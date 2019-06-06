«ТрансПак» инвестирует 600 млн рублей в строительство завода по производству упаковки из гофрокартона

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал на ПМЭФ-2019 соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с гендиректором ООО «ТД "ТрансПак"» Алексеем Злобиным и генеральным директором «Агентства территориального развития "М10"» Михаилом Косаревым. «ТрансПак» планирует вложить 600 млн рублей в строительство завода по производству упаковки из гофрированного картона на территории индустриального парка «М10».

Как пояснил “Ъ-СПб” господин Злобин, проектная мощность завода составит более 10 млн кв. м гофрокартона в месяц. У инвестора уже есть действующее производство в Кузьмолово (Всеволожский район), на котором выпускается 4 млн кв. м гофрокартона в месяц.

Ольга Кантемирова