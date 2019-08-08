Горком партии невзлюбил горизбирком

Члены КПРФ и их лидеры потребовали в среду с утра отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Пройдя колонной от здания Центризбиркома к зданию МГИК, коммунисты вручили секретарю комиссии «Заявление сорока пяти», в котором предложили изменить состав городской избирательной комиссии и снять с должности ее председателя, поскольку он не смог гарантировать «равные избирательные права для всех кандидатов в Мосгордуму». Планировалось, что письмо подпишут и донесут до Мосгоризбиркома все 45 кандидатов в депутаты МГД, выдвинутых КПРФ, но к дедлайну части подписей все еще не было, а половина кандидатов вовсе не пришла на марш. Вечером с коммунистами встретилась глава ЦИКа Элла Памфилова, которая заявила, что смена председателя Мосгоризбиркома назрела, но снять Валентина Горбунова своим указанием она не может.

В 11:00 в среду у здания Центризбиркома в Большом Черкасском переулке толпились активисты КПРФ и их сторонники. «Мы будем требовать незамедлительной отставки Валентина Горбунова!» — предупредил экс-кандидат в мэры Москвы, кандидат в депутаты МГД в 8-м округе Вадим Кумин. «Снятием Горбунова власть признает, что политический кризис существует»,— пояснял, заодно давая понять, почему никакого снятия не будет, кандидат в МГД в 21-м округе, руководитель фракции КПРФ в действующем составе городского парламента и внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.

Тезис о политическом кризисе в связи с выборами в Мосгордуму коммунисты сформулировали в «Заявлении сорока пяти» 4 августа, после четырех массовых акций протеста в столице. В документе говорится, что «кандидаты сталкиваются с предвзятостью и грубым нарушением их избирательных прав»; «ответственность за нарушения несет лично Валентин Горбунов»; требуется «незамедлительное переформатирование комиссии». Заявление появилось после того, как суд снял с выборов двоих кандидатов в депутаты МГД от КПРФ — Сергея Цукасова (округ 14) и Тимура Абушаева (округ 3): и тот и другой допустили ошибку в графе о наличии обязательств имущественного характера за рубежом, поставив пробел вместо слова «отсутствуют».

Вечером 7 августа коммунисты собирались передать «Заявление сорока пяти» главе ЦИКа Элле Памфиловой, но утром его экземпляр нужно было доставить в Мосгоризбирком и зарегистрировать в секретариате. Пока партийцы ждали опаздывающих соратников, первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин рассказал, что марш коммунистов от ЦИКа до Мосгоризбиркома мэрия Москвы согласовала без особых проблем: «Мы уведомили, что намерены собраться и пройти по центру столицы. Это наше право, которым мы воспользовались». За интервью господина Рашкина пристально наблюдали шесть сотрудников полиции в бронежилетах, но без касок и дубинок. Задерживать кого-то они явно не собирались.

Когда стало понятно, что «кворума» не будет и нужно начинать движение, над толпой из кандидатов и их помощников развернулись четыре красных флага: один КПРФ и три — Революционной рабочей партии. Колонна из четырех десятков человек двинулась по дворам к Третьяковскому переулку и затем по Театральному проезду к Моховой. По пути оказалось, что часть колонны то ли отстала, то ли вовсе исчезла — до Мосгоризбиркома дошло чуть больше 20 человек. Со стороны Моховой, где три недели назад стояли полицейские кордоны и заграждения, чтобы не допустить проникновения во двор избиркома оппозиционных кандидатов, было пусто. Во дворе коммунистов встретили полицейские в оцеплении и заграждения. «Пойдет кто-то один»,— констатировал один из охранников, но в итоге «Заявление сорока пяти» понесли двое: председатель горкома Валерий Рашкин и секретарь Денис Парфенов. Через десять минут они вернулись, и господин Рашкин объявил: «Заявление принято и зарегистрировано, пока можно расходиться». «Устно мы получили поддержку заявления от всех 45 кандидатов от КПРФ»,— рассказал “Ъ” Денис Парфенов, объясняя отсутствие полного количества подписей под заявлением. Господин Парфенов также объяснил, почему КПРФ включилась в поддержку протестных настроений только после пиков 14, 20, 27 июля и 3 августа: «Москвичи недовольны (выборами.— “Ъ”) справедливо, но те, кто их выводит на митинги, преследуют какие-то свои цели. Компартия не может поддерживать либеральных лидеров, это не наши люди. Становиться на позицию власти тоже нельзя, власть неправа. Мы выработали третий путь и считаем, что старт всем протестным событиям положила Московская избирательная комиссия, которая должна понести ответственность»,— сказал господин Парфенов.

В 11:45 оставшиеся у МГИК коммунисты медленно двинулись к метро «Охотный Ряд». В подземном переходе навстречу им попались сильно отставшие кандидаты в МГД Вадим Кумин, Леонид Зюганов и Анастасия Удальцова: «А что, уже все?» — удивился кто-то из них. Получив утвердительный ответ, они все равно пошли к зданию Мосгоризбиркома. «Странно, что они так сильно отстали. Наверняка это Зюганов повел всех не туда»,— пошутил один из участников.

В 12:00 лидер КПРФ Геннадий Зюганов дал большую пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы партии за полгода и сообщил, что «выборное законодательство сегодня не соответствует ни времени, ни вызовам». Он заявил, что не видит при этом у несистемной оппозиции четкой программы и желания работать в интересах граждан. Господин Зюганов подчеркнул, что КПРФ не станет объединяться с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, пояснив, что за массовыми акциями протеста в Москве стоят «те же люди, которые берут деньги» оттуда же, откуда и организаторы «всех цветных революций» последних 25 лет.

Позднее глава ЦИК РФ Элла Памфилова встретилась с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ и объяснила им, что не может отправить в отставку главу Мосгоризбиркома: «Я не могу прямым указанием его снять. Мы можем выразить недоверие. Выразить недоверие можно и нужно будет, если мои коллеги по ЦИК меня поддержат. Но к этому надо серьезно подготовиться, собрать все факты, не в стиле кампанейщины разобраться с работой каждой окружной комиссии и сделать очень серьезные выводы. Это назрело». Госпожа Памфилова отметила, что Валентин Горбунов осведомлен о ее позиции: «Он знает, я и не скрываю этого. Полтора года назад я обращалась к Сергею Собянину, но Москва решила так. Но всему приходит конец: 26 лет — более чем достаточно».

В Мосгоризбиркоме заявление госпожи Памфиловой комментировать отказались. Член комиссии Дмитрий Реут сообщил “Ъ”, что ему «ничего не известно» о позиции Эллы Памфиловой, высказанной полтора года назад. «ЦИК — вышестоящая комиссия, и комментировать слова ее председателя я не могу, это не мой уровень. С другой стороны, Валентин Горбунов — мой руководитель, и комментировать что-то в данном случае некорректно»,— подчеркнул господин Реут.

Мария Старикова