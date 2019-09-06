Спящую статью разбудили приговором

5 сентября Тверской районный суд Москвы приговорил 34-летнего гражданского активиста Константина Котова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил участия в массовых мероприятиях). Судебное заседание, начавшееся 3 сентября, длилось в общей сложности 20 часов. На оглашение пришли больше 150 человек. Опрошенные “Ъ” эксперты ранее отмечали, что обвинительный приговор господину Котову по «спящей» статье УК означает угрозу уголовных дел для лидеров протестных акций в Москве, отбывших по несколько административных арестов за нарушение правил проведения публичных мероприятий.

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На оглашение приговора активиста Константина Котова пришло больше 150 человек, и пока очередь у входа в суд росла, к нему подъехали два автозака. Среди пришедших был отец подсудимого, а также бывшие фигуранты дела о «массовых беспорядках» 27 июля Владислав Барабанов и Сергей Абаничев, правозащитник Лев Пономарев, поэт Лев Рубинштейн, журналист и муниципальный депутат Илья Азар, писатель Алиса Ганиева, сотрудники ФБК Любовь Соболь и Николай Ляскин. Оглашение приговора началось на час позже назначенного времени. Константин Котов в наручниках стоял в «аквариуме», рядом с ним стояли отец и адвокаты Мария Эйсмонт и Эльдар Гароз.

Несмотря на то что из зала убрали скамейки, туда поместились не все желающие. Входя в зал, многие приветствовали подсудимого, а Любовь Соболь крикнула ему: «Ты герой!»

Судья Станислав Минин читал без микрофона, как обвиняемый неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в массовых мероприятиях, где «скандировал лозунги политического содержания, мешал движению пешеходов и транспортных средств, нарушал общественную безопасность». В этот момент фотограф Виктория Ивлева крикнула судье: «Вы врун, господин Минин!» — и быстро вышла из зала.

Это было только начало: когда судья объявил срок — четыре года колонии общего режима,— большинство собравшихся начали скандировать «Позор!» и «Свободу политзаключенным!».

Приставы начали выталкивать скандирующих в коридор и дальше в сторону лестницы. Одна из женщин упала в образовавшейся давке, окружившие ее люди стали кричать на приставов, а скандировать прекратили, только когда у одной из женщин началась истерика, она села на лавочку в коридоре и закричала. Двух женщин позднее увезли из суда на скорой.

За два предыдущих дня прокурор и адвокаты поучаствовали в допросе 16 свидетелей обвинения — сотрудников правоохранительных органов, который задерживали господина Котова на протестных акциях. Со стороны защиты в процессе участвовали лишь пять свидетелей — еще 15, явившихся в суд, судья допросить отказался, отклонив ходатайства адвокатов.

В ходатайствах о приобщении к делу нескольких видеозаписей защите тоже было отказано.

Госпожа Эйсмонт просила приобщить записи с несогласованного митинга у памятника героям Плевны 10 августа и несогласованной акции 2 марта в поддержку арестованного анархиста Азата Мифтахова, на которых, по ее словам, запечатлено, что обвиняемый не «скандировал лозунги» и «мирно» себя вел. Свидетели обвинения, напротив, заявляли, что подсудимый понимал, что ему может грозить уголовное преследование, но «вел себя активно» на несогласованных акциях: «выкрикивал лозунги против действующей власти, против полиции и против президента нашей страны». Сам господин Котов подчеркнул, что все акции, в которых он участвовал, носили «мирный» характер, а сам он лозунгов не выкрикивал и проходу людей не мешал.

По мнению адвоката Эльдара Гароза, судья нарушил принятое в 2017 году решение Конституционного суда о введении уголовной ответственности по ст. 212.1 только в случае, если обвиняемый причинил вред здоровью или имуществу граждан,— это постановление способствовало досрочному освобождению первого осужденного по этой статье, гражданского активиста Ильдара Дадина. Господин Дадин был первоначально приговорен к трем годам лишения свободы, но срок затем сократили. «Нынешний приговор приведет к последствиям, соизмеримым с последствиями, которые были в связи с делом Дадина,— заявил “Ъ” глава правозащитной организации "Агора" юрист Павел Чиков.— Ренессанс этой статьи, тем более с перехлестом по сроку наказания, уже сейчас вызывает общественный резонанс. Следующей точкой будет апелляция, думаю, что дело Котова только начинается». Ранее политолог Алексей Макаркин отметил, что новый приговор по считавшейся «спящей» ст. 212.1 означает, в частности, возможность возбуждения уголовных дел против оппозиционеров, отбывших в последние недели по несколько административных арестов подряд за нарушение правил проведения публичных мероприятий.

Елизавета Михальченко