На поведение родителей еще посмотрят

Никулинский и Лефортовский суды Москвы отклонили иски о лишении родительских прав супругов Елены и Петра Хомских, а также Ольги и Дмитрия Проказовых. С исками обратилась московская прокуратура после того, как родители с детьми пришли на несанкционированные митинги в центре Москвы. Дела рассматривались в закрытом режиме «в интересах несовершеннолетних», оба суда вынесли родителям предупреждение о необходимости изменения отношения к воспитанию детей. Супруги Хомские и Проказовы намерены предупреждения обжаловать.

27 июля супруги Проказовы, по данным московской прокуратуры, пришли на несогласованную акцию со своим годовалым сыном и дали подержать его якобы «чужому человеку» — волонтеру незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Сергею Фомину. В московской прокуратуре увидели в этом злоупотребление родительскими правами, заявив, что передача «третьему лицу» ребенка «подвергла опасности здоровье и жизнь мальчика» и «повлекла причинение ему физического и морального вреда». Надзорный орган обратился в суд с иском о лишении родительских прав. Также в прокуратуре напомнили, что Дмитрий Проказов правом голоса в Москве не обладал (акция была посвящена требованию допустить к выборам в Мосгордуму ряд кандидатов), так как зарегистрирован в столице временно. Супруги Проказовы сообщили СМИ, что господин Фомин является двоюродным братом Ольги Проказовой, и продемонстрировали паспорт Дмитрия Проказова с московской пропиской.

3 августа телеканал «РЕН ТВ» выпустил ролик, в котором видно, как Петр и Елена Хомские вместе с другими протестующими идут по Пушкинской площади с двумя дочерями в колясках, а также проходят сквозь оцепление, пытаясь уйти с площади. 9 августа прокурор Яна Старовойтова обратилась в суд с иском о лишении Хомских родительских прав в отношении обеих дочерей (всего в семье три ребенка), так как супруги «с учетом беспомощного состояния дочерей умышленно допустили нахождение последних рядом с толпой агрессивно настроенных митингующих, а также сотрудниками правоохранительных органов со спецсредствами». Петр Хомский является бывшим волонтером команды политика Алексея Навального.

Лефортовский (рассматривал дело семьи Проказовых) и Никулинский (рассматривал дело семьи Хомских) суды в понедельник приняли идентичные решения: иски прокуратуры были отклонены, родители получили предупреждение «о необходимости изменения отношения к детям». Адвокат супругов Хомских Татьяна Сустина заявила, что намерена обжаловать вынесенное предупреждение, назвав его для семьи «не выигрышным».

«Родителям сказали: сейчас мы вас родительских прав не лишаем, потому что эта мера преждевременная, но если вы продолжите появляться в центре в дни митингов, то ситуация может повториться»,— заметила адвокат супругов Хомских.

По ее мнению, «решение о лишении родительских прав было бы произволом, но и такое решение не может удовлетворить наших требований». Госпожа Сустина отметила, что пока нет информации о ходатайстве, где заявлено о злоупотреблении правами истцом: «Думаю, что в нем будет отказано в тексте решения суда». Она также не исключила, что и прокуратура попытается оспорить решение: «Это (решение суда.— “Ъ”) не нашим и не вашим».

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин, юристы которого представляли интересы семьи Проказовых, напомнил “Ъ”, что в постановлении пленума Верховного суда РФ о делах, связанных с лишением родительских прав, установлено, что лишение родительских прав — крайняя мера ответственности. Он пояснил, что предупреждение ответчику о необходимости изменения своего отношения к воспитанию детей выносится судом «в исключительных случаях», «при доказанности виновного поведения родителя с учетом характера его поведения, личности и других конкретных обстоятельств, а также с учетом интересов ребенка». «Мы, кончено, рады, что сегодня органы опеки не ворвутся в дом наших доверителей и силой не заберут у них ребенка, так как суд отказал прокурору,— сказал господин Добрынин.— Однако точку в этом деле ставить рано. Получим решение суда и пойдем в вышестоящий суд добиваться отмены вынесенного судом предупреждения». Он пояснил, что на практике в спорах о лишении родительских прав «предупреждения применяют нечасто»: «Но в деле семьи Проказовых это правовой нонсенс, поскольку в этом деле нет ничего ни от права, ни от фактов».

Елизавета Михальченко, Валерия Мишина