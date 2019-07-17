Подписные истины

Окружные избирательные комиссии во вторник отказали в регистрации десяти оппозиционным независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы. Шестеро кандидатов зарегистрированы. Получившие отказ намерены обжаловать его в суде и рассчитывают на пересмотр решений окружных комиссий. На Трубной площади в Москве прошла вторая по счету акция их сторонников. На предстоящую субботу запланирован согласованный митинг с требованием допуска кандидатов на выборы на проспекте Сахарова.

Отказы в регистрации во вторник, 16 июля, получили Любовь Соболь (43-й округ), Иван Жданов (8-й округ), Константин Янкаускас (32-й округ), Юлия Галямина (9-й округ), Елена Русакова (37-й округ), Кирилл Гончаров (32-й округ) и Дмитрий Гудков (5-й округ). В 43-м округе в регистрации отказали члену федерального политического комитета «Яблока» Сергею Митрохину. Отказ получили также Александр Соловьев (3-й округ) и Анастасия Брюханова (42-й округ). Таким образом, из числа оппозиционных кандидатов, которые накануне призывали сторонников ежедневно собираться на Трубной площади, были зарегистрированы Максим Круглов и Сергей Цукасов в 14-м округе, Дарья Беседина в 8-м и Роман Юнеман в 30-м. Кроме них принять участие в кампании смогут уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович (6-й округ) и Дмитрий Клочков (14-й округ).

Во всех случаях основанием для отказа было объявлено избыточное количество признанных недействительными подписей в поддержку выдвижения кандидатов.

Днем во вторник зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев на встрече с частью оппозиционных кандидатов, накануне добивавшихся встречи с главой ЦИКа Эллой Памфиловой, отметил, что ЦИК не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах и оспорить их кандидаты могут только в суде. Участвовавший во встрече Сергей Митрохин заявил, что ее исходом не удовлетворен. Ранее Элла Памфилова, проходящая реабилитацию после хирургического вмешательства, заявляла о готовности встретиться с оппозиционными кандидатами после 22 июля.

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов во вторник призвал депутатов Госдумы реформировать законодательство о порядке выдвижения кандидатов, поскольку процедура оценки собранных подписей может искажать волеизъявление подписавшихся граждан. В свою очередь, кандидат от 45-го округа проректор ВШЭ Валерия Касамара призвала всех зарегистрированных кандидатов в депутаты МГД включить в свои программы положения, разрешающие муниципальным депутатам баллотироваться без сбора подписей и повысить «допустимый брак» с 10% до 30%. Госпожа Касамара также призвала Мосгоризбирком и ЦИК пересмотреть решения об отказе в регистрации.

Получившие отказ оппозиционные кандидаты вечером вновь приехали на Трубную площадь, где, несмотря на дождь, к семи часам собрались около 400 человек. Здесь вновь обсуждали подписи: «Сегодня Геннадий Гудков готовил апелляцию на забракованные подписи и обнаружил удивительную вещь: апелляция назвала мою подпись за него фальшивой,— рассказал Илья Яшин.— Эти решения (о «выбраковке» и недопуске кандидатов.— “Ъ”) на 100 процентов политические. Поэтому мы тоже используем политические методы». Напомним, оппозиционные кандидаты и московский штаб Алексея Навального призвали сторонников ежедневно выходить на Трубную до 19 июля. 20-го должен состояться митинг на проспекте Сахарова: заявка Либертарианской партии несколько дней назад была согласована мэрией Москвы. Глава партии Михаил Светов заявил собравшимся на Трубной: «Нас часто упрекают в том, что наши требования размыты, но сейчас они самые конкретные. Мы требуем регистрации депутатов, которые честно и по закону собрали эти подписи и выполнили все эти изуверские требования». Юлия Галямина сообщила, что она и другие незарегистрированные кандидаты готовы «действовать не только на улице»: «Мы собираемся подавать жалобы и в ЦИК и МГИК, и в суд. Но это ничего не решает, к сожалению: у нас в стране не работают правовые механизмы». Второй по счету митинг на Трубной завершился без вмешательства полиции: вскоре после того как кандидаты объявили, что переходят к свободному общению, оставшиеся участники принялись играть в мяч.

Глава Центра электоральных практик Сергей Поляков предположил, что часть решений об отказе в регистрации еще может быть пересмотрена. Он отмечает, что, хотя уличные акции оппозиции пока остаются малочисленными, избиратели незарегистрированных кандидатов могут мобилизоваться в день голосования, и тогда его ход повлияет на состав будущей Мосгордумы. Впрочем, политолог Евгений Минченко считает, что «даже если бы всех кандидатов допустили до участия в выборах, Мосгордума все равно осталась бы провластной». Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин сомневается, что уличные акции способны повлиять на ход голосования в Москве. «Даже миллион протестных акций не сделает кандидатом. Наивно полагать, что власть боится "новой Болотной" и поэтому кандидатов зарегистрируют,— считает господин Костин.— Эта тема не настолько волнует людей». Господин Костин считает, что незарегистрированным кандидатам следовало бы сосредоточиться на подготовке к процедуре обжалования отказов: «Есть прецеденты восстановления кандидатов даже на выборы в Госдуму. Но политический ландшафт в любом случае останется неизменным, так как речь идет всего о нескольких кандидатах, а не большой согласованной коалиции».

Дмитрий Кальченко, Людмила Сергеева, Иван Тяжлов