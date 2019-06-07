На ПМЭФ-2019 подписано соглашение о начале строительства первого участка ВСД

Как и сообщал “Ъ-СПб”, ВТБ и Смольный на полях ПМЭФ-2019 подписали дополнительного соглашение к ГЧП о Западном скоростном диаметре, в рамках которого будет построен участок Широтной магистрали скоростного движения от примыкания ЗСД с восточной частью Московского района (Витебский проспект). По данным “Ъ-СПб”, предварительная стоимость проекта составляет около 35 млрд рублей.

Позже эти цифры подтвердил и вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, который подчеркнул, что на реализацию проекта также будет запрошено федеральное софинансирование.

После завершения строительства новый участок ШМСД (еще одно название — Восточный скоростной диаметр) свяжет скоростные трассы ЗСД, ШМСД и Кольцевую автомобильную дорогу в единую систему скоростных магистралей Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что общая стоимость нового инфраструктурного проекта, по актуализированным подсчетам, составит 182,8 млрд руб.