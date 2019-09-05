Последний герой получил отказ

Верховный суд в четверг отказал в удовлетворении апелляции кандидата в депутаты Мосгордумы по 14-му округу Сергея Цукасова, который изначально был зарегистрирован, но потом Мосгорсуд решение окружной комиссии отменил. Таким образом, господин Цукасов стал последним проигравшим борьбу за депутатский мандат оппозиционным самовыдвиженцем. Всего на сегодняшний день, как уточнил “Ъ” член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, участие в выборах в Мосгордуму 8 сентября будут принимать 225 кандидатов.

Сам Сергей Цукасов на заседании Верховного суда отсутствовал по причине болезни. Первоначально Верховный суд рассматривал его дело в среду, 4 сентября, но перед началом заседания господин Цукасов подал ходатайство о приостановлении апелляционного производства в виду его отсутствия и невозможности в короткие сроки прислать представителей. Суд на поиск представителя господину Цукасову решил дать сутки. На заседании 5 сентября господин Цукасов вновь ходатайствовал о приостановлении его дела, так как на этот раз нотариус отказался удостоверить его представителя, но теперь суд принял решение дело рассмотреть.

Напомним, Серей Цукасов выдвигался в 14-м округе и изначально был зарегистрирован окружной комиссией. Позднее его конкурент в 14-м округе, зарегистрированный самовыдвиженец Александр Школьников подал иск в Мосгорсуд, так как обнаружил ошибки в документах Сергея Цукасова: в одной из справок в графе, касающейся сведений о его имуществе, вместо слова «отсутствует» он оставил пробел, что является нарушением. Мосгорсуд иск господина Школьникова удовлетворил и признал решение окружной комиссии о регистрации Сергея Цукасова незаконным.

В ходе заседания Веховного суда за удовлетворение апелляции господина Цукасова высказался только представитель Центризбркома, представители окружной комиссии и прокуратуры были против. В итоге суд вынес решение оставить без изменений решение Мосгорсуда и апелляцию Сергея Цукасова не удовлетворять. Таким образом, господин Цукасов стал последним из проигравших борьбу за участие в выборах в Мосгордуму оппозиционных кандидатов-самовыдвиженцев.

Согласно данным на сайте Верховного суда, по текущей кампании в Мосгордуму осталось только одно дело — иск зарегистрированного в 44-м округе кандидата от КПРФ Елены Шуваловой к зарегистрированному в том же округе самовыдвиженцу Илье Свиридову. Госпожа Шувалова за текущую кампанию уже второй раз пытается через суд оспорить регистрацию Ильи Свиридова. Мосгорсуд в удовлетворении иска отказал, заседание в Верховном суде по апелляции госпожи Шуваловой назначено на 7 сентября.

Ранее отстоять возможность участвовать в выборах в Мосгордуму через Верховный суд не смогли Александр Соловьев, Дмитрий Гудков, Елена Русакова, Анастасия Брюханова, Илья Яшин, Юлия Галямина, Дмитрий Булыкин.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнил “Ъ”, что на сегодняшний день участие в выборах 8 сентября будут принимать 225 кандидатов, с учетом решения Верховного суда по Сергею Цукасову. До этого момента он считался зарегистрированным кандидатом.

Напомним, возможность партий и самих кандидатов сняться с участия в выборах закончилась 2 сентября. Тогда “Ъ” сообщал о 228 допущенных к выборам кандидатах, однако в последние минуты рабочего дня свои кандидатуры сняли еще два кандидата — Вадим Сокуренко в 41-м округе и Виктор Мещеряков в 23-м округе. Как пояснил в беседе с корреспондентом “Ъ” Вадим Сокуренко, он снял свою кандидатуру, чтобы таким образом дать возможность победить в своем округе наиболее сильному оппозиционному кандидату и не пропустить представителя «Единой России» (речь идет о действующем депутате Мосгордумы от «Единой России» Евгении Герасимове, который на эти выборы идет как самовыдвиженец.— “Ъ”).

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего были зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. 57 кандидатов получили отказ, позднее представитель «Яблока» Сергей Митрохин обжаловал это решение в Мосгорсуде и был допущен к участию в выборах. Больше никому из представителей несистемной оппозиции, получивших отказ в регистрации, добиться допуска к участию в выборах не удалось.

Елена Рожкова