XXIII Петербургский международный экономический форум

В Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум. ПМЭФ проводится с 1997 года, и за это время он стал ведущей мировой площадкой для обсуждения ключевых экономических вопросов. Последние новости ПМЭФ-2019 — в онлайн-трансляции “Ъ-СПб”:

19:43. Трансляция второго дня работы XXIII Петербургского международного экономического форума завершена.

19:42. ООО «Холдинг Ленполиграфмаш» присвоен статус технологического парка Санкт-Петербурга, говорится в протоколе рабочей встречи, состоявшейся сегодня в рамках ПМЭФ. Этот статус предоставляет предприятию налоговые льготы.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

19:06. Госкорпорация Ростех создаст в Петербурге центр паллиативной медицины, поликлинический корпус и лучевой блок для лечения онкозаболеваний. Объем инвестиций в их создание превысит 15 млрд рублей. Финансирование проекта будет осуществлять холдинг «Швабе» за счет собственных и привлеченных средств.

18:51. Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с ОАО «Пелла» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Банк и судостроительный завод будут сотрудничать в сфере финансирования операционной и инвестиционной деятельности.

18:28. Первая очередь города-спутника Южный и ИТМО Хайпарк будут подключены к электросетям «Ленэнерго». Произойдет это в 2021 году. Соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ подписали правительство Петербурга, ПАО «Ленэнерго», АО «ИТМО Хайпарк» и ООО «Город-спутник «Южный».

17:58. На Петербургском международном экономическом форуме Ленинградская область подписала соглашения на общую сумму около 1 трлн рублей. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

17:36. Правительство Ленобласти и компания «Новотранс» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству в морском порту Усть-Луга нового универсального торгового терминала, предназначенного для перевалки рудных материалов, угля, зерновых, пищевых и других грузов. Планируемый объем инвестиций в проект составляет 46,5 млрд рублей.

17:22. Как заявил исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен на ПМЭФ, у Петербурга отличные шансы на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. УЕФА примет решение о месте проведения финала Лиги чемпионов в сентябре.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

17:00. Подразделение концерна ЮИТ в России и Сбербанк заключили соглашение о стратегическом партнерстве при использовании финансовых решений. В Сбербанке отмечают, что будут рассматривать возможность финансирования перспективных девелоперских проектов компании в России.

16:54. ООО «Приморский УПК» и Морской порт Росток (Германия) подписали соглашение о стратегическом партнерстве в части возможной организации морских перевозок балкерных грузов. В настоящий момент стороны совместно разрабатывают технико-экономическое обоснование данного проекта. Читать подробнее.

16:37. «Сбербанк» заключил соглашения о стратегическом сотрудничестве cо строительными компаниями Setl Group и ГК КВС. Подписанные документы предполагают дальнейшее развитие и укрепление партнерства в части совместного внедрения современных технологий и сервисов для розничных потребителей, комплексного банковского обслуживания счетов, оказания банком финансовой поддержки деятельности девелоперов, взаимодействия в рамках кредитования физических лиц и по ряду других направлений.

16:19. Подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга и Ассоциацией маркетинговой индустрии «Рекламный Совет». Документ предполагает реализацию совместных информационно-аналитических и научно-просветительских проектов.

15:48. Банк «Открытие» заключил соглашение о сотрудничестве со строительной компанией «Ренейссанс Констракшн». Соглашение определяет возможность дальнейшего взаимодействия по таким направлениям деятельности как проектное финансирование, предоставление гарантий, аккредитивов, факторинговое и лизинговое финансирование, а также реализация зарплатных проектов, страхование различных категорий рисков и так далее. Срок действия соглашения — три года, оно может быть продлено еще на три года автоматически в случае согласия обеих сторон.

15:35. Владелец и гендиректор ГК «Кабош» (производитель сыра из Псковской области) Дмитрий Матвеев прокомментировал подписание соглашения со Смоленской областью о строительстве нескольких молочно-товарных комплексов. Согласно достигнутым договоренностям, на территории региона планируется построить не менее шести комплексов с объемом производства молока на 1 МТК более 150 тонн в сутки.

«Год назад я даже не думал об инвестициях в Смоленский регион. Но губернатор Алексей Островский не оставил мне ни одного шанса, чтобы отказать ему. А именно — это профессионализм властей региона и их заинтересованность в развитии молочной отрасли в регионе. Мы проделали серьезную подготовительную работу. Впереди нас ждет еще больше дел»,— отметил господин Матвеев.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

14:40. «РЭП холдинг» Газпромбанка и итальянская компания Ansaldo Energia планируют создать в Петербурге совместное предприятие по производству, ремонту и сервису больших газовых и паровых турбин. Соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2019.

14:15. Экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, выступая на панельной сессии «Инвестиции в развитие городской среды», раскритиковал принятое решение о строительстве парка на месте судебного квартала в Петербурге без консультации с жителями города.

«В городах есть молодые профессионалы, у которых есть требования к власти, к мэрии, к людям. Александр Дмитриевич Беглов рассказал, какой будет парк с подземным театром... не спросив вообще у жителей Петербурга. И сказал, что будет так, как в Зарядье. Я участвовал в этой большой группе людей, которая делала парк Зарядье. Это еженедельные совещания у Собянина, это выбор материалов, общественное мнение. Тут нам рассказали, как Владимир Владимирович (Путин — “Ъ-СПб”) рассказал, и как Александр Дмитриевич (Беглов — “Ъ-СПб”) будет делать. Это же и есть неуважение к жителям города. Надо обсуждать же на самом деле», — сказал он.

14:02. ПАО «Газпром» профинансирует расширение яхтенного порта «Геркулес». Точный бюджет проекта пока не сообщается, однако известно, что он обойдется в несколько миллиардов рублей. Строительство яхтенной инфраструктуры началось в прошлом году и должно завершиться в 2020 году.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

13:55. На Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк, SRV и SIIC подписали соглашение о намерениях продать торговый комплекс «Жемчужная Плаза». Сделка будет закрыта до конца августа.

13:43. Сбербанк и «Ультрамар» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере строительства. Кредитная организация окажет экспедитору минеральных удобрений в контейнерах содействие в финансировании проекта по строительству промышленно-логистического комплекса по хранению и перевалке минеральных удобрений и генеральных грузов со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой в Усть-Лужском заливе деревни Вистино Ленобласти. Читать подробнее.

13:26. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов о перспективном строительстве парка на месте Судебного квартала: «У нас уже с 65-го года Октябрьский концертный зал работает, а в таком культурном городе как Санкт-Петербург нет больше концертного зала. И Владимир Владимирович предложил: "а вы используйте подземное пространство". Мы будем объявлять конкурс, чтобы под землей не застраивать территорию, а сделать концертный, театральный зал, развить разные другие коммуникации». Читать подробнее

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

13:24. Соглашение о сотрудничестве при строительстве комплекса по переработке этаносодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-Луги подписали на ПМЭФ-2019 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и гендиректор ООО «Русхимальянс» Кирилл Селезнев. Общий объем инвестиций в проект составляет 750 млрд рублей. Читать подробнее.

12:59. «Я испытываю гордость и изумление, когда еду по Западному скоростному диаметру и вижу стадион и “свечку” Газпрома. Это где-то из Звездных войн»,— заявил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

12:49. «Проекты должны быть разумными, окупаемыми, здесь залог успеха — государственно-частное партнерство»...«То есть некая рисковая часть или некие гарантии, они ограничены должны быть, которые берет на себя государство. Потому что очень большие деньги, очень длинные проекты… В Петербурге самое удачное — это концессия, но при этом часть издержек и гарантии минимальной доходности, потока денежного берет на себя государство: либо в лице федерального, либо — чаще — местного бюджета.»,— отметил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

12:41. Игорь Шувалов, глава госкорпорации развития «ВЭБ.РФ»: «Мы не должны участвовать в проектах как единственный кредитор, если по этому поводу нет решения правительства или президента».

«Мы готовы профинансировать проекты на 10 – 12 трлн рублей, но те, где капитал подлежит возврату»,— заявил глава госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

12:35. Морские порты Усть-Луга, Бронка, Кронштадт, Приморск, Высоцк и Калининград могут стать основными точками для бункеровок сжиженного природного газа. Об этом в ходе ПМЭФ-2019 сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Крупнейшая судоходная компания России — ПАО «Совкомфлот» — уже эксплуатирует 13 судов-газовозов, в прошлом году размещен заказ на строительство еще трех судов класса Aframax на российском судостроительном комплексе «Звезда». Расход топлива при использовании таких танкеров на 20% ниже, чем на традиционных видах топлива. ПАО «Роснефть» заказало на «Звезде» также строительство 10 танкеров класса Aframax, использующих СПГ, для производства в период 2021-2024 годов. Пилотным бассейном для создания бункеровочной инфраструктуры СПГ можно считать Балтийское море. В качестве основных точек бункеровки судов рассматриваются порты Усть-Луга, Большой порт Санкт-Петербург (включая аванпорты Бронка и Кронштадт), Приморск, Высоцк и Калининград»,— заявил господин Дитрих.

12:28. Конкурс на строительство нового завода по выпуску карбамида, аммиака и метанола в Кингисеппе планируется провести летом этого года. «Этому предшествовала большая подготовительная работа: мы уже закончили этап проектирования и получили согласование Главгосэкспертизы. Тендерные процедуры планируем завершить до конца этого года, строительство продлится 3 – 3,5 года»,— сообщил председатель совета директоров «Еврохим» Андрей Мельниченко.

11:51. Минерально-химический холдинг «ЕвроХим» вложит $2,5 млрд в строительство завода по выпуску карбамида, аммиака и метанола в Кингисеппе. Об этом сообщил председатель совета директоров «Еврохим» Андрей Мельниченко. Мощность нового производства составит 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн аммиака, а также до 1,7 млн тонн метанола в год. Сегодня в Кингисеппе запустили в эксплуатацию завод «Еврохима» по производству аммиака мощностью до 2890 тонн в сутки, или 1 млн т аммиака в год. Инвестор вложил в проект $1 млрд. Читать подробнее.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

11:36. «Четыре года назад было принято решение о строительстве завода, три года назад были подписаны документы, а сегодня мы запускаем современнейший завод в Европе по производству аммиака. И второй вопрос пессимистов — а есть ли перспективы ПМЭФ? Отвечаю — мы сегодня договорились с «Еврохимом», что производство будет расширяться и последующие инвестиции составят еще 150 млрд рублей», — заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на церемонии открытия предприятия компании «ЕвроХим» в Кингисеппе.

11:29. В комитете по инвестициям прокомментировали итоги рейтинга инвестклимата регионов, где Петербург опустился на 5-ю строчку по итогам 2018 года.

«Санкт-Петербург сделал максимум в части, которая относится к повышению инвестиционной привлекательности и показал достойный уровень наряду с ведущими регионами России,— заявил председатель комитета по инвестициям Роман Голованов. — Показав качественный рост в 2018 году сразу на 13 позиций, мы продолжаем стабильную работу. Рад отметить, что наш прорывной опыт в этом году был повторен коллегами из Калуги».

10:37. «Почта России» планирует реконструировать здание Главпочтамта в центре Петербурга, создав там общественное пространство. Предварительная оценка проекта составляет 2 – 2,5 млрд руб., он будет софинансироваться из регионального бюджета. Читать подробнее.

10:35. «Группа ВТБ принимает активное участие в развитии инфраструктурных проектов в России. Мы давно и активно сотрудничаем с правительством Санкт-Петербурга по реализации социально-значимых инициатив, в частности, в сфере инфраструктурного финансирования. Подписание данного соглашения является важным шагом в развитии транспортной системы города и ЗСД как одной из его ключевых транспортных артерий»,— заявил Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ. Подробнее о соглашении...

10:05. Ленобласть заняла 9-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). В прошлом году регион занимал 12-ю строчку, поднявшись с 20-й. Добавим, что АСИ проводит рейтинг в шестой раз.

7 июня в 14:00 на площадке #ПМЭФ2019 пройдёт Пленарное заседание. Директор ПМЭФ А. Вальков коротко рассказывает о месте его проведения https://t.co/lY56SK2LCH — ПМЭФ (@forumspbru) 7 июня 2019 г.

9:59. По итогам 2018 году Петербург опустился на одну строчку в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, подготовленном Агентством стратегических инициатив и представленном в рамках ПМЭФ-2019. Год назад Петербург занял 4-ю позицию, а теперь опустился на 5-ю строчку.

9:35. По итогам первого дня работы XXIII Петербургского международного экономического форума Смольный подписал 10 соглашений на общую сумму 100 млрд рублей.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

9:23. Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов на полях ПМЭФ-2019 заявил, что конкурс на реконструкцию СКК «Петербургский» будет объявлен до конца июня этого года. Читать подробнее.

9:14. Трамвай до Кудрово может быть продолжен до проспекта Большевиков вместо предполагаемой раньше станции метро «Улица Дыбенко», сообщил журналистам вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

9:05. ВТБ и Смольный на полях ПМЭФ-2019 подписали дополнительное соглашение к ГЧП о Западном скоростном диаметре, в рамках которого будет построен участок Широтной магистрали скоростного движения от примыкания ЗСД с восточной частью Московского района и Фрунзенским районом. Предварительная стоимость проекта составляет около 35 млрд рублей.

Стартует второй день #ПМЭФ2019. Предлагаем вам ознакомиться с деловыми мероприятиями и прямыми трансляциями на сайте: https://t.co/JTKs1jXyNX pic.twitter.com/617mO7ytA2 — ПМЭФ (@forumspbru) 7 июня 2019 г.

9:03. Начало трансляции второго дня работы XXIII Петербургского международного экономического форума.

19:36. Трансляция работы первого дня ПМЭФ-2019 завершена.

19:34. На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве между Петербургом и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». Документ подписали врио губернатора города Александр Беглов и ректор вуза Ярослав Кузьминов.

19:15. Компания «Фосагро» построит в Мурманской области новый терминал по перевалке удобрений и глинозема. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ подписали «Фосагро» и «Инфотек Балтика». Об этом заявил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, терминал позволит увеличить мощности порта Мурманска и улучшить экологическую обстановку в городе.

18:49. Банк ВТБ, правительство Новгородской области и АО «Красный якорь» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация цеха по производству квадратной фанеры» на территории фанерного комбината ГК «Красный якорь». Проект предполагает приобретение высокотехнологичного автоматизированного оборудования и запуск нового производства ламинированной фанеры.

18:14. Ingka Centres (торговые центры МЕГА) вложит 700 млн рублей в подключение транспортной развязки в Кудрово к Мурманскому шоссе. Проект строительства транспортно-пересадочного узла будет готов к лету 2020 года.

17:57. Смольный и правительство Калининградской области в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение в сфере морского круизного туризма. Документ подписали врио губернатора Петербурга Александр Беглов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В Константиновском дворце Владимир Путин встретился с Президентом Республики Болгарии Руменом Радевым. Встреча состоялась в рамках #ПМЭФ2019 https://t.co/OGL6aTo0hi pic.twitter.com/4YaH4yLedg — ПМЭФ (@forumspbru) 6 июня 2019 г.

17:25. Минпромторг РФ, правительство Карелии и компания ООО «Амкодор» в рамках ПМЭФ подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) на создание на территории республики производства лесозаготовительной техники. Инвестиции в проект составят около 14 млрд рублей.

17:09. ВТБ поддержит развитие туристического комплекса в Калининградской области. В рамках ПМЭФ-2019 кредитная организация подписала соглашение о сотрудничестве с региональными властями и компанией АО «Раушен Хотел Ресорт». Среди планируемых к реализации совместных проектов — строительство международного курортно-оздоровительного комплекса «Променад» в городе Светлогорске. Инвестиции в проект со стороны ВТБ составят 4 млрд рублей.

Кроме этого, кредитная организация намерена развивать сотрудничество с ведущими вузами Санкт-Петербурга. Соглашение о стратегическом партнерстве заключено с НИУ «Высшая школа экономики» и СЗИУ РАНХиГС. Документ предусматривает участие студентов этих вузов в программах ВТБ по подготовке молодых специалистов, в рамках которых они могут пройти стажировку в подразделениях банка с последующим трудоустройством.

16:41. Компания «Галактика» начнет выпускать молочную продукцию с маркировкой «Честный знак». Она будет поставляться в магазины Москвы и Петербурга. Отличительной чертой системы является интеграция с онлайн-кассами в магазинах, что позволяет помимо легальности продукции, контролировать срок ее годности. В рамках ПМЭФ оператор единой национальной системы цифровой маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и производитель молочных продуктов подписали соглашение о сотрудничестве.

16:34. В рамках ПМЭФ-2019 состоялась церемония открытия II Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

16:26. «Многих туристов уже не удивишь пятизвёздочным отелем. Когда они выезжает в Ленобласть, им нужен кайф. Кайф от природы. Конечно, они не будут жить в брезентовой палатке, и поэтому для них создаются туристические стоянки. За 2017 год Ленобласть посетило 3,5 млн туристов, за 2018 год- 5,6 млн»,— отметил губернатор региона Александр Дрозденко.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

16:01. «Жители Петербурга уже пресытились памятниками архитектуры и они лучше выберут поездку на природу, чем поход в музей. Я знаю точно, что если выходные были солнечными, то весь понедельник я буду тушить пожары и слушать жалобы от населения на горы мусора. Так что когда в Петербурге дождливая погода и все грустят, я радуюсь»,— заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на сессии «В гармонии с планетой. Экотуризм: глобальный тренд или модное увлечение?».

15:54. «У нас (в России — “Ъ-СПб”) необычайно свободный интернет»,— заявил эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов. По его мнению, идея о том, что Всемирная сеть — место свободы, ложная. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова с ним не соглашается.

15:44. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на сессии «Цензура в сети. Мировые практики законодательного регулирования в Интернете» утверждает, что в мире появляется все больше информационных границ: «Какая стена,— говорил Дональд Трамп — должна разделять США и Мексику, такая же стена начинает возводиться в информационном пространстве между странами, между языковыми пространствами, между народами. Процессы эти набирают колоссальные обороты, комуфлируются в различных частях света правительственными и неправительственными объединениями, объясняются различными причинами: противодействием пропаганде, фейкам. Причин называется много, но речь идет о том, чтобы поставить под контроль информационное пространство». По ее мнению, в других странах, в том числе во Франции, Великобритании, Германии и США, разрабатываются или уже приняты более строгие законы в информационной сфере, чем действуют сейчас в России.

15:30. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, один из создателей так называемого закона о «фейк ньюс», Леонид Левин в рамках сессии «Цензура в сети. Мировые практики законодательного регулирования в Интернете» на ПМЭФ заявил, что принятый в марте закон уже успешно применяется на практике, при этом не исключил необходимость доработок.

«Нужны дополнительные инструменты защиты в этом вопросе. Для сетевых СМИ мы сделали две поправки: не блокировать СМИ сразу – дать возможность удалить недостоверную информацию, а также не лишать их лицензии»,— подчеркнул он.

Также господин Левин отметил, что «хайпы, которые устраивают время от времени блогеры», не попадают под действие этого закона.

15:27. Университет ИТМО и Фонд «Сколково» договорились о совместной разработке и внедрении инновационных технологий для «умного города». Пилотной площадкой для «обкатки» цифровых платформ управления городскими ресурсами станет территория «ИТМО Хайпарк» в городе-спутнике Южный.

15:11. Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в рамках реализации проекта по строительству в порту Высоцк нового сухогрузного перевалочного комплекса. Документ подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «СПК Высоцк» Павел Тер-Осипов. Общий объем инвестиций в строительство комплекса составит 24,3 млрд рублей.

Владимир Путин встречается с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Встреча проходит на полях #ПМЭФ2019 уже в шестой раз https://t.co/mczMxsMxjZ pic.twitter.com/XsqRDXsRZ9 — ПМЭФ (@forumspbru) 6 июня 2019 г.

15:04. «Мы рассматриваем ПМЭФ как эффективную площадку для диалога с бизнесом, налаживания новых партнерских контактов. Президент поставил перед нами амбициозные задачи – увеличить объемы российского экспорта несырьевых неэнергетических товаров и услуг до $250 млрд и $100 млрд к 2024 году соответственно. Тема несырьевого экспорта на Форуме традиционно вызывает большой интерес российского и международного бизнес-сообщества, что позволяет находить новые пути для продвижения российской продукции на зарубежные рынки»,– заявил гендиректор РЭЦ Андрея Слепнев.

14:51. ООО «ОРЦ фуд маркет» планирует инвестировать 10 млрд рублей в создание оптово-распределительный комплекса (ОРЦ) в поселке Шушары. Общая площадь проекта составит более 130 тыс. кв. м.

14:45. В рамках ПМЭФ Санкт-Петербург подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Группа компаний «ЕКС». Оно предполагает создание перинатального центра на основе механизма государственно-частного партнерства. Общий возможный размер инвестиций на реализацию проекта — более 10 млрд рублей. Срок строительства — до 2034 года.

14:24. «Металлоинвест» и «Ультрамар подписали соглашение о перевалке железорудного сырья через новый терминал в порту Усть-Луга.

14:14. ООО «Балтийский вагоноремонтный завод "Новотранс"» и правительство Ленобласти в рамках ПМЭФ-2019 заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам создания и развития промышленной инфраструктуры на территории Волосовского района Ленобласти. Речь идет о проекте строительства Балтийского вагоноремонтного завода «Новотранс». В ближайшее время компания начнет готовить производственную площадку. Выход на проектную мощность (25-30 тыс. отремонтированных вагонов и порядка 36 тыс. колесных пар ежегодно) планируется на второе полугодие 2021 года. Объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

14:05. «Этот форум повышает престиж Петербурга, потому что все ведущие компании мира каждый раз приезжают сюда. Большинству нравится Петербург. Это уже хороший повод, чтобы приехать и инвестировать во что-то. Я думаю, что Петербург получает ту бесплатную рекламу, которая впоследствии служит городу», — заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин по итогам дискуссии «Российская экономика в поисках стимулов роста» в рамках ПМЭФ-2019.

13:49. Новый туристический маршрут, пролегающий по территории Ленинградской области, свяжет четыре региона России. В рамках ПМЭФ подписано пятистороннее соглашение между Минэкономразвития и регионами России о создании туристического маршрута «По государевой дороге». Он свяжет Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. От лица Ленинградской области документ подписал губернатор Александр Дрозденко.

13:06. В рамках ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровой экономики заключили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ПАО «Вымпел-Коммуникации» («Билайн») Василь Лацанич.

13:02. Ректор РАНХиГС Владимир Мау и министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович обсудили в рамках ПМЭФ-2019 возможности сотрудничества в области развития образования.

12:47. Эстонская Elme Messer Gaas вложит около 2 млрд руб в строительство завода сжиженных газов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» в Псковской области. Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ. Мощность предприятия составит более 90 тыс. тонн продукции в год.

12:08. «Российские железные дороги» и ПАО «МТС» займутся развитием сетей связи на объектах железной дороги. Соответствующее соглашение было подписано в рамках ПМЭФ. Документ предполагает создание около 400 объектов связи, в том числе на линии Петербург — Москва и Петербург— Бусловская, и установку дополнительного оборудования для доступа в интернет.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

11:57. Министр внешней торговли Швеции, сопредседатель межправительственного российско-шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству Анн Линде возглавит шведскую делегацию на XXIII Петербургском международном экономическом форуме. Министр проведет ряд двусторонних встреч и панельную дискуссию «Россия – Швеция: технологический прорыв и точки роста».

11:44. В рамках проекта «Умные города» на ПМЭФ губернатор 47 региона Александр Дрозденко и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Умные города». На территории двух городов области — в Сосновом Бору и Гатчине планируется применение технологических разработок для создания комфортной городской среды.

11:40. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал соглашение о сотрудничестве при строительстве ТПУ «Девяткино» с президентом ООО «Гатчинапассажиравтотранс» Леонидом Бондаренко. Читать подробнее.

11:05. ОАО «РЖД» готово вложить дополнительные средства в развитие железнодорожного узла Петербурга, в том числе железнодорожное полукольцо. Читать подробнее.

11:02. Смольный предложит инвесторам 160 га на территории района Горская под создание туристического кластера, включающего спортивные и гостиничные объекты, а также яхтенную инфраструктуру. Как пояснил “Ъ-СПб” разработчик проекта Владимир Жуйков, город возьмет на себя подготовку территории и обеспечение ее градостроительной документацией, а строительством объектов займутся инвесторы. Стоимость проекта оценивается в 60 млрд рублей. Читать подробнее.

10:43. В этом году мы подпишем более 40 соглашений на общую сумму 921 млрд рублей,— сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время пресс-подхода. На прошлом ПМЭФ правительство региона подписало соглашений на 50 млрд руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

10:32. Смольный на ПМЭФ-2019 подпишет соглашения на общую сумму 120 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов

10:31. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и гендиректор ГК «Технотранс» Виктор Чуйкин в рамках ПМЭФ подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Железнодорожный оператор планирует вложить 13 млрд рублей в строительство зернового терминала. Читать подробнее.

10:30. Компания «ТрансПак» планирует инвестировать 600 млн рублей в строительство завода по производству упаковки из гофрокартона на территории индустриального парка «М10». Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, гендиректор ООО «ТД "ТрансПак"» Алексей Злобин и руководитель Агентства территориального развития «М10» Михаил Косарев. Читать подробнее.

10:22. Подписано соглашение между Санкт-Петербургом, ОАО «РЖД» и ООО «ТЛЦ "Бронка"» о взаимодействии в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры на территории Санкт-Петербурга.

10:12. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин одобрил расширение петербургской ОЭЗ в ходе переговоров с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым на ПМЭФ. Читать подробнее.

10:07. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с генеральным директором ООО «Айра» Юрием Берестовым. Компания планирует вложить 700 млн рублей в создание технопарка Smart Industrial Park AIRA, в Тосненском районе. Инвесторы займутся разработкой проектов создания проектов благоустройства в рамках федеральных программ «Комфортная городская среда» и «Умный город».

10:06. Администрация Петербурга, ПАО «Газпромнефть», ИТМО и Политех подписали меморандум о создании научно-образовательного центра «Искусственный интеллект в промышленности». По словам врио губернатора Петербурга Александра Беглова, внедрение искусственного интеллекта в промышленности позволит сделать прорыв в развитии «умного города».

Как отметил, в свою очередь, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, пока нельзя сказать, что промышленность серьезна вовлечена в развитие и привлечение искусственного интеллекта в отличие от других отраслей экономики, таких как банки, телеком или медиа.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

10:04. Сегодня на полях форума состоятся бизнес – диалоги Россия — Финляндия и Россия - Прибалтика, будут затрагиваться вопросы корпоративного здравоохранения, интеграции транспортной инфраструктуры. Участники ПМЭФ обсудят варианты стимулирования роста российской экономики и бизнес решения для достижения целей устойчивого развития.

9:51. Девиз ПМЭФ в текущем году — «Формируя повестку устойчивого развития».

9:50. Официально начинает свою работу ПМЭФ. 5 июня, в стартовый день форума, состоялись Российский форум малого и среднего предпринимательства (МСП), мастер-классы, круглые столы, деловые сессии партнеров.

9:46. Начало трансляции.