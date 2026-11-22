В Оренбуржье возбудили уголовное дело по факту подготовки к теракту
В Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности (ст 205.3 УК РФ) . Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
В ведомстве отметили, что оренбуржец через мессенджер Signal сам вышел на связь с представителем украинских спецслужб и выразил готовность совершить теракт в регионе. Его обучили мерам конспирации, а также способам и тактике совершения преступления. Довести задуманное до конца фигурант дела не смог по независящим от него обстоятельствам.