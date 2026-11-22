Тема беженцев, одна из ключевых в фестивальной программе, образует и нерв картины «Иностранец» Жоэля Ричмонда и Матье Акафу. Правда, как раз в нем, хоть и награжденном призом за лучшую режиссуру, как раз не хватает авторской интонации и личного отношения к героям. Шесть лет назад Инза и Кадер покинули Берег Слоновой Кости, пересекли Средиземное море и обосновались в Европе — один во Франции, другой в Италии. Кадер по прозвищу Султан почти все деньги, что удается заработать, отправляет на родину, где их быстро «съедают» братья и сестры. Инза по прозвищу Буржуа скорее бездельничает, покуривает травку и тщетно пытается получить статус политического беженца. Создатели фильма показывают персонажей без прикрас и в то же время стремятся привлечь к ним симпатию. Выходит как-то не очень. Оба парня и приятели из их окружения иронически относятся к требованиям интеграции и рассматривают Европу ка дойную корову, обязанную их принимать и содержать.