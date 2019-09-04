В особом беспорядке

Во вторник московские суды рассмотрели уголовные дела в отношении пятерых участников несанкционированных протестных акций. Обвиненные в применении насилия к полицейским Данил Беглец и Иван Подкопаев получили два и три года колонии общего режима соответственно. Пять лет колонии общего режима за пост в Twitter о детях сотрудников силовых структур получил блогер Владислав Синица. Заседание по делу в отношении обвиняемого в многократном нарушении правил проведения митингов Константина Котова на момент сдачи материала продолжалось, приговоры не признавшим вины в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов Евгению Коваленко и Кириллу Жукову огласят 4 сентября. Уголовные дела в отношении пятерых участников акции 27 июля, которых обвиняли в участии в массовых беспорядках, вчера были закрыты, еще двум фигурантам изменили меру пресечения на домашний арест.

В Тверском суде Москвы во вторник прошло сразу три заседания по уголовным делам, связанным с несогласованными акциями протеста 27 июля. Первым суд приговорил Ивана Подкопаева к трем годам колонии общего режима за насилие в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, активист распылил содержимое перцового баллончика в лица рядового Росгвардии Дементьева и младшего сержанта Мелкозерова, на следствии он признал вину. Адвокат Николай Фомин заявил “Ъ”, что позиция обвинения, которое просило для его подзащитного три года и четыре месяца, ему «непонятна» — «при особом порядке не может быть назначено больше двух третей максимального срока».

Данил Беглец и Иван Подкопаев (на фото) стали первыми, кто получил срок по обвинению в насилии против полицейских на митинге 27 июля Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

К двум годам колонии общего режима приговорили Данила Беглеца. Его обвиняли по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), но затем дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

На следствии Беглец признал вину и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке (без исследования доказательств). По версии обвинения, господин Беглец «схватил представителя власти за запястье левой руки, причинив острую боль». Прокурор просил для Данила Беглеца три года и два месяца в колонии общего режима, но судья Анатолий Беляков учел смягчающие обстоятельства (двое малолетних детей на иждивении и отсутствие судимостей). Ранее господин Беглец был оштрафован на 20 тыс. руб. по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в публичном мероприятии, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры), поэтому защита считает приговор необоснованным. «Уголовный кодекс не содержит ограничений на прекращение уголовного дела в случае заглаживания ущерба штрафом, но судья в ходатайстве отказал»,— рассказал “Ъ” адвокат Беглеца Станислав Рыбчинский.

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Вынесение приговора в отношении 28-летнего Кирилла Жукова, который прежде сам служил в Росгвардии, а теперь также обвиняется по ч. 1 ст. 318, после длившегося весь день заседания назначили на 4 сентября. Также 4 сентября Мещанский суд вынесет приговор по делу 48-летнего охранника и отставного офицера Евгения Коваленко. Его обвиняют по двум эпизодам о применении насилия к представителям власти. На акции протеста 27 июля он толкнул полицейского Евгения Терещенко, а в другого — Максима Салиева — бросил мусорный бак. Защита господина Коваленко считает, что он не совершал преступления, так как пытался защитить от избиений дубинками лежащих на земле граждан. Продолжиться в среду и заседание Тверского суда по делу 34-летнего программиста Константина Котова, которого обвиняют по ст. 212.1 УК (неоднократное участие в несогласованных митингах).

Днем во вторник Пресненский суд признал виновным в экстремизме (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК) блогера Владислава Синицу — его приговорили к пяти годам колонии общего режима за пост в Twitter о деанонимизации силовиков, участвовавших в разгоне несанкционированных акций протеста, и о последствиях, с которыми могут столкнуться их семьи, включая детей. Сам обвиняемый вины не признал и заявил, что фразы, на которых строилось обвинение, были «вырваны из контекста».

Всего после протестов в Москве в рамках уголовных дел проходят Данил Беглец, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Айдар Губайдулин, Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов, Никита Чирцов и Эдуард Малышевский, они находятся под арестом в СИЗО. Еще двум фигурантам — Егору Жукову и Сергею Фомину — Следственный комитет попросил суд изменить меру пресечения на домашний арест. Господину Жукову при этом вчера предъявили новое обвинение в призывах к экстремизму. Оба они к концу дня покинули СИЗО.

В отношении пятерых — Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенко, Владислава Барабанова, Дмитрия Васильева — уголовные дела вчера закрыли, материалы передали в МВД: по версии Следственного комитета, в их действиях обнаружены признаки административных правонарушений.

«Доказательная база тезиса о массовых беспорядках (27 июля.— “Ъ”) выглядела не более убедительной, чем после 6 мая 2012 года,— считает политолог Михаил Виноградов.— Но тогда обвинительные приговоры по "болотному делу" были продавлены без особых компромиссов. Можно было бы связать решения СК, как и отказы судов по искам о лишении родительских прав участников митинга, пришедших на него с детьми, с тенденцией к смягчению, но это обессмысливается очередными силовыми шагами типа дела Ильи Азара, поэтому на отношение к правоохранителям особо не влияет». Михаил Виноградов отмечает «попытку перевода преследования в более правовое русло», но добавляет, что следственные органы стремятся выглядеть непредсказуемыми: «Непредсказуемость тоже один из способов отправления власти».

Напомним, 2 сентября за повторное нарушение проведения публичных акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) были задержаны журналист, муниципальный депутат Илья Азар, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и сотрудник ФБК Николай Ляскин. Всех их отпустили из отделений полиции. Во вторник днем суд должен был рассмотреть дело Ильи Азара, но из-за ошибок при составлении протокола материалы вернули в полицию. Троицкий районный суд Москвы признал госпожу Соболь виновной и оштрафовал на 300 тыс. руб.

Мария Литвинова, Мария Старикова, Владимир Хейфец, Валерия Мишина