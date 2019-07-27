Политический субботник

1074 человек задержано в субботу в центре Москвы на мероприятии, которое ее организаторы сформулировали как «встреча, право на которую гарантирует Конституция». «Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут»,— написал в Twitter за несколько часов до ее начала мэр Москвы Сергей Собянин. Подтверждая эти слова делом, силовики с 11:00 стали выставлять у стен столичной мэрии ограждения и оцепления вдоль всей Тверской улицы. К 12:00, по сообщениям «ОВД-Инфо», у мэрии Москвы было задержано шесть человек. К 18:00 количество задержанных увеличилось в 100 раз. Среди них оказался незарегистрированный кандидат на выборы в Московскую городскую думу (МГД) Константин Янкаускас — его, как и многих сегодня, сначала повалили на землю, потом приложили дубинкой, а затем увезли в автозаке. Акция протеста продолжилась на Трубной площади.

«Меня задержали в Столешниковом переулке, со мной был зарегистрированный кандидат Сергей Цукасов, но что с ним сейчас, я не знаю,— рассказывал “Ъ” в 16:30 из автозака Константин Янкаускас.— Меня везут в ОВД Южное Бутово. У меня болит нога. То, что происходит сегодня — это беззаконие, акция изначально была мирной, планировалась как мирная».

Другой незарегистрированный кандидат Сергей Митрохин в это время находился на перекрестке Большой Дмитровки и Столешникова переулка. По его словам, на акцию сегодня вышли не менее 5 тыс. москвичей. «Власть себя абсолютно дискредитировала, лишив нас не только права встречаться с избирателями, но и лишив нас выборов вообще,— заявил “Ъ” господин Митрохин.— Я вижу здесь не только политиков, например, Григория Явлинского, но и тех людей, которые политикой вообще никогда не интересовались — людей, у которых я недавно собирал подписи. Поразительно, что и их власти Москвы сегодня смогли выгнать на улицу».

Задержание незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Константина Янкаускаса Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Незарегистрированные кандидаты в депутаты МГД, в числе которых задержанные еще до начала акции в центре Москвы Иван Жданов, Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, заранее сообщали: 27 июля у стен мэрии планируется вовсе не протестная акция, а «встреча с избирателями, право на которую гарантирует 31 статья Конституции РФ». Такое сообщение они размещали в своих соцсетях после того, как в четверг Следственный Комитет России (СК) возбудил уголовное дело по ст.141 УК РФ (препятствование работе избиркомов). Пока что следствие не предъявило обвинений кому-то конкретно, а свидетелями по делу проходят несколько кандидатов в депутаты МГД, незарегистрированные для участия в выборах из-за брака в подписных листах.

К запланированной на 14:00 субботней встрече готовились не только они. Правозащитные организации опубликовали инструкции о том, как вести себя в случае задержания на митинге: «не сопротивляться», «фиксировать нарушения ваших прав», «связаться с родными и адвокатом». Объединение юристов «Команда 29» выпустило «памятку» о том, что делать, если пришли с обыском. Международная правозащитная группа «Агора» сообщила, что 20 адвокатов из проекта «Апология протеста» будут готовы 27 июля выезжать в отделы полиции, чтобы помогать задержанным. Информации о том, как справляются 20 адвокатов-энтузиастов, на данный момент нет.

По данным «ОВД-Инфо», на акции задержано 1007 человек. МВД сообщали о задержании 1074 человек, а всего в акции, по данным полиции, приняли участие 3,5 тыс. человек.

По оценке корреспондентов “Ъ”, на встречу со своими кандидатами сегодня пришли по меньшей мере 6 тыс. человек.

Из специальных устройств оповещения, установленных у мэрии Москвы, то и дело раздавалось: «Мероприятие незаконно. Участие в нем незаконно. Мэрия Москвы не согласовала акцию, пожалуйста расходитесь. Полиция предпримет все меры для обеспечения безопасности граждан». Визуально к обеспечению безопасности и правда все было готово: обе стороны Тверской (от метро «Пушкинская» до метро «Охотный ряд») обрамляли автобусы, автозаки, ограждения и живое оцепление из сотрудников Росгвардии, полиции и ОМОНа. Пешеходные части Тверской были разделены на «блоки» живым оцеплением, и пешеходы на некоторое время как бы застряли в каждом из этих блоков.

Человеческий фактор в организации безопасности явно уступал техническому: из раций полицейских то и дело звучало «ждем команды», «что нам делать?», «куда выдавливать?» (имелось в виду, конечно, людей).

К 14:10 начали давить: с Тверской — в переулки, и в обе стороны от мэрии по Тверской. Применять дубинки правоохранители стали едва ли не сразу, как получили команду «выдавливать». Один за другим с Тверской площади уезжали полные автозаки, те, кто оставался, скандировали «Позор!», «Допускай!», «Это наш город!». Периодически с обеих сторон раздавались аплодисменты — автомобилям проезд не перекрывали, поэтому все, кто ехал мимо, сигналили, и толпа отвечала на это все новыми и новыми лозунгами и криками.

К 14:30 площадь зачистили, и людей буквально распихали по переулкам десятки сцепленных за руки полицейских с дубинками в касках и бронежилетах. Сотни человек заполнили Леонтьевский и Столешников, Малый и Большой Гнездиковский, Козицкий, Георгиевский, Камергерский и Газетный. Кому-то, впрочем, удавалось остаться на Тверской.

«Я сказала, что я бабушка этого молодого человека. Когда я узнала про арест Навального, то поняла, не могу оставаться дома, надо выходить на улицу»,— рассказала сидящая на лавочке пенсионерка Наталья, указав на парня рядом. «Когда всех стали пихать и бить, я подтвердил, что это моя бабушка и что ей нельзя в толпу, где происходит давка. Нас оставили сидеть тут, на Тверской площади»,— подтвердил молодой человек рядом. Мимо них пробежал распаренный полицейский, который кричал в рацию «Делать-то нам что? Куда их дальше?». Он направлялся к своим коллегам, все еще державшим оцепление на Тверской и не выпускавшим участников акции из Столешникова переулка. За происходящим, улыбаясь, наблюдали продавцы закрытых магазинов — суббота, хоть и рабочая, стала для них вынужденным выходным.

Примерно в 15:00 в Брюсовом переулке началась сидячая забастовка, и практически сразу закончилась разгоном полицией.

Гражданский активист Евгений Ляпин, приехавший на Тверскую в инвалидном кресле, заявил “Ъ”, что считает сегодняшние «полицейские беспорядки» нарушением своих прав.

«Я привык себя чувствовать человеком второго сорта, но к этому нельзя привыкать. Полицейские нарушают закон, 31 статью Конституции, избивая дубинками женщин и детей, сажая людей, оказавшихся в толпе, в автозаки. Это оккупация»,— прокомментировал господин Ляпин.

«Я пришел сюда фотографировать и выполнять свою работу»,— заявил “Ъ” блогер Илья Варламов, наблюдавший за действиями полиции неподалеку от Леонтьевского переулка.

Корреспондент “Ъ” Роман Дорофеев: Просто толпа людей идет по бульвару, я бы не сказал, что это какие-то выстроенные колонны. Их сопровождал специальный полицейский автобус, модернизированный. И когда, например, скандировали лозунги, полицейские включали сирену, чтобы, по всей видимости, заглушить их. Но вот когда они вышли с Рождественского бульвара на Сретенский, этот автобус куда-то уехал. Источник: “Ъ FM”

«Я сегодня солидарен с москвичами, то, что делает власть — это провокация. Думаю, никто не уйдет отсюда до вечера. Я не уйду точно»,— сказал “Ъ” режиссер Василий Сигарев, стоявший с участниками встречи на пересечении Тверской и Газетного переулка.

Словно услышав слова режиссера, сотни человек, не желающие покидать Газетный, стали скандировать «Мы не уйдем!». Участники акции с противоположной стороны, находящиеся в Камергерском переулке, громко захлопали.

К 16:00 аплодисменты стали способом общения активистов, продолжающих оставаться в переулках вдоль Тверской. Они кричали то «Свобода!», то «Мы здесь власть!», то совсем уж позитивное «За любовь!».

«Я — сборщик подписей за Любовь Соболь,— рассказал "Ъ" 24-летний активист Константин.— Я собирал подтверждения, что подписи были поставлены в действительности. Мы с бабушкой на коляске вышли поддержать независимых кандидатов. Когда-то все равно допустят — власть не вечна».

У ЦУМА продолжали дежурить автозаки. На 17:00 эпицентром волнений оставался Столешников переулок. Люди приходили туда из других локаций. В какой-то момент у них под ногами внезапно появились десятки разноцветных шаров с надписями «Ваша свобода согласована?» Ответа на этот вопрос, кажется, сегодня не было ни у кого.

Корреспондент “Ъ” Роман Дорофеев:: На моих глазах задерживали мужчину: заламывали ему руки и уводили в автозак. Просто молча он стоял, а его взяли и увели. За ним бежала девушка, видимо, пыталась отбить, и ее блокировал ОМОН, не допускал ее к молодому человеку, она отталкивала ОМОНовца и бежала за ним. Источник: “Ъ FM”

После 18:00 из ОВД отпустили незарегистрированных кандидатов Юлию Галямину, Любовь Соболь, Илью Яшина, Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова. Все оппозиционеры в соцсетях призвали своих сторонников собираться на Трубной площади. В настоящий момент, по оценкам “Ъ”, там собралось более тысячи человек. Они скандируют «Допускай!» и «Россия будет свободной!». МВД пока не публикует данные о количестве участников акции. Полицейские оцепили площадь и выставили заграждения. Вход в метро «Трубная» также перекрыт. В 19:47 Росгвардия начала разгон митингующих.

Мария Старикова, Александра Намятова