Российские военные нанесли удары по объектам энергетической и морской инфраструктуры, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах украинской армии. В числе пораженных целей ведомство назвало электроподстанцию напряжением 330 кВ в Днепропетровской области, обеспечивавшую энергоснабжение предприятий оборонной промышленности Украины.