Истина в последней субстанции
Международный фестиваль документального кино IDFA раздал призы
В Амстердаме завершился международный фестиваль документального кино IDFA. О том, как на первый план в современных документальных фильмах выходит жанр автофикшен, рассказывает Андрей Плахов.
Этот жанр, соединяющий элементы биографии автора с художественным вымыслом, страшно моден в современной литературе, аналоги его встречаются и в игровом кино.
Документалистика как будто бы отвергает вымысел, но на самом деле она тоже не может обойтись без преображающих прозу жизни художественных средств, в результате образуются новые экспериментальные формы.
Такими экспериментами отмечены наиболее интересные конкурсные фильмы, и преимущественно они стали призерами фестиваля.
Самый яркий пример — победивший в главном конкурсе нидерландско-китайский «Год призрака», вдобавок награжденный за лучший монтаж. Мы рассказывали об этом фильме (см. “Ъ” от 16 ноября), построенном на личном опыте режиссера и драмах, пережитых его семьей. Многие события семейной хроники воспроизведены с помощью анимации; она на удивление органично срастается с документальной фактурой. Режиссер Луи Хотхотхот уже давно живет в Нидерландах, но, получая награду, извинялся, что не выучил язык этой страны и потому говорит по-английски. На что ведущий церемонии сказал: «Мы ценим вас не за язык, а за талант». Язык человеческих чувств понятен всем — как и абстрактная поэзия анимационных образов.
Жюри отметило специальным упоминанием фильм «Хазара-таун» (см. “Ъ” от 12 ноября), и это тоже очень личный документ. Режиссер Хадим Даи собрал для съемок семью своих родственников-хазарейцев, бежавших из Афганистана от преследований и рассеявшихся по всему миру — от Пакистана до Канады и Австралии. Картина очень эмоциональна и красочна: чувствуется, что снявший ее человек знает все нюансы поведения своих героев, не понаслышке знаком с их культурными традициями и ритуалами.
Тема беженцев, одна из ключевых в фестивальной программе, образует и нерв картины «Иностранец» Жоэля Ричмонда и Матье Акафу. Правда, как раз в нем, хоть и награжденном призом за лучшую режиссуру, как раз не хватает авторской интонации и личного отношения к героям. Шесть лет назад Инза и Кадер покинули Берег Слоновой Кости, пересекли Средиземное море и обосновались в Европе — один во Франции, другой в Италии. Кадер по прозвищу Султан почти все деньги, что удается заработать, отправляет на родину, где их быстро «съедают» братья и сестры. Инза по прозвищу Буржуа скорее бездельничает, покуривает травку и тщетно пытается получить статус политического беженца. Создатели фильма показывают персонажей без прикрас и в то же время стремятся привлечь к ним симпатию. Выходит как-то не очень. Оба парня и приятели из их окружения иронически относятся к требованиям интеграции и рассматривают Европу ка дойную корову, обязанную их принимать и содержать.
Второй фестивальный конкурс носит название Envision, что можно трактовать как «Представление», «Воображение» и даже «Предвидение».
Здесь показывались очень разные фильмы, но доминировал не менее отчетливый авторский подход к материалу. Победила в этой визионерской категории картина «Воспоминания о молнии» режиссера Риккардо Джаккони. Его героиня, радиожурналистка Сибилла, едет в полупризрачный итальянский городок, почти стертый землетрясениями и созданием водохранилища. Девушка готовит радиопередачу о жестоком преступлении, жертвой которого 40 лет назад стала младшая сестра ее матери: местные старшеклассники «ради потехи» сожгли ее заживо. Свидетели и некоторые соучастники живут неподалеку, но не слишком охотно говорят на больную тему. Атмосфера изоляции и разлитое в этом пространстве чувство вины переданы через аудиоэффекты, многократно усиленные чувствительной звукозаписывающей аппаратурой. Здесь авторское начало передоверено Сибилле Шинти Роджер — героине и сценаристке этого фильма: ее участие отмечено наградой за выдающийся художественный вклад.
Еще один отмеченный жюри фильм снят француженкой Анной Фальгере и называется просто «Воспоминания». И здесь молодая женщина, работающая в киноиндустрии, едет в заброшенную местность в поисках натуры для фильма о Французской революции. И здесь возникает тема жестоких призраков прошлого и даже тема огня: героиня ищет старый замок, который планируется сжечь во время съемок. И здесь царит меланхоличная атмосфера упадка, изоляции и не самых радужных воспоминаний.
Лучшей режиссерской работой в конкурсе Envision признана канадская картина «Черный ящик оранжевого цвета». Режиссер Юула Бенивольски прослеживает историю израильского города Шломи, в котором выросла. Он был построен у ливанской границы на месте разрушенной в конце 1940-х годов арабской деревни Аль-Басса. Искусный монтаж выцветших фотографий и нервных музыкальных синкоп позволяет заглянуть в истоки израильско-палестинского конфликта, обнажить незаживающие шрамы истории и в то же время погрузиться в интимный мир режиссера, кровно связанный с местностью, где прошли ее детство и юность.