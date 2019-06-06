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Ленобласть и «Технотранс» подписали соглашение о сотрудничестве

Как и предполагал “Ъ-СПб”, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с генеральным директором «Технотранс» Виктором Чуйкиным. Железнодорожный оператор планирует вложить 13 млрд рублей в строительство на территории морского порта Высоцк специализированного зернового терминала пропускной способностью 4 млн тонн в год с производственным комплексом переработки пшеницы с годовой мощностью 180 тыс. тонн.

Напомним, что первый этап развития Высоцкого зернового терминала предусматривает строительство перегрузочного терминала, с двумя причалами

для судов грузоподъемностью до 57 тыс. тонн. Для хранения зерна на территории терминала планируется построить силосы общей вместимостью 120 тыс. тонн и два склада на 45 тыс. тонн.

Ольга Кантемирова


Высоцк ждет всхода зерновых

Высоцк ждет всхода зерновых

Железнодорожный оператор ГК «Технотранс» планирует вложить около 13 млрд рублей в строительство на территории морского порта Высоцк специализированного зернового терминала пропускной способностью 4 млн тонн в год с производственным комплексом переработки пшеницы с годовой мощностью 180 тыс. тонн. Завершить реализацию проекта инвестор рассчитывает в 2023 году. Эксперты “Ъ” полагают, что такие терминалы не будут приносить высокую прибыль из-за растущей конкуренции и снижающихся объемов экспорта зерна.

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