Сбербанк профинансирует строительство комплекса для перевалки удобрений ООО «Ультрамар»

ПАО «Сбербанк» и российский экспедитор минеральных удобрений в контейнерах ООО «Ультрамар» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере строительства. Церемония подписания состоялась в рамках ПМЭФ-2019.

Согласно документу, Сбербанк окажет содействие «Ультрамару» в финансировании проекта по строительству промышленно-логистического комплекса по хранению и перевалке минеральных удобрений и генеральных грузов со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой в Усть-Лужском заливе деревни Вистино Ленобласти.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что инвестиции в данный проект составят 16 млрд рублей.