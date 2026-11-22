Минобороны сообщило об ударах по электроподстанции и сухогрузу в Черном море
Российские военные нанесли удары по объектам энергетической и морской инфраструктуры, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах украинской армии. В числе пораженных целей ведомство назвало электроподстанцию напряжением 330 кВ в Днепропетровской области, обеспечивавшую энергоснабжение предприятий оборонной промышленности Украины.
Кроме того, российские силы атаковали сухогруз в акватории Черного моря юго-западнее Николаева. По информации военного ведомства, судно перевозило грузы двойного назначения, предназначенные для снабжения Вооруженных сил Украины.
Как уточнили в Минобороны, удары были нанесены днем в воскресенье с применением беспилотных летательных аппаратов. Среди целей операции также значились объекты энергетической инфраструктуры.