Коммунисты пожаловались в СКР на фальсификации на выборах в Мосгордуму

Кандидаты в Мосгордуму от КПРФ подали заявку в Следственный комитет РФ (СКР) с сообщением о фальсификациях при сборе подписей провластными кандидатами и нарушениях при отказе в регистрации оппозиционных кандидатов. Они требуют возбуждения уголовных дел. По подсчетам коммунистов, около 600 тыс. подписей москвичей могло быть подано в избиркомы без участия этих граждан. В КПРФ во вторник заявили, что политика московских властей спровоцировала массовые митинги. Напомним, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что за митингами стоят «организаторы всех "цветных революций" последних 25 лет».

Утром во вторник шесть кандидатов в Мосгордуму от КПРФ принесли в приемную СКР обращение с требованием о возбуждении уголовных дел в связи с «массовыми фальсификациями» при сборе подписей «провластными кандидатами» и нарушениями при отказах кандидатам от оппозиции. Напомним, из 45 кандидатов КПРФ, выдвинутых партией на выборы, зарегистрировано 44.

Всего отказ в регистрации получили 57 из 290 первоначально выдвинувшихся кандидатов, среди «отказников» почти два десятка кандидатов несистемной оппозиции. «Мы говорим о нечестности выборов: тех кандидатов, кто реально собирал подписи, не регистрируют, а кто не собирал — регистрируют»,— заявила “Ъ” действующий депутат Мосгордумы, кандидат по 44-му округу Елена Шувалова. Она сообщила, что митинги, которые прошли в Москве 27 июля, 3 августа и 10 августа, были вызваны политикой московских властей:

«Не будем ссылаться на Америку, будем называть вещи своими именами: именно политика Москвы довела до таких массовых акций».

В приемной СКР сообщили о регистрации обращения.

Напомним, 7 августа лидер КПРФ, в день, когда кандидаты от партии потребовали отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, Геннадий Зюганов дал пресс-конференцию, на которой заявил, что «выборное законодательство сегодня не соответствует ни времени, ни вызовам». В тот же день господин Зюганов сказал, что партия не намерена объединяться с незарегистрированными кандидатами от несистемной оппозиции: по его утверждению, за массовыми акциями в их поддержку стоят «те же люди, которые берут деньги» оттуда же, откуда и организаторы «всех цветных революций» последних 25 лет.

Госпожа Шувалова сообщила во вторник “Ъ”, что кандидатам в МГД от КПРФ также не нравится одностороннее восприятие проблемы организаторами митингов: «Совершенно справедливо ставится вопрос о регистрации (кандидатов от несистемной оппозиции.— “Ъ”). Но почему они умалчивают, что кандидаты, которых поддерживает власть, и так называемые спойлеры зарегистрированы?» Она заявила “Ъ”, что как депутат получила множество заявок от москвичей, подписи которых были замечены в подписных листах кандидатов «от власти»: «Используются персональные данные москвичей без их ведома, подделываются подписи. Эти действия покрываются окружными избирательными комиссиями при молчаливом одобрении Мосгоризбиркома».

«Как минимум 600 тыс. подписей зарегистрированных кандидатов могут оказаться сфальцифицированными»,— говорит кандидат по 16-му округу Александра Андреева.

Напомним, кандидатам от парламентских партий собирать подписи не требовалось. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выдвинули в общей сложности 129 кандидатов. Победители праймериз «Единой России» и другие провластные кандидаты регистрировались как самовыдвиженцы и должны были представить подписи в свою поддержку. В итоге в комиссии принесли 715 тыс. заверенных сборщиками и кандидатами подписей, заявила Александра Андреева: «Из них почти 100% — подделка. Если вычтем тех, кто реально собирал подписи, получим примерно 600 тыс. нарисованных подписей. Это фальсификация документов, уголовное дело». Кандидаты от КПРФ утверждают, что собрали достаточно доказательств для возбуждения ряда уголовных дел: «Пусть со статьями отпределится СКР, мы сообщаем о событии преступления»,— пояснила Елена Шувалова.

Коммунисты выбрали правильную стратегию: перед ними стоит задача перетянуть голоса тех, кто мог бы голосовать за незарегистрированных кандидатов от несистемной оппозиции, считает политтехнолог Григорий Казанков: «Эти люди либо не придут голосовать вообще, либо будут определяться, но явно не будут голосовать за кандидата от власти». Эксперт считает, что «оседлать» протестную волну целиком у коммунистов не получится, но использовать ее в своих интересах они смогут, «в значительной степени поддерживая протест, но сохраняя дистанцию. При этом им выгодно, что кандидатов от несистемной оппозиции так и не зарегистрируют»,— уточнил господин Казанков.

17 августа на проспекте Сахарова состоится согласованный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». Часть организаторов согласованного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов от несистемной оппозиции, прошедшего 10 августа, в минувшую пятницу подали в мэрию Москвы заявку на согласование шествия в центре города также на 17 августа. Заявители шествия не выразили намерения объединиться с коммунистами. Вечером 12 августа стало известно, что заявка мэрией пока не согласована.

Николай Борисов