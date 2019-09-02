Суд арестовал нового фигуранта по «делу 27 июля»

Басманный суд Москвы отправил под арест Эдуарда Малышевского, который был задержан по делу применение насилия к представителю власти, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву. Ранее о появлении нового фигуранта в уголовном деле об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ) сообщил портал «ОВД-Инфо».

«Постановлением суда в отношении Малышевского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца»,— заявила госпожа Царева. По данным суда, господину Малышевскому вменяется применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Ранее «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора юридической помощи Аллу Фролову рассказал о новом фигуранте по уголовному делу 27 июля. Тогда координатор отметила, что фигурант находится в изоляторе временного содержания по Северному административному округу.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, после чего в Москве прошли несколько масштабных акций протеста. После первой акции 27 июля СКР возбудил дело о массовых беспорядках. В настоящий момент обвинение по нему предъявлено 13 фигурантам.

Подробнее о судебном процессе одного из фигурантов — в материале “Ъ” «Суд не заглянет под забрало».