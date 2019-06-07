«Приморский УПК» намерен организовать морские перевозки балкерных грузов с портом Ростока

Приморский универсально-перегрузочный комплекс и Морской порт Росток (Германия) подписали соглашение о стратегическом партнерстве в части возможной организации морских перевозок балкерных грузов. Подписи под документом поставили гендиректор ООО «Приморский УПК» Андрей Сизов и генеральный директор Морского порта Росток доктор Гернот Теш, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В настоящий момент стороны совместно разрабатывают технико-экономическое обоснование организации данных перевозок. Для этого проводится технический аудит создаваемой и существующей морской и железнодорожной инфраструктуры на подъездах к портовым комплексам в Приморске и Ростоке. Кроме этого, обсуждается вопрос реконструкции и модернизации существующих терминалов в немецком порту для увеличения объемов перевалки российских балкерных грузов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Приморский УПК» инвестирует в строительство портового терминала в Ленобласти 90 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию портовые мощности планируется в 2022 году.