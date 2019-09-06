Элла Памфилова проявила бойцовский характер

Подмосковная полиция возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения на дом главы ЦИКа Эллы Памфиловой. Чиновница, несмотря на несколько полученных ею ударов электрошокером, сумела обратить преступника в бегство, не дав ему похитить ничего ценного. Глава СКР Александр Бастрыкин попросил передать дело о нападении на госпожу Памфилову в свое ведомство. Днем в пятницу в эфире телеканала «Россия-24» Элла Памфилова рассказала о нападавшем, о полученных ею травмах и своем состоянии после инцидента.

Уголовное дело о разбое, связанном с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК), пока расследуют сотрудники следственного отделения ОМВД по подмосковной Истре, но в ближайшее время его передадут в ГСУ областной полиции. Само расследование находится на контроле руководства МВД, однако поиски преступника, как отметил источник “Ъ”, продвигаются тяжело, поскольку полиция пока располагает весьма поверхностным описанием нападавшего. Предполагается, что это был высокий молодой человек худощавого телосложения, одетый в куртку с капюшоном.

В дом госпожи Памфиловой, расположенный в коттеджном поселке «Лес и река», злоумышленник проник через открытое окно, продавив внутрь москитную сетку. В темноте он что-то уронил, разбудив главу ЦИКа, отдыхавшую на втором этаже. Спустившись на первый этаж, госпожа Памфилова столкнулась с человеком в маске.

Нападавший несколько раз (сколько именно, потерпевшая не запомнила) ударил женщину электрошокером, однако в ответ получил от нее стулом по голове.

Столкнувшись с неожиданным сопротивлением, преступник через то же самое окно скрылся, не похитив ничего из коттеджа. Госпожа Памфилова вызвала полицию, дала показания и отправилась спать.

Осмотр места происшествия результатов практически не принес, поскольку возможные следы преступника затоптали съехавшиеся представители всех правоохранительных органов страны.

Отрабатывается предположение, что налетчиком мог являться кто-то из проживающих неподалеку гастарбайтеров или местных наркоманов. Дом госпожи Памфиловой не оборудован сигнализацией и не охраняется. Охрана не положена и главе ЦИКа.

В официальном заявлении пресс-служба ЦИКа подтвердила факт нападения на дом Эллы Памфиловой: «Из дома ничего не похищено. Самочувствие Эллы Александровны среднее, но позволяет ей принимать участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение"».

Собеседник “Ъ” из окружения Эллы Памфиловой сообщил, что произошедшее ночью никак не повлияло на дневное расписание главы ЦИКа.

Она рано утром отправилась на мероприятие, в рамках которого было запланировано ее выступление, а также ряд встреч, подписание соглашений и пленарное заседание. «У Эллы Александровны плотнейший график, и он остался без изменений»,— подчеркнул собеседник “Ъ”.

Еще один источник “Ъ” рассказал, что все же случившееся ночью дает о себе знать,— госпожа Памфилова получила ушиб, что негативно сказалось на подвижности ее руки. «В начале июня она перенесла сложную операцию после разрыва связок правого плеча. С долгим реабилитационным периодом. Памфилова смогла выйти на работу лишь 22 июля»,— напомнил собеседник из ее окружения.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил передать дело о нападении на Эллу Памфилову из полиции в СКР в связи с большим резонансом произошедшего.

Сама госпожа Памфилова днем в эфире телеканала «Россия-24» рассказала подробности ночного происшествия. По ее словам, нападавший был «молодой, худой, достаточно высокий человек в маске», который «пытался 10-15 раз ткнуть ее электрошокером, но она оказала ему сопротивление с помощью стула. «Я поняла, что я физически сильнее… Я как-то с ним справилась, несмотря на всего его тыкания со сверканием этой штукой и удары, которые я получала, он от меня тоже получил здорово»,— рассказала Элла Памфилова. В результате нападения она получила травму пальца на руке, синяки и царапины, также есть обожженные электрошокером места на теле. «Я не собиралась никому рассказывать об этом. Держусь как могу, поскольку ... мне больно, у меня травма от этого электрошокера, да и в процессе борьбы с этим товарищем, который не товарищ, поврежденный палец и все остальное, то есть физическая боль есть»,— сказала глава ЦИКа.

Госпожа Памфилова считает, что нападение на ее дом могло быть как ограблением, так и акцией устрашения в преддверии выборов. «Я не являюсь никакой жертвой, несмотря на случившееся. Это может произойти с каждым»,— пояснила глава ЦИКа. Она пообещала быть 8 сентября «во всеоружии» и добавила, что деморализовать ее таким образом не получится. «У меня крепкое самообладание, у меня хорошая команда, у нас прекрасные специалисты. И все, что требуется во время выборной кампании под моим руководством, Центральная избирательная комиссия выполнит. Вот это я могу гарантировать всем, кто ждет от нас этого»,— заявила она.

Ангелина Галанина, Николай Сергеев