«Какая многоликая страна у нас»

В субботу в Москве прошла очередная «прогулка по бульварам» — несанкционированная акция протеста против недопуска большинства кандидатов несистемной оппозиции к выборам в Мосгордуму. Прошлые подобные акции закачивались арестами организаторов и уголовными делами о массовых беспорядках. В этот раз силовики выбрали другой сценарий: оппозиционеры около пяти часов «гуляли» по Москве под пристальным наблюдением полиции. Но дальше предостережений о «незаконном мероприятии» дело не пошло — массовых задержаний в этот раз не произошло.

У акции «Вернем себе право на выборы» не было четкого плана: Любовь Соболь — юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, не допущенная к выборам в Мосгордуму — опубликовала в соцсетях карту центра Москвы с маршрутом по бульварам от Покровских ворот до Пречистенских ворот. Там же были отмечены станции метро. «Сбор в 14:00 в любой из указанных точек, направление движения — по ситуации»: такими были единственные указания.

Во всех «указанных точках» с утра прохаживались полицейские патрули, рядом стояли автозаки. На выходе из метро полицейские выборочно останавливали молодых людей и вручали им листки бумаги с суровым заголовком: «Предупреждение о недопустимости участия в массовых публичных мероприятиях, несогласованных с органами исполнительной власти г. Москвы». От молодых людей требовалось подписаться под «предупреждением» и оставить полицейским паспортные данные. «Ничего страшного в этом нет, это даже не документ,— заявил полицейский корреспонденту “Ъ”.— Это просто подтверждение проведенной профилактической беседы».

Фото: Александр Черных

При этом в тексте «предупреждения» была перепутана дата — молодым людям сообщали о несогласованном мероприятии 3 августа. Полицейских это совершенно не смущало.

Фото: Александр Черных

Напомним, поводом для летних протестов стал отказ столичных избиркомов допустить на выборы в Мосгордуму практически всех кандидатов от несистемной оппозиции. В избиркомах разных уровней заявили, что обнаружили многочисленные нарушения в собранных подписях. Оппозиционеры утверждали, что собрали подписи честно — в отличие от провластных кандидатов. С 14 июля сторонники недопущенных кандидатов проводили акции у мэрии, Мосгоризбиркома и на Трубной площади. 20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал, по данным организаторов, около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек. После этих акций большинство оппозиционных лидеров были арестованы за нарушение правил проведения митингов. Также СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках, в рамках которого арестованы как минимум 15 человек. Организатором нескольких несогласованных акций суд признал Любовь Соболь, ей присудили четыре административных штрафа — более 900 тыс. руб в общей сложности. 10 августа прошел разрешенный 50-тысячный, по данным активистов «Белого счетчика», митинг в поддержку регистрации несистемных кандидатов на проспекте Сахарова. Около трехсот его участников откликнулись на призыв московского штаба Алексея Навального отправиться на несанкционированное шествие в центре города после официального окончания митинга на Сахарова; там они вновь столкнулись с задержаниями.

К 14:00 часам на Чистых прудах собралось, по оценкам наблюдателя от СПЧ Ильи Шаблинского, «не больше двух тысяч человек». Муниципальный депутат округа Якиманка Андрей Морев оценил число участников в «тысячи три-четыре». По оценке ГУ МВД по Москве, число участников прогулки не превысило 750 человек.

У памятника Грибоедову с охапкой подсолнухов дежурила Анастасия: «Я жду Любовь Соболь, букет для нее. Надеюсь, она все-таки доедет до нас». Накануне прокуратура выписала оппозиционерке предупреждение о «недопустимости участия в несогласованных акциях протеста». К радости Анастасии, госпожа Соболь смогла добраться до Чистых прудов, и в 14:20 колонна протестующих двинулась к Сретенскому бульвару. «Допускай!» — скандировали участники шествия. «Столько арестованных уже, что надо кричать ''Отпускай!''»,— переговаривались в толпе две пожилые женщины. И действительно, протестующие скоро начали скандировать именно этот лозунг. Толпу провожали взглядом шестеро полицейских, посмеивающихся у шести припаркованных автозаков. «Каждому по одному»,— пошутил кто-то из протестующих.

Один автозак тронулся с места и медленно двинулся параллельно колонне. Протестующие начали свистеть ему вслед, потом скандировать «Мусора — позор России!», но быстро выдохлись и перестали обращать на автобус внимание.

Молодая девушка в черном платье катила по Рождественскому бульвару красную коляску — в ней спала трехлетняя девочка. Ей не мешали ни аплодисменты протестующих, ни лозунги «Нет московскому делу!» (такое название закрепилось за серией уголовных дел против участников несанкционированных митингов 27 июля и 3 августа.— “Ъ”) и «Россия будет свободной!». «Меня зовут Анна, это моя дочь Вика. Мы специально приехали с юго-запада Москвы, чтобы участвовать в этом шествии,— рассказала мама корреспонденту “Ъ”.— Конечно, я в курсе про попытки лишить родителей, которые выходят на акции с детьми, родительских прав. Этого я не боюсь, и выхожу на протест в соответствии со своим конституционным правом. И ради прав дочери».

Скандирование лозунгов утихло. Этим воспользовалась девушка, которая стала громко читать наизусть монолог Чацкого «А судьи кто?». На строчках:

— Где, укажите нам, отечества отцы,

Которых мы должны принять за образцы?

Не эти ли, грабительством богаты?

Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,—

весь бульвар начал аплодировать. «Уважаемые граждане, зайдите на тротуар, будьте осторожнее»,— донеслось в ответ от полицейских возле автозака.

К 15:00 колонна добралась до Пушкинской площади под сигналы еле едущих по Страстному бульвару машин. Там протестующие останавливались, не понимая, куда идти дальше и что делать. Быстрее всех сориентировались фем-активистки: они развернули возле памятника поэту розовый баннер с требованием принять закон о домашнем насилии.

Рядом раздавался веселый звон колокольчиков и протяжное пение — как всегда по выходным, группа православных активистов начала молебен за снос концертного зала «Пушкинский» и восстановление на его месте Страстного монастыря.

Ожил и полицейский мегафон, на этот раз у него был женский голос —- неизвестная сотрудница начала повторять: «Уважаемые граждане, разойдитесь, вы мешаете проходу других граждан на площадь».

— Нет, ну какая у нас, все-таки, многоликая страна! — восторженно сказала другу одна из юных протестующих. — Ты посмотри — у нас все есть: и феминистки, и православные, и...и...

— И менты,— тихо произнес ее товарищ.

На Пушкинскую площадь в сопровождении помощников пришла Любовь Соболь. Помощники несли букет подсолнухов. Госпожу Соболь плотным кольцом обступили журналисты, за пределами этого круга ее практически не было слышно. «По всей стране беспредел», «справедливость», «пенсионный возраст», «реновация», «Отправлять детей за границу», «сестры Хачатурян», «хотим участвовать в выборах», «умное голосование», «детское питание» — судя по доносящимся отрывкам, Любовь Соболь высказалась по широкому кругу вопросов. Ее речь периодически заглушали сторонники, скандирующие «За Любовь!». Призвав несколько раз регистрироваться в «умном голосовании» от штаба Алексея Навального, госпожа Соболь покинула площадь.

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

К площади подъезжали служебные автобусы, из них выбегали и тут же строились в цепь сотрудники самых разных ведомств.

В эту субботу в Москве устроили настоящий смотр силовиков.

Вдоль Страстного бульвара — от концертного зала до пешеходного перехода — стояли хмурые и худые срочники, наименее экипированный отряд: красные тельняшки, темно-синий камуфляж, тонкие зеленые бронежилеты, потертые берцы и обычные кепки на бритых наголо головах. На переходе стояли росгвардейцы, уже покрепче, посерьезнее: головы прикрыты шлемами с защитой шеи, на синем камуфляже — толстые черные бронежилеты, у некоторых костяшки кулаков защищены тактическими перчатками. За ними прохаживался мужчина в штатском, в синем пиджаке, он подходил к росгвардейцам и тихим голосом отдавал команды: «Товарищи солдаты, держим ряды. Сомкнули ряды, товарищи солдаты». Его слушались.

За Росгвардией — старый-добрый ОМОН: черная форма, черные бронежилеты, черные шлемы, а под ними лица, прикрытые черными, как у ниндзя, масками. А вот за омоновцами — что-то совершенно новое: таких протестная Москва еще не видела: темно-зеленый камуфляж с закатанными рукавами, многослойные зеленые «броники», на голове кепки, на груди прицеплены черные шлемы. Эти сотрудники стояли, держа руки за спиной, на вопросы не отвечали, и опознать их можно было только по шеврону — кулак, сжимающий автомат Калашникова. Бывший отряд «Витязь», ныне спецназ Росгвардии, настоящая элита.

Фото: Александр Черных

У всех, кто стоял в оцеплении на Пушкинской площади, были на поясе черные дубинки — и ни у кого не было нагрудных жетонов, позволяющих идентифицировать конкретного сотрудника.

Силовики оцепили практически весь сквер, в рациях периодически повторялось: «Никого не пропускать, только женщин и детей».

Впрочем, протестующие не сильно стремились куда-то уходить. К 16:30 на площади осталось около двухсот человек, они сконцентрировались возле памятника Пушкину. Кто-то развернул баннер «Стратегии-31» — движения в поддержку 31 статьи Конституции, разрешающей гражданам «собираться мирно и без оружия». Граждане скандировали «Свободу политзаключенным!», «Россия без Путина!», «За Любовь!» и другие актуальные лозунги этого лета. Протестующие готовились к стандартному разгону, но он все не начинался. А потом полицейское оцепление и вовсе было снято: оппозиционеров предоставили самим себе. Подождав немного, они двинулись новым шествием — обратно к Чистым прудам. В пути колонну оппозиционеров сопровождали несколько автозаков, и полицейские мотоциклы. На Чистых активисты решили свернуть на Мясницкую — улицу тут же перекрыли цепью росгвардейцев, но и в этот раз не стали никого задерживать. В итоге протестующие дошли до популярной у молодежи «Ямы» (амфитеатр на Хохловской площади), где большая часть разошлась. По данным ОВД-инфо, в субботу в Москве было задержано всего два человека, но их позже отпустили.

Александр Черных, Мария Старикова