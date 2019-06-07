В Ленобласти построят комплекс по производству СПГ за 750 млрд рублей

Соглашение о сотрудничестве при строительстве комплекса по переработке этаносодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-Луги подписали на ПМЭФ-2019 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и гендиректор ООО «Русхимальянс» Кирилл Селезнев. Общий объем инвестиций в проект составляет 750 млрд рублей.

Проект предусматривает строительство мощностей по ежегодной переработке 45 млрд куб. м газа, производству и отгрузке 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов.

Ввести первую очередь комплекса планируется во второй половине 2023 года, вторую очередь —к концу 2024 года.

О мегапроекте «Газпрома» на Балтике по переработке газа и производству СПГ ранее сообщал “Ъ-СПб”.

Как и прогнозировал “Ъ-СПб”, гендиректором «Русхимальянса» стал Кирилл Селезнев, проработавший в «Газпроме» 18 лет и возглавлявший «Газпром межрегионгаз».

Ольга Кантемирова