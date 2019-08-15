Кандидат с третьей попытки

Избирательная комиссия по 43-му округу приняла в среду решение о регистрации члена федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. За несколько часов до этого глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила в интервью «Ъ FM», что ряду незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму для рассмотрения их жалоб на отказ в регистрации «было бы целесообразнее обратиться в суд», нежели в ЦИК. По словам госпожи Памфиловой, в ЦИКе остаются серьезные вопросы к работе окружных избирательных комиссий. Опрошенные “Ъ” юристы отмечают, что своим решением о регистрации господина Митрохина суд фактически признал действия ОИК «незаконными» и господин Митрохин вправе добиваться возбуждения уголовного дела в связи с нарушением его избирательных прав. Сам кандидат пока обращаться в суд не намерен, поскольку с опозданием приступил к агитационной кампании.

После того как во вторник Мосгорсуд обязал избирательную комиссию 43-го округа «немедленно зарегистрировать» в качестве кандидата члена федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина, глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила в интервью «Ъ FM», что «ряду кандидатов было бы целесообразнее» сразу обратиться в суд, а не в ЦИК. Госпожа Памфилова считает решение Мосгорсуда справедливым. Отметим, избирком 43-го округа во второй половине дня во вторник принял решение о регистрации Сергея Митрохина. «Если бы некоторые кандидаты реально свои возможности взвесили и лучше бы разбирались в нашей компетенции, то они бы понимали, что компетенция суда больше,— пояснила госпожа Памфилова.— Там со стороны прокурора могли обязать проверить подписи, вызвать людей и т. д. Именно здесь было слабое место». Госпожа Памфилова отметила, что у Центризбиркома остаются серьезные вопросы к работе окружных избирательных комиссий.

Как пояснил “Ъ” член научно-экспертного совета при ЦИКе Аркадий Любарев, своим решением о регистрации господина Митрохина Мосгорсуд автоматически признал предыдущие действия окружной комиссии «неправомерными» и «откровенно незаконными».

Напомним, ОИК дважды отказывала господину Митрохину в регистрации: первый раз после первой проверки сданных им подписей, второй раз после того, как Мосгоризбирком принял его жалобу на действия ОИК и распорядился заново рассмотреть вопрос о регистрации. Господин Любарев поясняет, что Сергей Митрохин вправе обратиться в Мосгоризбирком с требованием отставки председателя ОИК по 43-му округу Ирины Вялых, а также настоять на возбуждении уголовного дела в отношении ОИК. При этом последнее юрист считает нецелесообразным. Адвокат Дмитрий Зацаринский также пояснил, что у господина Митрохина «есть право обратиться в правоохранительные органы» с требованием «провести проверку по данным нарушениям»: если в ходе проверки обнаружат «состав преступления в действиях сотрудников избирательной комиссии», в отношении ОИК по 43-му округу можно «возбудить уголовное дело» по факту воспрепятствования проведению выборов.

Сам господин Митрохин сообщил “Ъ”, что «не исключает возможности обращения в суд», но для этого ему предварительно необходимо посоветоваться с юристами.

Кроме того, Сергей Митрохин сообщил “Ъ”, что сейчас у него нет времени для «судебных разбирательств»: он с опозданием начал агитацию избирателей и не намерен «заниматься судебным пиаром».

Отметим, господин Митрохин пока единственный кандидат от несистемной оппозиции, кому удалось добиться регистрации после того, как избирательные комиссии в ней отказали. Во вторник Верховный суд РФ отказал главе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову в жалобе на решение Мосгорсуда, признавшего законным отказ окружной избирательной комиссии в его регистрации.

Напомним, до регистрации Сергея Митрохина статус кандидата сохраняли 233 претендента на мандаты Мосгордумы седьмого созыва. Отказ кроме него получили еще 56 кандидатов. Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в городской комиссии рассмотрели 23 жалобы на отказы в регистрации и в 22 случаях отказ был подтвержден. В частности, Мосгоризбирком оставил в силе решения об отказе в регистрации Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые претенденты обжаловали это решение в Центризбиркоме. ЦИК в итоге отклонил жалобы Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Александра Руденко, Анастасии Брюхановой, Ильи Яшина, Геннадия Гудкова и Александра Соловьева. Юлия Серебрянская, Екатерина Игнатова и Иван Кульнев после рассмотрения их заявлений на заседаниях рабочей группы ЦИКа жалобы отозвали.

Во вторник в ЦИКе сообщили, что жалоб от незарегистрированных кандидатов в комиссии больше нет, все поступившие жалобы рассмотрены. При этом глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что может быть рассмотрено еще заявление Константина Янкаускаса, поданное с нарушением срока: «По Янкаускасу сложная ситуация: он послал документы по почте, чуть ли не через Мурманск. Но мы, взвесив все аргументы, пытаемся найти основания в ближайшее время его жалобу рассмотреть».

Никита Прокшин