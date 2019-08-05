Суд арестовал первого участника акции 3 августа в Москве

Тверской суд Москвы арестовал бывшего бойца Росгвардии Павла Устинова, которого обвиняют в нападении на бойца спецназа ОМОНа во время несогласованной акции 3 августа в Москве, сообщила «Медиазона». Господин Устинов арестован на два месяца до 3 октября.

Павел Устинов отрицает вину, поскольку «физически не мог причинить ущерб человеку, в три раза превосходящему меня по физической силе». «Я стоял в стороне, в одной руке у меня был телефон, в другой наушники, меня заломили, начали бить специальными средствами, я не сопротивлялся ни разу»,— заявил он и попросил выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Адвокат напомнил следствию, что 24-летний господин Устинов ранее служил во внутренних войсках Росгвардии и характеризуется ведомством положительно. Сам господин Устинов заявлял, что не намерен скрываться и готов помогать следствию.

Напомним, в Москве после отказа в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам прошло несколько акций протеста, одна из них — 27 июля, она была несогласованной. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По делу арестованы уже девять человек.

Позже, 3 августа, в центре Москвы состоялась еще одна акция. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», был задержан 1001 человек. Очередная акция планируется 10 августа.

О реакции властей на акции — в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».