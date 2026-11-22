Моряк пострадал при атаке сухогруза Sparta II
Один член экипажа российского сухогруза Sparta II, атакованного накануне морскими беспилотниками, пострадал, сообщил руководитель морских операций финской погранслужбы Юкка-Пекка Лумилахти. Все члены экипажа уже покинули борт, однако спасатели продолжают тушить пожар.
Спасательные службы намерены отбуксировать судно в порт, чтобы избежать негативных экологических последствий, которые могут возникнуть, если сухогруз затонет. «План сейчас состоит в том, чтобы российская сторона отбуксировала сухогруз из территориальных вод Финляндии»,— заявил господин Лумилахти на мероприятии, посвященном атаке судна (цитата по Yle).
Днем 21 ноября судно было атаковано двумя беспилотниками в международных водах Финского залива, в трех морских милях от российской границы. Спасательную операцию координирует Финляндия — представители страны уже связались с российскими властями. Финские военные, пишет Yle, допускают, что беспилотники могла запустить Украина.