Навального и его сторонников в том, чтобы поддержать консолидированное голосование за самого сильного соперника кандидатов от власти в каждом из 45 округов. В списке Навального оказались 33 коммуниста, 8 справороссов, 3 «яблочника» и 1 самовыдвиженец. Коммунисты во вторник разошлись в оценках своего успеха в рамках проекта господина Навального.

Список Алексея Навального на 100% совпал с аналитической таблицей, которую еще в июне опубликовал муниципальный депутат Северного Измайлово Дмитрий Барановский. В ней помимо рекомендованных кандидатов были еще и пометки, за кого голосовать не следует — скрытых единороссов, идущих на выборы под видом самовыдвиженцев. Напомним, партия первоначально отказалась от выдвижения своих кандидатов на выборы в Мосгордуму, но 22 августа заявила об официальной поддержке 26 кандидатов-самовыдвиженцев. Рядом с именами некоторых оппозиционеров господин Барановский сделал пометки, что они вступили в сговор с властью.

«Умное голосование» Алексея Навального такой информации не дает. Предполагается, что избиратель должен просто вбить свой адрес на сайте и система выдаст ему имя и фамилию предпочтительного кандидата. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, сообщив имя, адрес и электронную почту. Напомним, это требование передачи данных дало Михаилу Ходорковскому основания заподозрить ФБК в сотрудничестве с силовиками. Впрочем, как выяснил “Ъ” опытным путем, регистрироваться в системе вовсе необязательно, достаточно лишь ввести какой-либо адрес в пределах территории округа.

Отметим, что сайт «Умного голосования» во вторник работал с перебоями и периодически выдавал вместо реальных кандидатов имена сказочных персонажей — кота Леопольда, Алешу Поповича и других.

Еще до того как «Умное голосование» заработало в полную силу, первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин заявил, что поддерживает инициативу господина Навального, направленную против монополии «Единой России». Однако некоторые кандидаты от КПРФ, имеющие высокие шансы на избрание, поддержки господина Навального не получили. Например, бывшему кандидату в мэры Москвы Вадиму Кумину, баллотирующемуся по 8-му округу, оппозиционер предпочел самовыдвиженца Дарью Беседину — руководителя направления практических исследований в фонде содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца». Госпожу Беседину также поддержала партия «Яблоко».

Ключ к разгадке такого выбора, возможно, есть в пометках к списку Дмитрия Барановского, который, напомним, полностью совпадает со списком Алексея Навального: «Кандидат от "Единой России" не ведет избирательную кампанию — округ отдан Кумину (КПРФ), который является лояльным мэрии кандидатом. Но в Мосгордуме и так достаточно лояльных мэру депутатов. Скажем честно, Беседина внешне не производит впечатления серьезного соперника, однако в округе идет серьезная борьба. Как депутат Беседина с ее идеями развития современных мегаполисов будет очень полезна для города».

Отметим, что среди шести кандидатов, выдвинутых в 8-м округе, есть кандидат, поддерживаемый «Единой Россией». Ранее конференция горкома КПРФ рекомендовала господина Кумина как лидера партийного списка кандидатов, а в случае формирования коммунистического большинства — как спикера Мосгордумы.

«Я на поддержку Навального и не рассчитывал. Но не исключаю, что некоторым кандидатам КПРФ "Умное голосование" может дать голоса определенных групп избирателей»,— сказал Вадим Кумин “Ъ”.

Глава нынешней фракции КПРФ в Мосгордуме, внук лидера партии Леонид Зюганов в разговоре с “Ъ” заявил, что коммунисты поддерживают «Умное голосование» как идею. «Как возможность консолидироваться вокруг одного кандидата — это очень перспективная идея»,— считает политик. В случае с господином Куминым коммунисты с господином Навальным категорически не согласны. На вопрос “Ъ”, станет ли теперь КПРФ сама поддерживать Алексея Навального, Леонид Зюганов ответил, что это сложный вопрос, он, например, никогда не сможет поддержать призывы к несанкционированным акциям. «Но на войне все средства хороши. Наша цель — собрать сильную фракцию из разных депутатов. То, что способствует этому, мы поддерживаем»,— объясняет политик. Отметим, Леонид Зюганов баллотируется в депутаты Мосгордумы по 21-му округу, он назван среди кандидатов «Умного голосования».

Есть в списке Алексея Навального и другие противоречивые моменты. Например, по округу №3 предлагается поддержать Александра Соловьева, выдвинутого «Справедливой Россией» тезки кандидата из Партии перемен Дмитрия Гудкова. Оппозиционер зарегистрирован не был, а кроме его однофамильца из «Справедливой России» кандидатов в противовес поддерживаемой «Единой Россией» Сабине Цветковой в этом округе господин Навальный не нашел (в округе в выборах участвуют всего четыре кандидата, в том числе от ЛДПР и «Коммунистов России»).

Ранее своим невключением в список «Умного голосования» был возмущен кандидат-самовыдвиженец из округа №30 Роман Юнеман. Алексей Навальный предлагает поддержать в этом округе кандидата от КПРФ Владислава Жуковского. Господин Юнеман считает себя сильнее и предлагал провести публичный аудит социологии ФБК. Политик является выпускником Высшей школы экономики и основателем НКО «Жилищная инициатива», участвовал в акциях протеста. В 2019 году кандидат в Мосгордуму стал полуфиналистом курируемого Кремлем конкурса управленцев «Лидеры России».

В 43-м округе, где изначально должна была баллотироваться юрист ФБК Любовь Соболь, оппозиционер предлагает поддержать Сергея Митрохина от «Яблока», хотя на начальном этапе кампании между ними шли активные споры. И Соболь, и Митрохину отказывали в регистрации, но последнего восстановили в качестве кандидата по решению Мосгорсуда.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина заявила во вторник «Интерфаксу», что комиссия изучит «Умное голосование», в том числе на предмет законности. «Все всегда в деталях кроется, нельзя дать однозначную оценку, не владея конкретной ситуацией»,— сказала она.

Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров